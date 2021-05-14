Дальневосточную программу субсидирования авиаперелетов усовершенствуют
БЛАГОВЕЩЕНСК, 14 мая – РИА Новости. Дальневосточную программу субсидирования авиаперелетов усовершенствуют, субсидированные билеты можно будет покупать онлайн, сообщает правительство Амурской области со ссылкой на министра по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексея Чекункова.
"Совместно с Минцифры и Минтрансом разрабатываем решение, которое позволит покупать субсидированные билеты онлайн через вебсайт авиакомпаний – без необходимости посещения офиса или агентских касс. Авиаперевозчики смогут в автоматическом режиме убедиться в наличии у пассажира оснований для приобретения субсидированного билета", - сказал Чекунков, его слова приводятся в сообщении.
Министр по развитию Дальнего Востока и Арктики предложил "сместить вектор выделения субсидий по программе межрегиональных перевозок в сторону Дальнего Востока", где большая часть маршрутов не имеет альтернативы авиационному сообщению. "Сейчас на Дальний Восток приходится всего 30% от объема субсидий на межрегиональные маршруты", - отметил он.
Губернатор Приамурья Василий Орлов отметил, что авиационная доступность – социально-значимое направление в работе регионального правительства.
"Совместно с соседними субъектами дальневосточного региона мы направляли предложения по расширению проекта субсидирования авиационных перевозок, особенно для дальневосточников, потому что нам сложнее добираться до европейской части страны, к черноморским курортам, в столицу, так как расстояния большие, стоимость билетов достаточно высокая для нас. В этом году благодаря вниманию правительства России разработана дополнительная программа субсидирования для жителей Дальнего Востока. В этом году впервые практически снято социальное напряжение с темы приобретения авиабилетов по доступным для жителей области ценам", - сказал Орлов.
Он добавил, что к концу 2021 года будет проанализирована "эффективность и достаточность" мер поддержки.
В Амурской области субсидированные авиаперелёты из Благовещенска в Москву осуществляет авиакомпания "Уральские авиалинии", сейчас ежедневно выполняются три рейса, в летнем расписании их будет четыре, на маршруте задействованы воздушные суда типа А-319 и А-320 NEO на 176 и 140 посадочных мест.
Также сейчас на Дальнем Востоке можно приобрести билеты по сниженным тарифам по утвержденным Росавиацией субсидируемым маршрутам. С 2021 года это направления Благовещенск – Улан-Удэ, Благовещенск – Чита, Владивосток- Благовещенск, Иркутск-Тында, Магадан – Благовещенск, Петропавловск- Камчатский – Благовещенск, Хабаровск – Благовещенск и Южно-Сахалинск - Благовещенск.