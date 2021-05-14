https://ria.ru/20210514/donbass-1732296065.html

Члены Союза добровольцев Донбасса подали заявки на участие в праймериз ЕР

Члены Союза добровольцев Донбасса подали заявки на участие в праймериз ЕР

Представители Союза добровольцев Донбасса подали заявки на участие в предварительном голосовании "Единой России" в последний день регистрации кандидатов,... РИА Новости, 14.05.2021

2021-05-14T13:18

2021-05-14T13:18

2021-05-14T13:18

донбасс

госдума рф

единая россия

политика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/94338/91/943389169_0:5:1016:577_1920x0_80_0_0_deb7013e1c75f4bfbcd2c3247b381179.jpg

МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Представители Союза добровольцев Донбасса подали заявки на участие в предварительном голосовании "Единой России" в последний день регистрации кандидатов, избираться планируют как в Госдуму, так и в региональные заксобрания, сообщили в пресс-службе партии.Руководитель калининградского регионального отделения движения Николай Охременко участвует в предварительном голосовании "Единой России" для последующего выдвижения в депутаты областной Думы."Они намерены участвовать в выборах в Госдуму, а также в избирательных кампаниях регионального и муниципального уровней",- заключается в сообщении.В мае "Единая Россия" подписало с Союзом добровольцев Донбасса соглашение о взаимодействии, чтобы представители объединения могли быть представлены на самых разных уровнях, начиная от поселковых советов депутатов, районных собраний, городских дум, региональных парламентов и Госдумы.

https://ria.ru/20210430/praymeriz-1730727319.html

донбасс

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

донбасс, госдума рф, единая россия, политика