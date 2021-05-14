https://ria.ru/20210514/armiya-1732388533.html
Русские победили: британцы высмеяли рекламу американской армии
Русские победили: британцы высмеяли рекламу американской армии
Читатели британской газеты Daily Mail раскритиковали "сверхполиткорректный" рекламный ролик американской армии. РИА Новости, 14.05.2021
2021-05-14T20:49
2021-05-14T20:49
2021-05-14T21:48
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МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Читатели британской газеты Daily Mail раскритиковали "сверхполиткорректный" рекламный ролик американской армии. Издание опубликовало анимированный мини-фильм армии США, в котором рассказываются истории пятерых военнослужащих. Одна из героинь ролика, командующая отрядом противоракетной обороны капрал Эмма Мэлоунлорд, была воспитана лесбийской парой. Также военнослужащая посещает гей-парад и заявляет, что с юных лет борется за свободу.Британские читатели увидели в этом ролике признаки "заката США". Некоторые вспомнили о России и Китае, которых Штаты считают одними из главных угроз безопасности."Россия и Китай тем временем только крепнут и смеются над нелепой Америкой", — написал Bjerg."Ну все, русские выиграли. И Китай тоже!" — прокомментировал lostandgoneforever. "Нам нужны настоящие люди, которые хотят служить стране с честью и достоинством, а не эти прогрессивные нытики", — написал DAYZEE31. Пользователь Jules467, в свою очередь, заявил, что делать упор на индивидуальности в вооруженных силах неприемлемо."Армия вообще не об этом. Ты служишь своей стране, а не личным интересам", — пояснил читатель. С ним согласился Lesley Lesley — по его мнению, в армии важна дисциплина. "Мне в кои-то веки стыдно. Это закат США", — написал Sean Murphy123.Его поддержал MAGAnomics. "Я не могу себе представить такого восстания, чтобы можно было откатить это все назад", — признался пользователь. По мнению Simple Jake, нормальные люди скоро просто не захотят идти в армию и призыв провалится. The_Truther заявил, что воинская служба превратилась в детский сад."Я и представить себе такого не мог. А ведь рано или поздно нашим генералам придется отрабатывать свою зарплату", — отметил он. Dontcrysnowflake заявил, что и в британских вооруженных силах ситуация похожа на армию США. "Как ляпнут что-нибудь оскорбительное, и наша армия тут же захнычет", — написал Arhgentumm. Полный текст статьи читайте на ИноСМИ >>
https://ria.ru/20210511/arktika-1731708490.html
https://ria.ru/20210512/parad-1731875007.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, великобритания, китай, сша, в мире
МОСКВА, 14 мая — РИА Новости.
Читатели британской газеты Daily Mail
раскритиковали "сверхполиткорректный" рекламный ролик американской армии.
Издание опубликовало анимированный мини-фильм армии США
, в котором рассказываются истории пятерых военнослужащих. Одна из героинь ролика, командующая отрядом противоракетной обороны капрал Эмма Мэлоунлорд, была воспитана лесбийской парой. Также военнослужащая посещает гей-парад и заявляет, что с юных лет борется за свободу.
Британские читатели увидели в этом ролике признаки "заката США". Некоторые вспомнили о России
и Китае
, которых Штаты считают одними из главных угроз безопасности.
"Россия и Китай тем временем только крепнут и смеются над нелепой Америкой", — написал Bjerg.
"Ну все, русские выиграли. И Китай тоже!" — прокомментировал lostandgoneforever.
"Нам нужны настоящие люди, которые хотят служить стране с честью и достоинством, а не эти прогрессивные нытики", — написал DAYZEE31.
Пользователь Jules467, в свою очередь, заявил, что делать упор на индивидуальности в вооруженных силах неприемлемо.
"Армия вообще не об этом. Ты служишь своей стране, а не личным интересам", — пояснил читатель. С ним согласился Lesley Lesley — по его мнению, в армии важна дисциплина.
"Мне в кои-то веки стыдно. Это закат США", — написал Sean Murphy123.
Его поддержал MAGAnomics.
"Я не могу себе представить такого восстания, чтобы можно было откатить это все назад", — признался пользователь.
По мнению Simple Jake, нормальные люди скоро просто не захотят идти в армию и призыв провалится.
The_Truther заявил, что воинская служба превратилась в детский сад.
"Я и представить себе такого не мог. А ведь рано или поздно нашим генералам придется отрабатывать свою зарплату", — отметил он.
Dontcrysnowflake заявил, что и в британских вооруженных силах ситуация похожа на армию США.
"Как ляпнут что-нибудь оскорбительное, и наша армия тут же захнычет", — написал Arhgentumm.
Полный текст статьи читайте на ИноСМИ >>