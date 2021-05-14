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В Челябинске водитель переехал лежащего на дороге мужчину
В Челябинске водитель переехал лежащего на дороге мужчину
Водитель автомобиля в Челябинске наехал на лежащего на проезжей части человека, в результате он скончался в больнице от полученных травм, сообщил в пятницу... РИА Новости, 14.05.2021
2021-05-14T13:37
2021-05-14T13:37
россия
челябинск
челябинская область
происшествия
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ЧЕЛЯБИНСК, 14 мая – РИА Новости. Водитель автомобиля в Челябинске наехал на лежащего на проезжей части человека, в результате он скончался в больнице от полученных травм, сообщил в пятницу пресс-центр прокуратуры региона.Прокуратура региона в своем Telegram-канале разместила видео, на котором видно лежащего на проезжей части человека. К нему приближается автомобиль, притормаживает перед человеком на несколько секунд, а потом переезжает его в области головы и двигается дальше.По данным прокуратуры, утром 13 мая у дома 23б по улице Российская 56-летний водитель автомобиля Daewoo Nexia совершил наезд на лежащего на проезжей части 43-летнего гражданина, который от полученных травм скончался в больнице."Прокуратурой Челябинска материалы проверки переданы в следственные органы СУСК РФ по Челябинской области для проведения дальнейшей проверки и процессуальной оценки действиям водителя по факту причинения смерти человеку. Ход проверки поставлен прокуратурой на контроль", - говорится в сообщении.Источник РИА Новости в правоохранительных органах уточнил, что, предварительно, погибший мужчина был бездомным, а со слов водителя автомобиля, он принял лежащего на дороге человека за мешок.
https://ria.ru/20210512/dtp-1732047651.html
россия
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россия, челябинск, челябинская область, происшествия

В Челябинске водитель переехал лежащего на дороге мужчину

13:37 14.05.2021
 
© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкСкорая помощь
Скорая помощь - РИА Новости, 1920, 14.05.2021
© РИА Новости / Павел Лисицын
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ЧЕЛЯБИНСК, 14 мая – РИА Новости. Водитель автомобиля в Челябинске наехал на лежащего на проезжей части человека, в результате он скончался в больнице от полученных травм, сообщил в пятницу пресс-центр прокуратуры региона.
Прокуратура региона в своем Telegram-канале разместила видео, на котором видно лежащего на проезжей части человека. К нему приближается автомобиль, притормаживает перед человеком на несколько секунд, а потом переезжает его в области головы и двигается дальше.
По данным прокуратуры, утром 13 мая у дома 23б по улице Российская 56-летний водитель автомобиля Daewoo Nexia совершил наезд на лежащего на проезжей части 43-летнего гражданина, который от полученных травм скончался в больнице.
"Прокуратурой Челябинска материалы проверки переданы в следственные органы СУСК РФ по Челябинской области для проведения дальнейшей проверки и процессуальной оценки действиям водителя по факту причинения смерти человеку. Ход проверки поставлен прокуратурой на контроль", - говорится в сообщении.
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Источник РИА Новости в правоохранительных органах уточнил, что, предварительно, погибший мужчина был бездомным, а со слов водителя автомобиля, он принял лежащего на дороге человека за мешок.
 
РоссияЧелябинскЧелябинская областьПроисшествия
 
 
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