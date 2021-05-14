Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210514/borba-1732332788.html
Россия и Испания усилят сотрудничество в борьбе с терроризмом
Россия и Испания усилят сотрудничество в борьбе с терроризмом
Россия и Испания договорились усилить сотрудничество в борьбе с терроризмом и радикализмом в ходе переговоров замглавы МИД РФ Олега Сыромолотова и генерального... РИА Новости, 14.05.2021
2021-05-14T15:49
2021-05-14T15:49
россия
олег сыромолотов
мид испании‎
мадрид (город)
испания
twitter
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/03/13/1601984870_0:0:3112:1752_1920x0_80_0_0_f5e48b443903b297526d04a3fa98d59b.jpg
МАДРИД, 14 мая – РИА Новости. Россия и Испания договорились усилить сотрудничество в борьбе с терроризмом и радикализмом в ходе переговоров замглавы МИД РФ Олега Сыромолотова и генерального директора по вопросам внешней политики и безопасности МИД Испании Фиделя Сендагорты.В пятницу в Мадриде состоялось заседание двусторонней рабочей группы по борьбе с терроризмом, сообщил испанский МИД в Twitter."На встрече они обменялись точками зрения на основные глобальные и региональные вызовы в этой области. Испания и Россия подтверждают свое намерение усиливать двустороннее сотрудничество против террористической угрозы и радикализма", - говорится в сообщении. -0-
https://ria.ru/20210512/zvonki-1731959125.html
россия
мадрид (город)
испания
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/04/19/1729859546_0:0:2743:2058_1920x0_80_0_0_854857c67d8861132c8c3efe72e1e3d0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, олег сыромолотов, мид испании‎, мадрид (город), испания, twitter, в мире

Россия и Испания усилят сотрудничество в борьбе с терроризмом

15:49 14.05.2021
 
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкЗдание министерства иностранных дел России
Здание министерства иностранных дел России - РИА Новости, 1920, 14.05.2021
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МАДРИД, 14 мая – РИА Новости. Россия и Испания договорились усилить сотрудничество в борьбе с терроризмом и радикализмом в ходе переговоров замглавы МИД РФ Олега Сыромолотова и генерального директора по вопросам внешней политики и безопасности МИД Испании Фиделя Сендагорты.
В пятницу в Мадриде состоялось заседание двусторонней рабочей группы по борьбе с терроризмом, сообщил испанский МИД в Twitter.
Домашний телефон - РИА Новости, 1920, 12.05.2021
12 мая, 14:41
Мужчина девять тысяч раз звонил в экстренные службы Испании
"На встрече они обменялись точками зрения на основные глобальные и региональные вызовы в этой области. Испания и Россия подтверждают свое намерение усиливать двустороннее сотрудничество против террористической угрозы и радикализма", - говорится в сообщении. -0-
 
РоссияОлег СыромолотовМИД Испании‎Мадрид (город)ИспанияTwitterВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:47Отставные полицейские поддержали военных в письме Макрону
02:32Шесть человек погибли, 218 пострадали из-за торнадо в Ухане
02:12Эксперт назвал сюрпризы, которые готовит доллар
02:10Врач назвал смартфоны причиной неожиданных травм
01:57Красный полумесяц рассказал о помощи пострадавшим палестинцам
01:51Армия Израиля прокомментировала неудачный пуск ракеты ХАМАС
01:49В ЮНИСЕФ рассказали о погибших при конфликте в секторе Газа детях
01:45ХАМАС назвал требования для перемирия с Израилем
01:37ВВС Израиля нанесли удар по трем подземным пусковым установкам ХАМАС
01:16Израиль нанес удар по квартирам членов ХАМАС, служившим складами оружия
00:55Байден отменил ряд указов Трампа
00:54ООН назвала число палестинцев, покинувших дома из-за конфликта в Газе
00:49Израильские военные уничтожили офис главы службы безопасности ХАМАС
00:42В России пройдет акция "Ночь музеев"
00:37Пушков объяснил обвинения в адрес Медведчука на Украине
00:34В ГП Украины заявили, что ничего не мешает расследованию дела Медведчука
00:21В СК рассказали о работе военных следователей в годы ВОВ
00:14WhatsApp начинает ограничивать часть функций у ряда пользователей
00:09В Москве и области объявили желтый уровень погодной опасности
00:09Военное крыло ХАМАС заявило об обстреле израильской базы Хацерим
Лента новостейМолния