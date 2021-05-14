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К Земле летит астероид крупнее пирамиды Хеопса
К Земле летит астероид крупнее пирамиды Хеопса
Крупный астероид 2015 KJ19, размерами, возможно, превышающий высоту пирамиды Хеопса, 14 мая приблизится к Земле, сообщается на сайте одного из подразделений... РИА Новости, 14.05.2021
2021-05-14T01:11
2021-05-14T01:26
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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Крупный астероид 2015 KJ19, размерами, возможно, превышающий высоту пирамиды Хеопса, 14 мая приблизится к Земле, сообщается на сайте одного из подразделений НАСА.По данным агентства, астероид имеет диаметр от 88 до 200 метров (высота пирамиды Хеопса - 147 метров). На минимальную дистанцию к Земле он подойдет в 13.04 по московскому времени. Ближайшая точка траектории полета будет располагаться на расстоянии в 15 раз дальше, чем от Земли до Луны. Таким образом, астероид не представляет опасности.Период обращения астероида вокруг Солнца превышает 1094 земных суток.
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земля, космос - риа наука, наса, в мире

К Земле летит астероид крупнее пирамиды Хеопса

01:11 14.05.2021 (обновлено: 01:26 14.05.2021)
 
© Fotolia / sdecoretАстероид над Землей
Астероид над Землей - РИА Новости, 1920, 14.05.2021
© Fotolia / sdecoret
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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Крупный астероид 2015 KJ19, размерами, возможно, превышающий высоту пирамиды Хеопса, 14 мая приблизится к Земле, сообщается на сайте одного из подразделений НАСА.
По данным агентства, астероид имеет диаметр от 88 до 200 метров (высота пирамиды Хеопса - 147 метров). На минимальную дистанцию к Земле он подойдет в 13.04 по московскому времени. Ближайшая точка траектории полета будет располагаться на расстоянии в 15 раз дальше, чем от Земли до Луны. Таким образом, астероид не представляет опасности.
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