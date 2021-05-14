https://ria.ru/20210514/armiya-1732388533.html

Русские победили: британцы высмеяли рекламу американской армии

Русские победили: британцы высмеяли рекламу американской армии

Читатели британской газеты Daily Mail раскритиковали "сверхполиткорректный" рекламный ролик американской армии. РИА Новости, 14.05.2021

2021-05-14T20:49

2021-05-14T20:49

2021-05-14T21:48

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МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Читатели британской газеты Daily Mail раскритиковали "сверхполиткорректный" рекламный ролик американской армии. Издание опубликовало анимированный мини-фильм армии США, в котором рассказываются истории пятерых военнослужащих. Одна из героинь ролика, командующая отрядом противоракетной обороны капрал Эмма Мэлоунлорд, была воспитана лесбийской парой. Также военнослужащая посещает гей-парад и заявляет, что с юных лет борется за свободу.Британские читатели увидели в этом ролике признаки "заката США". Некоторые вспомнили о России и Китае, которых Штаты считают одними из главных угроз безопасности."Россия и Китай тем временем только крепнут и смеются над нелепой Америкой", — написал Bjerg."Ну все, русские выиграли. И Китай тоже!" — прокомментировал lostandgoneforever. "Нам нужны настоящие люди, которые хотят служить стране с честью и достоинством, а не эти прогрессивные нытики", — написал DAYZEE31. Пользователь Jules467, в свою очередь, заявил, что делать упор на индивидуальности в вооруженных силах неприемлемо."Армия вообще не об этом. Ты служишь своей стране, а не личным интересам", — пояснил читатель. С ним согласился Lesley Lesley — по его мнению, в армии важна дисциплина. "Мне в кои-то веки стыдно. Это закат США", — написал Sean Murphy123.Его поддержал MAGAnomics. "Я не могу себе представить такого восстания, чтобы можно было откатить это все назад", — признался пользователь. По мнению Simple Jake, нормальные люди скоро просто не захотят идти в армию и призыв провалится. The_Truther заявил, что воинская служба превратилась в детский сад."Я и представить себе такого не мог. А ведь рано или поздно нашим генералам придется отрабатывать свою зарплату", — отметил он. Dontcrysnowflake заявил, что и в британских вооруженных силах ситуация похожа на армию США. "Как ляпнут что-нибудь оскорбительное, и наша армия тут же захнычет", — написал Arhgentumm. Полный текст статьи читайте на ИноСМИ >>

https://ria.ru/20210511/arktika-1731708490.html

https://ria.ru/20210512/parad-1731875007.html

https://ria.ru/20210513/problemy-1732160991.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, великобритания, китай, сша, в мире