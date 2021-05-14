https://ria.ru/20210514/dinozavry-1732297207.html

Не верю! Динозавры — это птицы, они крякали и были умными

Не верю! Динозавры — это птицы, они крякали и были умными

Динозавры — это не ящерицы, а птицы. Ти-рекс был падальщиком, а лапки нужны ему для спаривания. Летающих и морских динозавров не существовало, Лох-несское чудовище ближе к черепахе. Действительно ли динозавры были глупыми, нефть образовалась из их тел и уничтожил их не астероид. Отличить правду от вымысла помог палеонтолог Ярослав Попов.

2021-05-14T13:38

2021-05-14T13:38

2021-05-14T13:38

природа

не верю!

подкаст

палеонтология

генетика

динозавры

биология

открытия - риа наука

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Динозавры — это птицы, они крякали и были умными Динозавры — это не ящерицы, а птицы. Ти-рекс был падальщиком, а лапки нужны ему для спаривания. Летающих и морских динозавров не существовало, Лох-несское чудовище ближе к черепахе. Действительно ли динозавры были глупыми, нефть образовалась из их тел и уничтожил их не астероид. Отличить правду от вымысла помог палеонтолог Ярослав Попов. audio/mpeg

Динозавры — это птицы, они крякали и были умными Динозавры — это не ящерицы, а птицы. Ти-рекс был падальщиком, а лапки нужны ему для спаривания. Летающих и морских динозавров не существовало, Лох-несское чудовище ближе к черепахе. Действительно ли динозавры были глупыми, нефть образовалась из их тел и уничтожил их не астероид. Отличить правду от вымысла помог палеонтолог Ярослав Попов. audio/mpeg

О главных мифах и научных спорах современности, связанных с динозаврами, рассказал палеонтолог, популяризатор науки, научный сотрудник Дарвиновского музея Ярослав Попов. 0:38 Действительно ли нефть состоит из трупов динозавров. Какие есть теории, и о чем спорят ученые.8:02 "Морские динозавры и летающие динозавры — это заблуждение". Лох-несское чудовище, если оно существует, — это, скорее, черепаха, а не динозавр.10:56 "Сложно поставить точку, где заканчивается динозавр и начинается птица": динозавры — это не ящеры, а курица и динозавр — родственники?16:05 Как звучали динозавры. В фильмах показывают, что они громко ревели, но могли ли они крякать.19:43 Научная фальсификация про археораптора: как всех обманули, выдав кости нескольких существ за одного динозавра.24:17 Мифы из фильма "Парк Юрского периода": велоцирапторы не охотились стаями, а Ти-рекс медленный и точно не смог бы догнать машину.29:22 Динозавры не были тупыми.35:06 Динозавры жили не в Юрском периоде. Ти-рекс не хищник, а падальщик.40:42 Зачем Ти-рексу маленькие лапки? 42:48 Как погибли динозавры, точно ли в этом виноват астероид.Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox и Soundstream. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Как и где бесплатно подписаться на подкастыМонтаж: Анастасия ПаниотиСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ru

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

природа, аудио, подкаст, палеонтология, генетика, динозавры, биология, открытия - риа наука, космос - риа наука, наука, нефть