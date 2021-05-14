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Россия и Испания усилят сотрудничество в борьбе с терроризмом
Россия и Испания усилят сотрудничество в борьбе с терроризмом
Россия и Испания договорились усилить сотрудничество в борьбе с терроризмом и радикализмом в ходе переговоров замглавы МИД РФ Олега Сыромолотова и генерального... РИА Новости, 14.05.2021
2021-05-14T15:49
2021-05-14T15:49
2021-05-14T15:49
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олег сыромолотов
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МАДРИД, 14 мая – РИА Новости. Россия и Испания договорились усилить сотрудничество в борьбе с терроризмом и радикализмом в ходе переговоров замглавы МИД РФ Олега Сыромолотова и генерального директора по вопросам внешней политики и безопасности МИД Испании Фиделя Сендагорты.В пятницу в Мадриде состоялось заседание двусторонней рабочей группы по борьбе с терроризмом, сообщил испанский МИД в Twitter."На встрече они обменялись точками зрения на основные глобальные и региональные вызовы в этой области. Испания и Россия подтверждают свое намерение усиливать двустороннее сотрудничество против террористической угрозы и радикализма", - говорится в сообщении. -0-
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россия, олег сыромолотов, мид испании, мадрид (город), испания, twitter, в мире