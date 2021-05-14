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Посольство США заявило о намерении Москвы отложить запрет на наем граждан
Посольство США заявило о намерении Москвы отложить запрет на наем граждан
Власти России проинформировали посольство США о намерении отложить запрет на наём местных граждан, заявили в пятницу в дипмиссии. РИА Новости, 14.05.2021
2021-05-14T13:06
2021-05-14T14:46
россия
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в мире
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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Власти России проинформировали посольство США о намерении отложить запрет на наём местных граждан, заявили в пятницу в дипмиссии."Российское правительство проинформировало посольство США о намерении отложить введение запрета на наём местных граждан", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте.Также в дипмиссии заявили, что на месяц продлевают оказание ряда постоянных консульских услуг для американских граждан, проживающих в России, включая перевыпуск паспортов, выдачу свидетельств о рождении. Ранее сообщалось, что посольство из-за сокращения дипперсонала с 15 июня ограничит эту практику.
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россия, сша, в мире

Посольство США заявило о намерении Москвы отложить запрет на наем граждан

13:06 14.05.2021 (обновлено: 14:46 14.05.2021)
 
© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкФлаг США у генерального консульства США в Екатеринбурге
Флаг США у генерального консульства США в Екатеринбурге - РИА Новости, 1920, 14.05.2021
© РИА Новости / Павел Лисицын
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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Власти России проинформировали посольство США о намерении отложить запрет на наём местных граждан, заявили в пятницу в дипмиссии.
"Российское правительство проинформировало посольство США о намерении отложить введение запрета на наём местных граждан", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте.
Также в дипмиссии заявили, что на месяц продлевают оказание ряда постоянных консульских услуг для американских граждан, проживающих в России, включая перевыпуск паспортов, выдачу свидетельств о рождении. Ранее сообщалось, что посольство из-за сокращения дипперсонала с 15 июня ограничит эту практику.
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