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К Земле летит астероид крупнее пирамиды Хеопса
К Земле летит астероид крупнее пирамиды Хеопса
Крупный астероид 2015 KJ19, размерами, возможно, превышающий высоту пирамиды Хеопса, 14 мая приблизится к Земле, сообщается на сайте одного из подразделений... РИА Новости, 14.05.2021
2021-05-14T01:11
2021-05-14T01:11
2021-05-14T01:26
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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Крупный астероид 2015 KJ19, размерами, возможно, превышающий высоту пирамиды Хеопса, 14 мая приблизится к Земле, сообщается на сайте одного из подразделений НАСА.По данным агентства, астероид имеет диаметр от 88 до 200 метров (высота пирамиды Хеопса - 147 метров). На минимальную дистанцию к Земле он подойдет в 13.04 по московскому времени. Ближайшая точка траектории полета будет располагаться на расстоянии в 15 раз дальше, чем от Земли до Луны. Таким образом, астероид не представляет опасности.Период обращения астероида вокруг Солнца превышает 1094 земных суток.
https://ria.ru/20210318/asteroid-1601745321.html
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