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В центре Бурденко рассказали о состоянии пострадавшей в Казани девочки
В центре Бурденко рассказали о состоянии пострадавшей в Казани девочки
Состояние пациентки из Казани, доставленной в НМИЦ им. Бурденко, при поступлении было средней тяжести, ее стали готовить к операции, сообщил директор... РИА Новости, 14.05.2021
2021-05-14T15:14
2021-05-14T15:14
стрельба в школе в казани
россия
здоровье - общество
казань
общество
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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Состояние пациентки из Казани, доставленной в НМИЦ им. Бурденко, при поступлении было средней тяжести, ее стали готовить к операции, сообщил директор Национального медицинского исследовательского центра нейрохирургии имени академика Н.Н. Бурденко Минздрава РФ Дмитрий Усачев."Девочка поступила в состоянии средней тяжести, в сознании, в эмоциональном шоке. С ней начали работать сразу же психологи, и мы начали обследовать ее и готовить к хирургическому лечению", - рассказал он журналистам.Усачев уточнил, что у девочки компрессионный перелом поясничного отдела позвоночника. Такая травма требует современной стабилизирующей системы, ее девочке уже установили.Во вторник в Казани произошло крупнейшее в России за последнее время массовое убийство в школе: 19-летний Ильназ Галявиев, по данным следствия, устроил взрыв и стрельбу в гимназии №175, убив семь детей и двух учительниц, еще 24 человека пострадали. Юноша арестован, по уголовному делу об убийстве двух и более лиц ему грозит пожизненное лишение свободы.
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Новости
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РИА Новости
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96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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Жители Казани третий день несут цветы к 175-й гимназии
Жители Казани третьи сутки приходят к 175-й гимназии с цветами и игрушками. Стихийно созданные мемориалы тянутся по всему периметру школы. 175-я школа по-прежнему оцеплена, работают следователи.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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60
стрельба в школе в казани, россия, здоровье - общество, казань, общество

В центре Бурденко рассказали о состоянии пострадавшей в Казани девочки

15:14 14.05.2021
 
© РИА Новости / Пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю / Перейти в фотобанкСотрудники спасательной службы заносят носилки с пострадавшими при стрельбе в школе № 175 Казани на борт самолета Ил-76ТД МЧС РФ на борту перед вылетом в Москву
Сотрудники спасательной службы заносят носилки с пострадавшими при стрельбе в школе № 175 Казани на борт самолета Ил-76ТД МЧС РФ на борту перед вылетом в Москву - РИА Новости, 1920, 14.05.2021
© РИА Новости / Пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю
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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Состояние пациентки из Казани, доставленной в НМИЦ им. Бурденко, при поступлении было средней тяжести, ее стали готовить к операции, сообщил директор Национального медицинского исследовательского центра нейрохирургии имени академика Н.Н. Бурденко Минздрава РФ Дмитрий Усачев.
"Девочка поступила в состоянии средней тяжести, в сознании, в эмоциональном шоке. С ней начали работать сразу же психологи, и мы начали обследовать ее и готовить к хирургическому лечению", - рассказал он журналистам.
Сотрудники спасательной службы заносят носилки с пострадавшими при стрельбе в школе № 175 Казани на борт самолета Ил-76ТД МЧС РФ на борту перед вылетом в Москву - РИА Новости, 1920, 14.05.2021
Вчера, 09:44
В РДКБ рассказали о состоянии двух пострадавших в Казани детей
Усачев уточнил, что у девочки компрессионный перелом поясничного отдела позвоночника. Такая травма требует современной стабилизирующей системы, ее девочке уже установили.
Во вторник в Казани произошло крупнейшее в России за последнее время массовое убийство в школе: 19-летний Ильназ Галявиев, по данным следствия, устроил взрыв и стрельбу в гимназии №175, убив семь детей и двух учительниц, еще 24 человека пострадали. Юноша арестован, по уголовному делу об убийстве двух и более лиц ему грозит пожизненное лишение свободы.
 
Стрельба в школе в КазаниРоссияЗдоровье - ОбществоКазаньОбщество
 
 
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