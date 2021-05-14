https://ria.ru/20210514/bayden-1732239929.html
Эксперты объяснили, почему экс-военные написали письмо против Байдена
Эксперты объяснили, почему экс-военные написали письмо против Байдена
Более 100 американских отставных генералов и адмиралов, публично поставивших под сомнение способность президента Джо Байдена управлять страной, по всей... РИА Новости, 14.05.2021
2021-05-14T07:06
2021-05-14T07:06
2021-05-14T07:06
джо байден
афганистан
сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/04/1d/1730413450_0:0:2862:1610_1920x0_80_0_0_ad136f5c352d07e50a61042ca0919068.jpg
ВАШИНГТОН, 14 мая - РИА Новости. Более 100 американских отставных генералов и адмиралов, публично поставивших под сомнение способность президента Джо Байдена управлять страной, по всей видимости, хотят таким образом сорвать его планы по выводу войск из Афганистана, заявили РИА Новости эксперты в США, указавшие на давнюю традицию подобных вмешательств.Ранее 124 отставных американских генерала поставили под сомнение психическое и физическое состояние Байдена и подняли вопрос о состоявшихся в 2020 году президентских выборах в стране, об этом говорится в открытом письме. Действующие американские военные подвергли письмо критике.Здоровье как предлогБывший офицер военной разведки и экс-сотрудник ЦРУ Фил Джиральди выразил сомнение, что физическое и душевное здоровье Байдена ухудшилось настолько, как об этом говорят авторы письма."Он, кажется, немного нетвердо держится на ногах, но где свидетельства чего-то еще?" - сказал эксперт.Джиральди предположил, что истинной целью письма были планы вывода американского контингента из Афганистана до 11 сентября текущего года."Спрашивается, не могло ли оно возникнуть в такой форме, чтобы вынудить отмену решения по Афганистану. Выглядит как что-то подобное", - отметил отставной разведчик.Давняя традицияАналитик Пентагона Пьер Спрей отметил, что традиция вмешательства отставных или действующих военных в политику уходит корнями еще в XIX век."Во вмешательстве наших генералов в политику нет ничего нового. Вполне напротив: в истории США не было периода, когда бы этого не происходило, особенно в военное время и время перед войной", - сказал он.В качестве примеров он привел генерала Джорджа Макклеллана во время Гражданской войны в США, военного теоретика XIX века адмирала Тайера Мэхэна, военачальника времен Первой мировой войны генерала Джона Першинга, участника Второй мировой и Корейской войны генерала Дугласа Макартура и других известных военных.Спрей невысоко оценил, как форму, так и содержание письма. "Среди всех возможностей политического вмешательства, доступного нашим генералам… самая глупая и бесполезная – это групповое подписание писем", - заявил он.По его словам, текст письма, составленный "120 троглодитами", также очень слаб в аналитическом отношении, поскольку неверно оценивает опасную для страны и всего мира некомпетентность Байдена. "Это письмо канет в историческое забвение, оставив едва заметную рябь", - подытожил аналитик.
https://ria.ru/20210510/voyska-1731623683.html
https://ria.ru/20210513/bayden-1732086412.html
афганистан
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/04/1d/1730413450_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_e570a9139cf3c7723f7ad37ee9d4893a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
джо байден, афганистан, сша, в мире
ВАШИНГТОН, 14 мая - РИА Новости.
Более 100 американских отставных генералов и адмиралов, публично поставивших под сомнение способность президента Джо Байдена
управлять страной, по всей видимости, хотят таким образом сорвать его планы по выводу войск из Афганистана
, заявили РИА Новости эксперты в США
, указавшие на давнюю традицию подобных вмешательств.
Ранее 124 отставных американских генерала поставили под сомнение психическое и физическое состояние Байдена и подняли вопрос о состоявшихся в 2020 году президентских выборах в стране, об этом говорится в открытом письме. Действующие американские военные подвергли письмо критике.
Здоровье как предлог
Бывший офицер военной разведки и экс-сотрудник ЦРУ Фил Джиральди выразил сомнение, что физическое и душевное здоровье Байдена ухудшилось настолько, как об этом говорят авторы письма.
"Он, кажется, немного нетвердо держится на ногах, но где свидетельства чего-то еще?" - сказал эксперт.
Джиральди предположил, что истинной целью письма были планы вывода американского контингента из Афганистана до 11 сентября текущего года.
"Спрашивается, не могло ли оно возникнуть в такой форме, чтобы вынудить отмену решения по Афганистану. Выглядит как что-то подобное", - отметил отставной разведчик.
Давняя традиция
Аналитик Пентагона Пьер Спрей отметил, что традиция вмешательства отставных или действующих военных в политику уходит корнями еще в XIX век.
"Во вмешательстве наших генералов в политику нет ничего нового. Вполне напротив: в истории США не было периода, когда бы этого не происходило, особенно в военное время и время перед войной", - сказал он.
В качестве примеров он привел генерала Джорджа Макклеллана во время Гражданской войны в США, военного теоретика XIX века адмирала Тайера Мэхэна, военачальника времен Первой мировой войны генерала Джона Першинга, участника Второй мировой и Корейской войны генерала Дугласа Макартура и других известных военных.
Спрей невысоко оценил, как форму, так и содержание письма. "Среди всех возможностей политического вмешательства, доступного нашим генералам… самая глупая и бесполезная – это групповое подписание писем", - заявил он.
По его словам, текст письма, составленный "120 троглодитами", также очень слаб в аналитическом отношении, поскольку неверно оценивает опасную для страны и всего мира некомпетентность Байдена. "Это письмо канет в историческое забвение, оставив едва заметную рябь", - подытожил аналитик.