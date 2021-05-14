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Ситуация в Нагорном Карабахе
https://ria.ru/20210514/azerbaydzhan-1732326064.html
В Азербайджане рассказали о переговорах с Арменией по ситуации на границе
В Азербайджане рассказали о переговорах с Арменией по ситуации на границе
Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов и и.о. помощника госсекретаря США Филип Рикер в ходе телефонного разговора обсудили ситуацию на азербайджано-армянской... РИА Новости, 14.05.2021
2021-05-14T15:22
2021-05-14T15:22
ситуация в нагорном карабахе
джейхун байрамов
никол пашинян
сергей лавров
владимир путин
азербайджан
армения
в мире
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БАКУ, 14 мая – РИА Новости. Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов и и.о. помощника госсекретаря США Филип Рикер в ходе телефонного разговора обсудили ситуацию на азербайджано-армянской границе, Баку сообщил Вашингтону, что направил руководство Госпогранслужбы на место, ведет переговоры с противоположной стороной и привержен стабильности в регионе.Минобороны Армении сообщило в среду, что азербайджанские вооруженные силы попытались провести определенные работы "по уточнению границ" на одном из приграничных участков Сюникской области. При этом в ведомстве не уточнили, какие конкретно работы проводили азербайджанские военные. Инцидент на границе обсудили в среду глава МИД России Сергей Лавров и и.о. главы МИД Армении Ара Айвазян. И.о. премьера Армении Никол Пашинян в ходе телефонного разговора сообщил президенту РФ Владимиру Путину о своем поручении обратиться за консультациями в ОДКБ в связи с ситуацией в Сюникской области."Четырнадцатого мая 2021 года министр иностранных дел Джейхун Байрамов провел телефонный разговор с и.о. помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Филипом Рикером. Стороны обменялись мнениями о текущей ситуации в регионе и напряженности на азербайджано-армянской границе. Они подчеркнули важность разрешения такой напряженности путем дипломатии и переговоров", - говорится в сообщении МИД Азербайджана, имеющегося в распоряжении РИА Новости.Министр Джейхун Байрамов подчеркнул, что "Азербайджан привержен делу урегулирования напряженности в регионе"."Он проинформировал собеседника, что руководство государственной пограничной службы Азербайджанской Республики было направлено в регион, чтобы в короткие сроки снять напряженность на границе и были проведены переговоры с другой стороной", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20210514/armeniya-1732301108.html
https://ria.ru/20210514/putin-1732254060.html
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джейхун байрамов, никол пашинян, сергей лавров, владимир путин, азербайджан, армения, в мире

В Азербайджане рассказали о переговорах с Арменией по ситуации на границе

15:22 14.05.2021
 
© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкГород Горис в Сюникской области Армении
Город Горис в Сюникской области Армении - РИА Новости, 1920, 14.05.2021
© РИА Новости / Александр Гальперин
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БАКУ, 14 мая – РИА Новости. Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов и и.о. помощника госсекретаря США Филип Рикер в ходе телефонного разговора обсудили ситуацию на азербайджано-армянской границе, Баку сообщил Вашингтону, что направил руководство Госпогранслужбы на место, ведет переговоры с противоположной стороной и привержен стабильности в регионе.
Минобороны Армении сообщило в среду, что азербайджанские вооруженные силы попытались провести определенные работы "по уточнению границ" на одном из приграничных участков Сюникской области. При этом в ведомстве не уточнили, какие конкретно работы проводили азербайджанские военные. Инцидент на границе обсудили в среду глава МИД России Сергей Лавров и и.о. главы МИД Армении Ара Айвазян. И.о. премьера Армении Никол Пашинян в ходе телефонного разговора сообщил президенту РФ Владимиру Путину о своем поручении обратиться за консультациями в ОДКБ в связи с ситуацией в Сюникской области.
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"Четырнадцатого мая 2021 года министр иностранных дел Джейхун Байрамов провел телефонный разговор с и.о. помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Филипом Рикером. Стороны обменялись мнениями о текущей ситуации в регионе и напряженности на азербайджано-армянской границе. Они подчеркнули важность разрешения такой напряженности путем дипломатии и переговоров", - говорится в сообщении МИД Азербайджана, имеющегося в распоряжении РИА Новости.
Министр Джейхун Байрамов подчеркнул, что "Азербайджан привержен делу урегулирования напряженности в регионе".
"Он проинформировал собеседника, что руководство государственной пограничной службы Азербайджанской Республики было направлено в регион, чтобы в короткие сроки снять напряженность на границе и были проведены переговоры с другой стороной", - говорится в сообщении.
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Ситуация в Нагорном КарабахеДжейхун БайрамовНикол ПашинянСергей ЛавровВладимир ПутинАзербайджанАрменияВ мире
 
 
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