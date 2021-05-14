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СМИ сообщили о пропаже вооружения со складов во Врбетице после взрывов
СМИ сообщили о пропаже вооружения со складов во Врбетице после взрывов
После взрывов на складах в чешской деревне Врбетице, которые произошли в 2014 году, фирма-арендатор Imex Group обнаружила пропажу большого числа вооружений,... РИА Новости, 14.05.2021
2021-05-14T13:07
2021-05-14T15:35
россия
чехия
в мире
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ПРАГА, 14 мая — РИА Новости. После взрывов на складах в чешской деревне Врбетице, которые произошли в 2014 году, фирма-арендатор Imex Group обнаружила пропажу большого числа вооружений, сообщило на своем сайте пражское издание Mladá fronta DNES.По данным группы, со склада исчезли около тысячи ручных противотанковых гранатометов РПГ-7, 800 автоматов, 500 пулеметов, 100 пистолетов и множество сопутствующего оборудования, в частности штык-ножей.После этого фирма Imex Group обратилась с заявлением в правоохранительные органы, считая, что пропавшее вооружение украли или злоумышленники, или кто-то из полицейских. Расследование инцидента продолжается, и сейчас следователи проверяют, не помог ли кто-то организаторам взрывов попасть на территорию складов. "В связи с этим в феврале этого года на 48 часов был задержан владелец фирмы Imex Group Петр Бернатик, а у него дома и на фирме были проведены обыски", — написало издание.Ущерб от пропажи вооружения фирма Imex Group оценила в 100 миллионов крон (около 4,7 миллиона долларов), при этом 75 миллионов крон (около 3,5 миллиона долларов) она намерена взыскать с чешского государства, сообщает СМИ.В статье отмечается, все собранное после взрывов вооружение находится на складе полиции в городе Зноймо на юго-востоке страны в трех запломбированных корабельных контейнерах. Информация об их содержимом не разглашается.В то же время, как сообщила газета, в 2016 и 2017 годах ворам удалось шесть раз проникнуть через дыры в заборе в помещения, в которых в то время хранилось под контролем полиции данное вооружение. Двое из них позднее получили сроки за кражу и продажу оружия — три года и два года и 10 месяцев.В середине апреля Чехия обвинила российские спецслужбы в причастности к взрыву во Врбетице и выслала из страны 18 сотрудников посольства. В ответ Москва объявила персонами нон грата 20 чешских дипломатов, заявив, что претензии абсурдны и возмутительны. В Кремле подчеркнули, что случившееся сильно навредило отношениям двух государств. В МИД происходящее назвали частью широкомасштабной кампании Запада. После этого несколько европейских стран выслали российских дипломатов, Москва приняла ответные меры.
https://ria.ru/20210511/chekhiya-1731827020.html
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россия, чехия, в мире

СМИ сообщили о пропаже вооружения со складов во Врбетице после взрывов

13:07 14.05.2021 (обновлено: 15:35 14.05.2021)
 
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкВид на Пражский Град и собор Святого Вита от реки Влтава в Праге
Вид на Пражский Град и собор Святого Вита от реки Влтава в Праге - РИА Новости, 1920, 14.05.2021
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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ПРАГА, 14 мая — РИА Новости. После взрывов на складах в чешской деревне Врбетице, которые произошли в 2014 году, фирма-арендатор Imex Group обнаружила пропажу большого числа вооружений, сообщило на своем сайте пражское издание Mladá fronta DNES.
По данным группы, со склада исчезли около тысячи ручных противотанковых гранатометов РПГ-7, 800 автоматов, 500 пулеметов, 100 пистолетов и множество сопутствующего оборудования, в частности штык-ножей.

"Все они <...> могли оказаться в руках торговцев оружием на черном рынке", — говорится в сообщении.

После этого фирма Imex Group обратилась с заявлением в правоохранительные органы, считая, что пропавшее вооружение украли или злоумышленники, или кто-то из полицейских. Расследование инцидента продолжается, и сейчас следователи проверяют, не помог ли кто-то организаторам взрывов попасть на территорию складов.
"В связи с этим в феврале этого года на 48 часов был задержан владелец фирмы Imex Group Петр Бернатик, а у него дома и на фирме были проведены обыски", — написало издание.
Ущерб от пропажи вооружения фирма Imex Group оценила в 100 миллионов крон (около 4,7 миллиона долларов), при этом 75 миллионов крон (около 3,5 миллиона долларов) она намерена взыскать с чешского государства, сообщает СМИ.
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В статье отмечается, все собранное после взрывов вооружение находится на складе полиции в городе Зноймо на юго-востоке страны в трех запломбированных корабельных контейнерах. Информация об их содержимом не разглашается.
В то же время, как сообщила газета, в 2016 и 2017 годах ворам удалось шесть раз проникнуть через дыры в заборе в помещения, в которых в то время хранилось под контролем полиции данное вооружение. Двое из них позднее получили сроки за кражу и продажу оружия — три года и два года и 10 месяцев.
В середине апреля Чехия обвинила российские спецслужбы в причастности к взрыву во Врбетице и выслала из страны 18 сотрудников посольства. В ответ Москва объявила персонами нон грата 20 чешских дипломатов, заявив, что претензии абсурдны и возмутительны. В Кремле подчеркнули, что случившееся сильно навредило отношениям двух государств. В МИД происходящее назвали частью широкомасштабной кампании Запада.
После этого несколько европейских стран выслали российских дипломатов, Москва приняла ответные меры.
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