https://ria.ru/20210514/dinozavry-1732297207.html
Не верю! Динозавры — это птицы, они крякали и были умными
Не верю! Динозавры — это птицы, они крякали и были умными
Динозавры — это не ящерицы, а птицы. Ти-рекс был падальщиком, а лапки нужны ему для спаривания. Летающих и морских динозавров не существовало, Лох-несское чудовище ближе к черепахе. Действительно ли динозавры были глупыми, нефть образовалась из их тел и уничтожил их не астероид. Отличить правду от вымысла помог палеонтолог Ярослав Попов.
2021-05-14T13:38
2021-05-14T13:38
2021-05-14T13:38
природа
не верю!
подкаст
палеонтология
генетика
динозавры
биология
открытия - риа наука
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Динозавры — это птицы, они крякали и были умными
Динозавры — это не ящерицы, а птицы. Ти-рекс был падальщиком, а лапки нужны ему для спаривания. Летающих и морских динозавров не существовало, Лох-несское чудовище ближе к черепахе. Действительно ли динозавры были глупыми, нефть образовалась из их тел и уничтожил их не астероид. Отличить правду от вымысла помог палеонтолог Ярослав Попов.
audio/mpeg
Динозавры — это птицы, они крякали и были умными
Динозавры — это не ящерицы, а птицы. Ти-рекс был падальщиком, а лапки нужны ему для спаривания. Летающих и морских динозавров не существовало, Лох-несское чудовище ближе к черепахе. Действительно ли динозавры были глупыми, нефть образовалась из их тел и уничтожил их не астероид. Отличить правду от вымысла помог палеонтолог Ярослав Попов.
audio/mpeg
О главных мифах и научных спорах современности, связанных с динозаврами, рассказал палеонтолог, популяризатор науки, научный сотрудник Дарвиновского музея Ярослав Попов. 0:38 Действительно ли нефть состоит из трупов динозавров. Какие есть теории, и о чем спорят ученые.8:02 "Морские динозавры и летающие динозавры — это заблуждение". Лох-несское чудовище, если оно существует, — это, скорее, черепаха, а не динозавр.10:56 "Сложно поставить точку, где заканчивается динозавр и начинается птица": динозавры — это не ящеры, а курица и динозавр — родственники?16:05 Как звучали динозавры. В фильмах показывают, что они громко ревели, но могли ли они крякать.19:43 Научная фальсификация про археораптора: как всех обманули, выдав кости нескольких существ за одного динозавра.24:17 Мифы из фильма "Парк Юрского периода": велоцирапторы не охотились стаями, а Ти-рекс медленный и точно не смог бы догнать машину.29:22 Динозавры не были тупыми.35:06 Динозавры жили не в Юрском периоде. Ти-рекс не хищник, а падальщик.40:42 Зачем Ти-рексу маленькие лапки? 42:48 Как погибли динозавры, точно ли в этом виноват астероид.Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox и Soundstream. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Как и где бесплатно подписаться на подкастыМонтаж: Анастасия ПаниотиСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ru
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природа, аудио, подкаст, палеонтология, генетика, динозавры, биология, открытия - риа наука, космос - риа наука, наука, нефть
Не верю! Динозавры — это птицы, они крякали и были умными
Динозавры — это не ящерицы, а птицы. Ти-рекс был падальщиком, а лапки нужны ему для спаривания. Летающих и морских динозавров не существовало, Лох-несское чудовище ближе к черепахе. Действительно ли динозавры были глупыми, нефть образовалась из их тел и уничтожил их не астероид. Отличить правду от вымысла помог палеонтолог Ярослав Попов.
О главных мифах и научных спорах современности, связанных с динозаврами, рассказал палеонтолог, популяризатор науки, научный сотрудник Дарвиновского музея
Ярослав Попов.
0:38 Действительно ли нефть состоит из трупов динозавров. Какие есть теории, и о чем спорят ученые.
8:02 "Морские динозавры и летающие динозавры — это заблуждение". Лох-несское чудовище, если оно существует, — это, скорее, черепаха, а не динозавр.
10:56 "Сложно поставить точку, где заканчивается динозавр и начинается птица": динозавры — это не ящеры, а курица и динозавр — родственники?
16:05 Как звучали динозавры. В фильмах показывают, что они громко ревели, но могли ли они крякать.
19:43 Научная фальсификация про археораптора: как всех обманули, выдав кости нескольких существ за одного динозавра.
24:17 Мифы из фильма "Парк Юрского периода": велоцирапторы не охотились стаями, а Ти-рекс медленный и точно не смог бы догнать машину.
29:22 Динозавры не были тупыми.
35:06 Динозавры жили не в Юрском периоде. Ти-рекс не хищник, а падальщик.
40:42 Зачем Ти-рексу маленькие лапки?
42:48 Как погибли динозавры, точно ли в этом виноват астероид.
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Монтаж: Анастасия Паниоти
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