В Азербайджане рассказали о переговорах с Арменией по ситуации на границе
БАКУ, 14 мая – РИА Новости. Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов и и.о. помощника госсекретаря США Филип Рикер в ходе телефонного разговора обсудили ситуацию на азербайджано-армянской границе, Баку сообщил Вашингтону, что направил руководство Госпогранслужбы на место, ведет переговоры с противоположной стороной и привержен стабильности в регионе.
Минобороны Армении сообщило в среду, что азербайджанские вооруженные силы попытались провести определенные работы "по уточнению границ" на одном из приграничных участков Сюникской области. При этом в ведомстве не уточнили, какие конкретно работы проводили азербайджанские военные. Инцидент на границе обсудили в среду глава МИД России Сергей Лавров и и.о. главы МИД Армении Ара Айвазян. И.о. премьера Армении Никол Пашинян в ходе телефонного разговора сообщил президенту РФ Владимиру Путину о своем поручении обратиться за консультациями в ОДКБ в связи с ситуацией в Сюникской области.
"Четырнадцатого мая 2021 года министр иностранных дел Джейхун Байрамов провел телефонный разговор с и.о. помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Филипом Рикером. Стороны обменялись мнениями о текущей ситуации в регионе и напряженности на азербайджано-армянской границе. Они подчеркнули важность разрешения такой напряженности путем дипломатии и переговоров", - говорится в сообщении МИД Азербайджана, имеющегося в распоряжении РИА Новости.
Министр Джейхун Байрамов подчеркнул, что "Азербайджан привержен делу урегулирования напряженности в регионе".
"Он проинформировал собеседника, что руководство государственной пограничной службы Азербайджанской Республики было направлено в регион, чтобы в короткие сроки снять напряженность на границе и были проведены переговоры с другой стороной", - говорится в сообщении.