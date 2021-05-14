https://ria.ru/20210514/borschevik-1732380450.html
В Подмосковье обновили онлайн-карту по борьбе с борщевиком
В Подмосковье обновили онлайн-карту по борьбе с борщевиком
Онлайн-карту с планами борьбы с борщевиком обновили в Московской области. Об этом, как сообщает телеканал "360", рассказал министр сельского хозяйства и... РИА Новости, 14.05.2021
2021-05-14T19:36
2021-05-14T19:36
2021-05-14T19:36
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Онлайн-карту с планами борьбы с борщевиком обновили в Московской области. Об этом, как сообщает телеканал "360", рассказал министр сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Сергей Воскресенский.На карте отображаются сведения о местах, где растет борщевик, форме собственности и категории земель, также указаны даты обработки территорий.Найти все пораженные участки можно, если кликнуть мышкой на интересующий контур произрастания растения. Участки, на которых запланировано его уничтожение, различаются по цветам в зависимости от формы собственности.
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РИА Новости
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РИА Новости
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московская область (подмосковье)