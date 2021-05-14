https://ria.ru/20210514/diplomatriya-1732293302.html
Посольство США заявило о намерении Москвы отложить запрет на наем граждан
Посольство США заявило о намерении Москвы отложить запрет на наем граждан
Власти России проинформировали посольство США о намерении отложить запрет на наём местных граждан, заявили в пятницу в дипмиссии. РИА Новости, 14.05.2021
2021-05-14T13:06
2021-05-14T13:06
2021-05-14T14:46
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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Власти России проинформировали посольство США о намерении отложить запрет на наём местных граждан, заявили в пятницу в дипмиссии."Российское правительство проинформировало посольство США о намерении отложить введение запрета на наём местных граждан", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте.Также в дипмиссии заявили, что на месяц продлевают оказание ряда постоянных консульских услуг для американских граждан, проживающих в России, включая перевыпуск паспортов, выдачу свидетельств о рождении. Ранее сообщалось, что посольство из-за сокращения дипперсонала с 15 июня ограничит эту практику.
https://ria.ru/20210430/posolstvo-1730729191.html
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россия, сша, в мире
МОСКВА, 14 мая - РИА Новости.
Власти России
проинформировали посольство США
о намерении отложить запрет на наём местных граждан, заявили в пятницу в дипмиссии.
"Российское правительство проинформировало посольство США о намерении отложить введение запрета на наём местных граждан", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте.
Также в дипмиссии заявили, что на месяц продлевают оказание ряда постоянных консульских услуг для американских граждан, проживающих в России, включая перевыпуск паспортов, выдачу свидетельств о рождении. Ранее сообщалось, что посольство из-за сокращения дипперсонала с 15 июня ограничит эту практику.