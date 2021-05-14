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ДНР обвинила украинских силовиков в минировании полей в Донбассе
ДНР обвинила украинских силовиков в минировании полей в Донбассе
Украинские силовики за минувшую неделю установили около 450 мин в полях и на окраине населенного пункта на подконтрольной Киеву территории Донбасса, заявил в... РИА Новости, 14.05.2021
2021-05-14T17:38
2021-05-14T17:44
ситуация в днр и лнр
эдуард басурин
донбасс
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
киев
в мире
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ДОНЕЦК, 14 мая - РИА Новости. Украинские силовики за минувшую неделю установили около 450 мин в полях и на окраине населенного пункта на подконтрольной Киеву территории Донбасса, заявил в пятницу журналистам заместитель начальника Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики Эдуард Басурин."Саперы противника установили 280 мин на территории сельскохозяйственных полей и в непосредственной близости к дорогам общего пользования населенного пункта Луганское. А в зоне ответственности 128-й бригады (ВС Украины – ред.) на территории сельскохозяйственного поля в районе Пищевика и на юго-восточной окраине Водяного установлено 168 мин", - сказал Басурин.
https://ria.ru/20210512/donbass-1731998535.html
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ситуация в днр и лнр, эдуард басурин, донбасс, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, киев, в мире

ДНР обвинила украинских силовиков в минировании полей в Донбассе

17:38 14.05.2021 (обновлено: 17:44 14.05.2021)
 
© РИА Новости / Валерий МельниковВоеннослужащие в Донбассе
Военнослужащие в Донбассе - РИА Новости, 1920, 14.05.2021
© РИА Новости / Валерий Мельников
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ДОНЕЦК, 14 мая - РИА Новости. Украинские силовики за минувшую неделю установили около 450 мин в полях и на окраине населенного пункта на подконтрольной Киеву территории Донбасса, заявил в пятницу журналистам заместитель начальника Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики Эдуард Басурин.
"Саперы противника установили 280 мин на территории сельскохозяйственных полей и в непосредственной близости к дорогам общего пользования населенного пункта Луганское. А в зоне ответственности 128-й бригады (ВС Украины – ред.) на территории сельскохозяйственного поля в районе Пищевика и на юго-восточной окраине Водяного установлено 168 мин", - сказал Басурин.
Солдаты ВСУ на линии разграничения в Донбассе - РИА Новости, 1920, 12.05.2021
12 мая, 17:31
ДНР обвинила украинских силовиков в минировании дороги в Донбассе
 
Ситуация в ДНР и ЛНРЭдуард БасуринДонбассДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныКиевВ мире
 
 
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