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Наука
https://ria.ru/20210514/chrome-1732271897.html
Браузер Google Chrome станет быстрее открывать сайты
Браузер Google Chrome станет быстрее открывать сайты
Популярный браузер получит новую опцию, которая увеличит скорость открытия веб-страниц. Об этом сообщает WindowsLatest со ссылкой на документ разработчиков... РИА Новости, 14.05.2021
2021-05-14T11:33
2021-05-14T11:33
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МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Популярный браузер получит новую опцию, которая увеличит скорость открытия веб-страниц. Об этом сообщает WindowsLatest со ссылкой на документ разработчиков программы.Кэш обратной перемотки (BFcache) позволит быстрее загружать ранее открытые страницы, когда пользователи нажимают кнопку "назад" или "вперед". Сейчас Chrome немедленно выгружает из памяти прошлую страницу.BFcache хорошо зарекомендовал себя в версии для устройств на ОС Android. В Google считают, что он увеличивает скорость веб-навигации на 20 процентов. Однако кешированные страницы не могут выполнять сценариев JavaScript из-за чего отдельные элементы, например реклама, будут прогружаться не так быстро.Функция BFcache пока представлена в тестовой сборке Chrome 92 для Windows, macOS и Linux, но разработчики собираются ее широко распространять. Возможно, она будет включена по умолчанию, либо пользователю придется ее вручную активировать в настройках.
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windows, google, google android, технологии

Браузер Google Chrome станет быстрее открывать сайты

11:33 14.05.2021
 
© РИА НовостиИконка браузера Google Chrome
Иконка браузера Google Chrome - РИА Новости, 1920, 14.05.2021
© РИА Новости
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МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Популярный браузер получит новую опцию, которая увеличит скорость открытия веб-страниц. Об этом сообщает WindowsLatest со ссылкой на документ разработчиков программы.
Кэш обратной перемотки (BFcache) позволит быстрее загружать ранее открытые страницы, когда пользователи нажимают кнопку "назад" или "вперед". Сейчас Chrome немедленно выгружает из памяти прошлую страницу.
BFcache хорошо зарекомендовал себя в версии для устройств на ОС Android. В Google считают, что он увеличивает скорость веб-навигации на 20 процентов. Однако кешированные страницы не могут выполнять сценариев JavaScript из-за чего отдельные элементы, например реклама, будут прогружаться не так быстро.
Функция BFcache пока представлена в тестовой сборке Chrome 92 для Windows, macOS и Linux, но разработчики собираются ее широко распространять. Возможно, она будет включена по умолчанию, либо пользователю придется ее вручную активировать в настройках.
Девушка со смартфоном - РИА Новости, 1920, 16.03.2021
16 марта, 15:22Наука
Новый браузер Google Chrome для смартфонов удивил своими требованиями
 
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