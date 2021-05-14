https://ria.ru/20210514/chelyabinsk-1732300985.html

В Челябинске водитель переехал лежащего на дороге мужчину

В Челябинске водитель переехал лежащего на дороге мужчину

Водитель автомобиля в Челябинске наехал на лежащего на проезжей части человека, в результате он скончался в больнице от полученных травм, сообщил в пятницу... РИА Новости, 14.05.2021

2021-05-14T13:37

2021-05-14T13:37

2021-05-14T13:37

россия

челябинск

челябинская область

происшествия

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ЧЕЛЯБИНСК, 14 мая – РИА Новости. Водитель автомобиля в Челябинске наехал на лежащего на проезжей части человека, в результате он скончался в больнице от полученных травм, сообщил в пятницу пресс-центр прокуратуры региона.Прокуратура региона в своем Telegram-канале разместила видео, на котором видно лежащего на проезжей части человека. К нему приближается автомобиль, притормаживает перед человеком на несколько секунд, а потом переезжает его в области головы и двигается дальше.По данным прокуратуры, утром 13 мая у дома 23б по улице Российская 56-летний водитель автомобиля Daewoo Nexia совершил наезд на лежащего на проезжей части 43-летнего гражданина, который от полученных травм скончался в больнице."Прокуратурой Челябинска материалы проверки переданы в следственные органы СУСК РФ по Челябинской области для проведения дальнейшей проверки и процессуальной оценки действиям водителя по факту причинения смерти человеку. Ход проверки поставлен прокуратурой на контроль", - говорится в сообщении.Источник РИА Новости в правоохранительных органах уточнил, что, предварительно, погибший мужчина был бездомным, а со слов водителя автомобиля, он принял лежащего на дороге человека за мешок.

https://ria.ru/20210512/dtp-1732047651.html

россия

челябинск

челябинская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, челябинск, челябинская область, происшествия