https://ria.ru/20210514/donbass-1732357772.html

В ЛНР заявили, что выявили технику ВСУ в девяти населенных пунктах

В ЛНР заявили, что выявили технику ВСУ в девяти населенных пунктах

Разведка самопровозглашенной Луганской народной республики выявила 19 единиц бронетехники в девяти подконтрольных Киеву населенных пунктах близ линии... РИА Новости, 14.05.2021

2021-05-14T17:40

2021-05-14T17:40

2021-05-14T17:40

обсе

луганская народная республика

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

оон

украина

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/05/07/1731368330_0:195:3072:1923_1920x0_80_0_0_5c4bb4ecf23823ae74d5557e6cf38677.jpg

ЛУГАНСК, 14 мая - РИА Новости. Разведка самопровозглашенной Луганской народной республики выявила 19 единиц бронетехники в девяти подконтрольных Киеву населенных пунктах близ линии соприкосновения в Донбассе, заявил в пятницу на брифинге офицер пресс-службы Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.Ранее Народная милиция ЛНР заявила о 14 нарушениях режима прекращения огня в Донбассе за неделю со стороны украинских силовиков."За истекшую неделю нашей разведкой выявлено размещение 19 единиц военной техники в жилых массивах девяти населенных пунктов на подконтрольной ВСУ территории", - заявил Филипоненко. Он добавил, что такими действиями украинские силовики нарушают третий пункт дополнительных мер по перемирию в Донбассе.Филипоненко уточнил, что размещение техники подтверждается наблюдателями Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в ежедневных отчетах. По его словам, чтобы не допустить обнаружения военной техники в жилых районах, украинские силовики препятствуют работе беспилотников миссии ОБСЕ. Он уточнил, что Народная милиция ЛНР выявила работу мобильных групп радиоэлектронной борьбы украинских силовиков в районах подконтрольных Киеву населенных пунктов Троицкое, Луганское, Раевка, Орехово, Счастье и Светлодарск.Ранее в Донбассе вступили в силу дополнительные меры обеспечения перемирия. Эти меры предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Также запрещается инженерное оборудование позиций и использование сторонами конфликта беспилотников вблизи линии соприкосновения. Кроме того, меры предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.

https://ria.ru/20210513/lnr-1732054092.html

https://ria.ru/20210514/donbass-1732357174.html

луганская народная республика

донецкая народная республика

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

обсе, луганская народная республика, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, оон, украина, в мире