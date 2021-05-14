В ЛНР заявили, что выявили технику ВСУ в девяти населенных пунктах
© РИА Новости / Максим Захаров / Перейти в фотобанкПоследствия обстрелов в населенном пункте "Золотое" Луганской Народной Республики
ЛУГАНСК, 14 мая - РИА Новости. Разведка самопровозглашенной Луганской народной республики выявила 19 единиц бронетехники в девяти подконтрольных Киеву населенных пунктах близ линии соприкосновения в Донбассе, заявил в пятницу на брифинге офицер пресс-службы Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.
Ранее Народная милиция ЛНР заявила о 14 нарушениях режима прекращения огня в Донбассе за неделю со стороны украинских силовиков.
"За истекшую неделю нашей разведкой выявлено размещение 19 единиц военной техники в жилых массивах девяти населенных пунктов на подконтрольной ВСУ территории", - заявил Филипоненко. Он добавил, что такими действиями украинские силовики нарушают третий пункт дополнительных мер по перемирию в Донбассе.
Филипоненко уточнил, что размещение техники подтверждается наблюдателями Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в ежедневных отчетах. По его словам, чтобы не допустить обнаружения военной техники в жилых районах, украинские силовики препятствуют работе беспилотников миссии ОБСЕ. Он уточнил, что Народная милиция ЛНР выявила работу мобильных групп радиоэлектронной борьбы украинских силовиков в районах подконтрольных Киеву населенных пунктов Троицкое, Луганское, Раевка, Орехово, Счастье и Светлодарск.
Ранее в Донбассе вступили в силу дополнительные меры обеспечения перемирия. Эти меры предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Также запрещается инженерное оборудование позиций и использование сторонами конфликта беспилотников вблизи линии соприкосновения. Кроме того, меры предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.