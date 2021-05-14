https://ria.ru/20210514/chekhiya-1732293584.html

СМИ сообщили о пропаже вооружения со складов во Врбетице после взрывов

СМИ сообщили о пропаже вооружения со складов во Врбетице после взрывов

После взрывов на складах в чешской деревне Врбетице, которые произошли в 2014 году, фирма-арендатор Imex Group обнаружила пропажу большого числа вооружений,... РИА Новости, 14.05.2021

2021-05-14T13:07

2021-05-14T13:07

2021-05-14T15:35

россия

чехия

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/03/02/1566957269_0:0:3078:1731_1920x0_80_0_0_ba2a628922a27788c2961239ec28e7cc.jpg

ПРАГА, 14 мая — РИА Новости. После взрывов на складах в чешской деревне Врбетице, которые произошли в 2014 году, фирма-арендатор Imex Group обнаружила пропажу большого числа вооружений, сообщило на своем сайте пражское издание Mladá fronta DNES.По данным группы, со склада исчезли около тысячи ручных противотанковых гранатометов РПГ-7, 800 автоматов, 500 пулеметов, 100 пистолетов и множество сопутствующего оборудования, в частности штык-ножей.После этого фирма Imex Group обратилась с заявлением в правоохранительные органы, считая, что пропавшее вооружение украли или злоумышленники, или кто-то из полицейских. Расследование инцидента продолжается, и сейчас следователи проверяют, не помог ли кто-то организаторам взрывов попасть на территорию складов. "В связи с этим в феврале этого года на 48 часов был задержан владелец фирмы Imex Group Петр Бернатик, а у него дома и на фирме были проведены обыски", — написало издание.Ущерб от пропажи вооружения фирма Imex Group оценила в 100 миллионов крон (около 4,7 миллиона долларов), при этом 75 миллионов крон (около 3,5 миллиона долларов) она намерена взыскать с чешского государства, сообщает СМИ.В статье отмечается, все собранное после взрывов вооружение находится на складе полиции в городе Зноймо на юго-востоке страны в трех запломбированных корабельных контейнерах. Информация об их содержимом не разглашается.В то же время, как сообщила газета, в 2016 и 2017 годах ворам удалось шесть раз проникнуть через дыры в заборе в помещения, в которых в то время хранилось под контролем полиции данное вооружение. Двое из них позднее получили сроки за кражу и продажу оружия — три года и два года и 10 месяцев.В середине апреля Чехия обвинила российские спецслужбы в причастности к взрыву во Врбетице и выслала из страны 18 сотрудников посольства. В ответ Москва объявила персонами нон грата 20 чешских дипломатов, заявив, что претензии абсурдны и возмутительны. В Кремле подчеркнули, что случившееся сильно навредило отношениям двух государств. В МИД происходящее назвали частью широкомасштабной кампании Запада. После этого несколько европейских стран выслали российских дипломатов, Москва приняла ответные меры.

https://ria.ru/20210511/chekhiya-1731827020.html

https://ria.ru/20210513/obvineniya-1732185054.html

россия

чехия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, чехия, в мире