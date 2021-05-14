https://ria.ru/20210514/chrome-1732271897.html

Браузер Google Chrome станет быстрее открывать сайты

Браузер Google Chrome станет быстрее открывать сайты

Популярный браузер получит новую опцию, которая увеличит скорость открытия веб-страниц. Об этом сообщает WindowsLatest со ссылкой на документ разработчиков... РИА Новости, 14.05.2021

2021-05-14T11:33

2021-05-14T11:33

2021-05-14T11:33

наука

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МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Популярный браузер получит новую опцию, которая увеличит скорость открытия веб-страниц. Об этом сообщает WindowsLatest со ссылкой на документ разработчиков программы.Кэш обратной перемотки (BFcache) позволит быстрее загружать ранее открытые страницы, когда пользователи нажимают кнопку "назад" или "вперед". Сейчас Chrome немедленно выгружает из памяти прошлую страницу.BFcache хорошо зарекомендовал себя в версии для устройств на ОС Android. В Google считают, что он увеличивает скорость веб-навигации на 20 процентов. Однако кешированные страницы не могут выполнять сценариев JavaScript из-за чего отдельные элементы, например реклама, будут прогружаться не так быстро.Функция BFcache пока представлена в тестовой сборке Chrome 92 для Windows, macOS и Linux, но разработчики собираются ее широко распространять. Возможно, она будет включена по умолчанию, либо пользователю придется ее вручную активировать в настройках.

https://ria.ru/20210316/chrome-1601490700.html

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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