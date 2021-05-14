https://ria.ru/20210514/asteroid-1732232512.html

К Земле летит астероид крупнее пирамиды Хеопса

К Земле летит астероид крупнее пирамиды Хеопса

Крупный астероид 2015 KJ19, размерами, возможно, превышающий высоту пирамиды Хеопса, 14 мая приблизится к Земле, сообщается на сайте одного из подразделений... РИА Новости, 14.05.2021

2021-05-14T01:11

2021-05-14T01:11

2021-05-14T01:26

земля

космос - риа наука

наса

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/144862/57/1448625734_393:0:4964:2571_1920x0_80_0_0_1dade84197c3b662b3ca8fa36a9b314f.jpg

МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Крупный астероид 2015 KJ19, размерами, возможно, превышающий высоту пирамиды Хеопса, 14 мая приблизится к Земле, сообщается на сайте одного из подразделений НАСА.По данным агентства, астероид имеет диаметр от 88 до 200 метров (высота пирамиды Хеопса - 147 метров). На минимальную дистанцию к Земле он подойдет в 13.04 по московскому времени. Ближайшая точка траектории полета будет располагаться на расстоянии в 15 раз дальше, чем от Земли до Луны. Таким образом, астероид не представляет опасности.Период обращения астероида вокруг Солнца превышает 1094 земных суток.

https://ria.ru/20210318/asteroid-1601745321.html

земля

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

земля, космос - риа наука, наса, в мире