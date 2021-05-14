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Наука
https://ria.ru/20210514/asteroid-1732300299.html
В планетарии оценили опасность приближающегося к Земле крупного астероида
В планетарии оценили опасность приближающегося к Земле крупного астероида
Крупный астероид 2015 KJ19, который сегодня пролетает мимо Земли, не несет опасности нашей планете, сообщили РИА Новости в пресс-службе Московского планетария. РИА Новости, 14.05.2021
2021-05-14T13:33
2021-05-14T13:33
наука
земля
космос - риа наука
московский планетарий
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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Крупный астероид 2015 KJ19, который сегодня пролетает мимо Земли, не несет опасности нашей планете, сообщили РИА Новости в пресс-службе Московского планетария."Астероид 2015 KJ19 попадает в категорию "потенциально опасных астероидов", но никакой угрозы нашей планете он не несет", - сказали в пресс-службе.На минимальном расстоянии от Земли астероид прошел в 13.04 по московскому времени. Дистанция между ним и планетой составила примерно 5,77 миллиона километров (это почти в 15 раз дальше, чем Луна). В планетарии размер астероида сравнили с московскими сталинскими высотками, но меньше здания МГУ чья высота 240 метров. На данный момент астрономам не удалось точно определить размер астероида, однако, исходя из расчетов, он составляет от 88 до 197 метров.Потенциально опасным астроид считается, потому что пересекает орбиту Земли. "По данным астрономов, "недалеко" (по космическим масштабам) от Земли каждый год пролетает порядка 180 астероидов, размером от метра до нескольких десятков и даже сотен метров, т.е. это почти каждые два-три дня пролетает какой-то астероид. Такие события встречаются совершенно регулярно, просто некоторые астероиды попадают в поле зрения прессы, некоторые — нет", - отметили в планетарии.Астероид 2015 KJ19 открыт 20 мая 2015 года и относится к группе астероидов аполлонов - это группа околоземных астероидов, чьи орбиты находятся за пределами земной, но, приближаясь к Солнцу пересекают ее. Известно более 5 тысяч таких астероидов. Астероид 2015 KJ19 совершает один оборот вокруг Солнца за 1095 земных дней или три земных года, максимально удаляясь от него на 543 миллиона километров и приближаясь на 79 миллионов километров."Следующая встреча этого астероида и нашей планеты состоится 14 мая 2024 года. В этот день он промчится на расстоянии примерно 6,04 миллиона километров", - рассказали в планетарии.
https://radiosputnik.ria.ru/20210514/asteroid-1732197150.html
https://ria.ru/20210321/asteroid-1602206248.html
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земля, космос - риа наука, московский планетарий

В планетарии оценили опасность приближающегося к Земле крупного астероида

13:33 14.05.2021
 
© Fotolia / AND IncРисунок астероида около планеты Земля
Рисунок астероида около планеты Земля - РИА Новости, 1920, 14.05.2021
© Fotolia / AND Inc
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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Крупный астероид 2015 KJ19, который сегодня пролетает мимо Земли, не несет опасности нашей планете, сообщили РИА Новости в пресс-службе Московского планетария.
"Астероид 2015 KJ19 попадает в категорию "потенциально опасных астероидов", но никакой угрозы нашей планете он не несет", - сказали в пресс-службе.
Астероид приближается к Земле - РИА Новости, 1920, 14.05.2021
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На минимальном расстоянии от Земли астероид прошел в 13.04 по московскому времени. Дистанция между ним и планетой составила примерно 5,77 миллиона километров (это почти в 15 раз дальше, чем Луна). В планетарии размер астероида сравнили с московскими сталинскими высотками, но меньше здания МГУ чья высота 240 метров. На данный момент астрономам не удалось точно определить размер астероида, однако, исходя из расчетов, он составляет от 88 до 197 метров.
Потенциально опасным астроид считается, потому что пересекает орбиту Земли. "По данным астрономов, "недалеко" (по космическим масштабам) от Земли каждый год пролетает порядка 180 астероидов, размером от метра до нескольких десятков и даже сотен метров, т.е. это почти каждые два-три дня пролетает какой-то астероид. Такие события встречаются совершенно регулярно, просто некоторые астероиды попадают в поле зрения прессы, некоторые — нет", - отметили в планетарии.
Астероид 2015 KJ19 открыт 20 мая 2015 года и относится к группе астероидов аполлонов - это группа околоземных астероидов, чьи орбиты находятся за пределами земной, но, приближаясь к Солнцу пересекают ее. Известно более 5 тысяч таких астероидов. Астероид 2015 KJ19 совершает один оборот вокруг Солнца за 1095 земных дней или три земных года, максимально удаляясь от него на 543 миллиона километров и приближаясь на 79 миллионов километров.
"Следующая встреча этого астероида и нашей планеты состоится 14 мая 2024 года. В этот день он промчится на расстоянии примерно 6,04 миллиона километров", - рассказали в планетарии.
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