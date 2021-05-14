https://ria.ru/20210514/detsad-1732339286.html

Прокуратура проверила строящийся в Кореновске детсад после пожара

Прокуратура проверила строящийся в Кореновске детсад после пожара

Прокуратура организовала проверку в связи с возгоранием в строящемся детсаде в Кореновске, причиной которого, по предварительным данным, стало неосторожное... РИА Новости, 14.05.2021

2021-05-14T16:26

2021-05-14T16:26

2021-05-14T16:28

краснодарский край

кореновск

происшествия

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КРАСНОДАР, 14 мая - РИА Новости. Прокуратура организовала проверку в связи с возгоранием в строящемся детсаде в Кореновске, причиной которого, по предварительным данным, стало неосторожное обращение с огнём, сообщает надзорное ведомство Краснодарского края.В пятницу в одном из кубанских Telegram-каналов появилось видео с горящим зданием, за кадром его автор сообщил, что горит детский сад в Кореновске. Однако в спасательном ведомстве данные о возгорании детсада опровергли, сообщив о пожаре в неэксплуатируемом здании. Оперативный штаб Краснодарского края позднее уточнил в своем Telegram-канале, что горящее здание является строящимся детским садом."Органы прокуратуры Краснодарского края организовали проверку по факту возгорания строящегося детского сада в городе Кореновске. В настоящий момент установлено, что пожар произошел в чердачном помещении в ходе проведения окончательных монтажных работ. Жертв и пострадавших нет... Предварительная причина: неосторожное обращение с огнем", - говорится в сообщении.Отмечается, что на место происшествия выехал зампрокурора края Михаил Леговец,.Сообщается, что в ходе проверки органы прокуратуры дадут оценку соблюдению правил пожарной безопасности при проведении строительных работ.Надзорное ведомство также сообщает, что детсад возводиться в рамках национального проекта и ранее прокуратурой района принимались меры к подрядчикам и администрации района за нарушение сроков проведения работ.

https://ria.ru/20210514/ekaterinburg-1732304220.html

https://realty.ria.ru/20210513/pozhar-1732169296.html

краснодарский край

кореновск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

краснодарский край, кореновск, происшествия