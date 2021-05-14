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https://ria.ru/20210514/bayden-1732239929.html
Эксперты объяснили, почему экс-военные написали письмо против Байдена
Эксперты объяснили, почему экс-военные написали письмо против Байдена
Более 100 американских отставных генералов и адмиралов, публично поставивших под сомнение способность президента Джо Байдена управлять страной, по всей... РИА Новости, 14.05.2021
2021-05-14T07:06
2021-05-14T07:06
джо байден
афганистан
сша
в мире
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ВАШИНГТОН, 14 мая - РИА Новости. Более 100 американских отставных генералов и адмиралов, публично поставивших под сомнение способность президента Джо Байдена управлять страной, по всей видимости, хотят таким образом сорвать его планы по выводу войск из Афганистана, заявили РИА Новости эксперты в США, указавшие на давнюю традицию подобных вмешательств.Ранее 124 отставных американских генерала поставили под сомнение психическое и физическое состояние Байдена и подняли вопрос о состоявшихся в 2020 году президентских выборах в стране, об этом говорится в открытом письме. Действующие американские военные подвергли письмо критике.Здоровье как предлогБывший офицер военной разведки и экс-сотрудник ЦРУ Фил Джиральди выразил сомнение, что физическое и душевное здоровье Байдена ухудшилось настолько, как об этом говорят авторы письма."Он, кажется, немного нетвердо держится на ногах, но где свидетельства чего-то еще?" - сказал эксперт.Джиральди предположил, что истинной целью письма были планы вывода американского контингента из Афганистана до 11 сентября текущего года."Спрашивается, не могло ли оно возникнуть в такой форме, чтобы вынудить отмену решения по Афганистану. Выглядит как что-то подобное", - отметил отставной разведчик.Давняя традицияАналитик Пентагона Пьер Спрей отметил, что традиция вмешательства отставных или действующих военных в политику уходит корнями еще в XIX век."Во вмешательстве наших генералов в политику нет ничего нового. Вполне напротив: в истории США не было периода, когда бы этого не происходило, особенно в военное время и время перед войной", - сказал он.В качестве примеров он привел генерала Джорджа Макклеллана во время Гражданской войны в США, военного теоретика XIX века адмирала Тайера Мэхэна, военачальника времен Первой мировой войны генерала Джона Першинга, участника Второй мировой и Корейской войны генерала Дугласа Макартура и других известных военных.Спрей невысоко оценил, как форму, так и содержание письма. "Среди всех возможностей политического вмешательства, доступного нашим генералам… самая глупая и бесполезная – это групповое подписание писем", - заявил он.По его словам, текст письма, составленный "120 троглодитами", также очень слаб в аналитическом отношении, поскольку неверно оценивает опасную для страны и всего мира некомпетентность Байдена. "Это письмо канет в историческое забвение, оставив едва заметную рябь", - подытожил аналитик.
https://ria.ru/20210510/voyska-1731623683.html
https://ria.ru/20210513/bayden-1732086412.html
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джо байден, афганистан, сша, в мире

Эксперты объяснили, почему экс-военные написали письмо против Байдена

07:06 14.05.2021
 
© REUTERS / POOLПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 14.05.2021
© REUTERS / POOL
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ВАШИНГТОН, 14 мая - РИА Новости. Более 100 американских отставных генералов и адмиралов, публично поставивших под сомнение способность президента Джо Байдена управлять страной, по всей видимости, хотят таким образом сорвать его планы по выводу войск из Афганистана, заявили РИА Новости эксперты в США, указавшие на давнюю традицию подобных вмешательств.
Ранее 124 отставных американских генерала поставили под сомнение психическое и физическое состояние Байдена и подняли вопрос о состоявшихся в 2020 году президентских выборах в стране, об этом говорится в открытом письме. Действующие американские военные подвергли письмо критике.

Здоровье как предлог

Бывший офицер военной разведки и экс-сотрудник ЦРУ Фил Джиральди выразил сомнение, что физическое и душевное здоровье Байдена ухудшилось настолько, как об этом говорят авторы письма.
"Он, кажется, немного нетвердо держится на ногах, но где свидетельства чего-то еще?" - сказал эксперт.
Джиральди предположил, что истинной целью письма были планы вывода американского контингента из Афганистана до 11 сентября текущего года.
"Спрашивается, не могло ли оно возникнуть в такой форме, чтобы вынудить отмену решения по Афганистану. Выглядит как что-то подобное", - отметил отставной разведчик.
Американские солдаты в провинции Логар, Афганистан. - РИА Новости, 1920, 10.05.2021
10 мая, 02:40
WSJ: США могут перевести войска из Афганистана в Узбекистан и Таджикистан

Давняя традиция

Аналитик Пентагона Пьер Спрей отметил, что традиция вмешательства отставных или действующих военных в политику уходит корнями еще в XIX век.
"Во вмешательстве наших генералов в политику нет ничего нового. Вполне напротив: в истории США не было периода, когда бы этого не происходило, особенно в военное время и время перед войной", - сказал он.
В качестве примеров он привел генерала Джорджа Макклеллана во время Гражданской войны в США, военного теоретика XIX века адмирала Тайера Мэхэна, военачальника времен Первой мировой войны генерала Джона Першинга, участника Второй мировой и Корейской войны генерала Дугласа Макартура и других известных военных.
Спрей невысоко оценил, как форму, так и содержание письма. "Среди всех возможностей политического вмешательства, доступного нашим генералам… самая глупая и бесполезная – это групповое подписание писем", - заявил он.
По его словам, текст письма, составленный "120 троглодитами", также очень слаб в аналитическом отношении, поскольку неверно оценивает опасную для страны и всего мира некомпетентность Байдена. "Это письмо канет в историческое забвение, оставив едва заметную рябь", - подытожил аналитик.
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 13.05.2021
Вчера, 10:58
В США ответили на письмо о психическом здоровье Джо Байдена
 
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