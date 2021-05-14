https://ria.ru/20210514/donbass-1732296065.html
Члены Союза добровольцев Донбасса подали заявки на участие в праймериз ЕР
Члены Союза добровольцев Донбасса подали заявки на участие в праймериз ЕР
Представители Союза добровольцев Донбасса подали заявки на участие в предварительном голосовании "Единой России" в последний день регистрации кандидатов,... РИА Новости, 14.05.2021
2021-05-14T13:18
2021-05-14T13:18
2021-05-14T13:18
донбасс
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единая россия
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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Представители Союза добровольцев Донбасса подали заявки на участие в предварительном голосовании "Единой России" в последний день регистрации кандидатов, избираться планируют как в Госдуму, так и в региональные заксобрания, сообщили в пресс-службе партии.Руководитель калининградского регионального отделения движения Николай Охременко участвует в предварительном голосовании "Единой России" для последующего выдвижения в депутаты областной Думы."Они намерены участвовать в выборах в Госдуму, а также в избирательных кампаниях регионального и муниципального уровней",- заключается в сообщении.В мае "Единая Россия" подписало с Союзом добровольцев Донбасса соглашение о взаимодействии, чтобы представители объединения могли быть представлены на самых разных уровнях, начиная от поселковых советов депутатов, районных собраний, городских дум, региональных парламентов и Госдумы.
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донбасс, госдума рф, единая россия, политика
МОСКВА, 14 мая - РИА Новости.
Представители Союза добровольцев Донбасса
подали заявки на участие в предварительном голосовании "Единой России
" в последний день регистрации кандидатов, избираться планируют как в Госдуму
, так и в региональные заксобрания, сообщили в пресс-службе партии.
"На предварительное голосование в Тульской области заявился член Союза добровольцев Донбасса Максим Чичкин. Приоритетом в своей работе он назвал поддержку граждан и бизнеса. Руководитель уральского отделения движения Максим Хлопин примет участие в предварительном голосовании на выборы в Заксобрание Свердловской области",- говорится в сообщении.
Руководитель калининградского регионального отделения движения Николай Охременко участвует в предварительном голосовании "Единой России" для последующего выдвижения в депутаты областной Думы.
"Они намерены участвовать в выборах в Госдуму, а также в избирательных кампаниях регионального и муниципального уровней",- заключается в сообщении.
В мае "Единая Россия" подписало с Союзом добровольцев Донбасса соглашение о взаимодействии, чтобы представители объединения могли быть представлены на самых разных уровнях, начиная от поселковых советов депутатов, районных собраний, городских дум, региональных парламентов и Госдумы.