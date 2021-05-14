Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210514/armiya-1732388533.html
Русские победили: британцы высмеяли рекламу американской армии
Русские победили: британцы высмеяли рекламу американской армии
Читатели британской газеты Daily Mail раскритиковали "сверхполиткорректный" рекламный ролик американской армии. РИА Новости, 14.05.2021
2021-05-14T20:49
2021-05-14T21:48
россия
великобритания
китай
сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/04/0d/1728057272_0:152:3103:1897_1920x0_80_0_0_cd117c569848735f9089d3d5a01cc885.jpg
МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Читатели британской газеты Daily Mail раскритиковали "сверхполиткорректный" рекламный ролик американской армии. Издание опубликовало анимированный мини-фильм армии США, в котором рассказываются истории пятерых военнослужащих. Одна из героинь ролика, командующая отрядом противоракетной обороны капрал Эмма Мэлоунлорд, была воспитана лесбийской парой. Также военнослужащая посещает гей-парад и заявляет, что с юных лет борется за свободу.Британские читатели увидели в этом ролике признаки "заката США". Некоторые вспомнили о России и Китае, которых Штаты считают одними из главных угроз безопасности."Россия и Китай тем временем только крепнут и смеются над нелепой Америкой", — написал Bjerg."Ну все, русские выиграли. И Китай тоже!" — прокомментировал lostandgoneforever. "Нам нужны настоящие люди, которые хотят служить стране с честью и достоинством, а не эти прогрессивные нытики", — написал DAYZEE31. Пользователь Jules467, в свою очередь, заявил, что делать упор на индивидуальности в вооруженных силах неприемлемо."Армия вообще не об этом. Ты служишь своей стране, а не личным интересам", — пояснил читатель. С ним согласился Lesley Lesley — по его мнению, в армии важна дисциплина. "Мне в кои-то веки стыдно. Это закат США", — написал Sean Murphy123.Его поддержал MAGAnomics. "Я не могу себе представить такого восстания, чтобы можно было откатить это все назад", — признался пользователь. По мнению Simple Jake, нормальные люди скоро просто не захотят идти в армию и призыв провалится. The_Truther заявил, что воинская служба превратилась в детский сад."Я и представить себе такого не мог. А ведь рано или поздно нашим генералам придется отрабатывать свою зарплату", — отметил он. Dontcrysnowflake заявил, что и в британских вооруженных силах ситуация похожа на армию США. "Как ляпнут что-нибудь оскорбительное, и наша армия тут же захнычет", — написал Arhgentumm. Полный текст статьи читайте на ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20210511/arktika-1731708490.html
https://ria.ru/20210512/parad-1731875007.html
https://ria.ru/20210513/problemy-1732160991.html
россия
великобритания
китай
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/04/0d/1728057272_0:147:2534:2048_1920x0_80_0_0_d4fcce3665f34631369e8d8e92e621dc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, великобритания, китай, сша, в мире

Русские победили: британцы высмеяли рекламу американской армии

20:49 14.05.2021 (обновлено: 21:48 14.05.2021)
 
© AP Photo / Mindaugas KulbisСолдаты армии США на учениях в восточной Европе
Солдаты армии США на учениях в восточной Европе - РИА Новости, 1920, 14.05.2021
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Читатели британской газеты Daily Mail раскритиковали "сверхполиткорректный" рекламный ролик американской армии.
Издание опубликовало анимированный мини-фильм армии США, в котором рассказываются истории пятерых военнослужащих. Одна из героинь ролика, командующая отрядом противоракетной обороны капрал Эмма Мэлоунлорд, была воспитана лесбийской парой. Также военнослужащая посещает гей-парад и заявляет, что с юных лет борется за свободу.
Британские читатели увидели в этом ролике признаки "заката США". Некоторые вспомнили о России и Китае, которых Штаты считают одними из главных угроз безопасности.
"Россия и Китай тем временем только крепнут и смеются над нелепой Америкой", — написал Bjerg.
Море Лаптевых - РИА Новости, 1920, 11.05.2021
11 мая, 05:24
"Мы проиграли": американцы оценили перспективы противостояния в Арктике
"Ну все, русские выиграли. И Китай тоже!" — прокомментировал lostandgoneforever.
"Нам нужны настоящие люди, которые хотят служить стране с честью и достоинством, а не эти прогрессивные нытики", — написал DAYZEE31.
Пользователь Jules467, в свою очередь, заявил, что делать упор на индивидуальности в вооруженных силах неприемлемо.
"Армия вообще не об этом. Ты служишь своей стране, а не личным интересам", — пояснил читатель. С ним согласился Lesley Lesley — по его мнению, в армии важна дисциплина.
"Мне в кои-то веки стыдно. Это закат США", — написал Sean Murphy123.
Его поддержал MAGAnomics.
Военнослужащие парадных расчетов на военном параде в честь 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в Москве - РИА Новости, 1920, 12.05.2021
12 мая, 05:54
"Восхищаюсь решимостью": китайцы оценили речь Путина на параде Победы
"Я не могу себе представить такого восстания, чтобы можно было откатить это все назад", — признался пользователь.
По мнению Simple Jake, нормальные люди скоро просто не захотят идти в армию и призыв провалится.
The_Truther заявил, что воинская служба превратилась в детский сад.
"Я и представить себе такого не мог. А ведь рано или поздно нашим генералам придется отрабатывать свою зарплату", — отметил он.
Dontcrysnowflake заявил, что и в британских вооруженных силах ситуация похожа на армию США.
"Как ляпнут что-нибудь оскорбительное, и наша армия тут же захнычет", — написал Arhgentumm.
Полный текст статьи читайте на ИноСМИ >>
Американские истребители на аэродроме в Швеции во время учений войск НАТО в Балтийском регионе - РИА Новости, 1920, 13.05.2021
Вчера, 15:52
Шведские генералы пообещали создать России проблемы
 
РоссияВеликобританияКитайСШАВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:47Отставные полицейские поддержали военных в письме Макрону
02:32Шесть человек погибли, 218 пострадали из-за торнадо в Ухане
02:12Эксперт назвал сюрпризы, которые готовит доллар
02:10Врач назвал смартфоны причиной неожиданных травм
01:57Красный полумесяц рассказал о помощи пострадавшим палестинцам
01:51Армия Израиля прокомментировала неудачный пуск ракеты ХАМАС
01:49В ЮНИСЕФ рассказали о погибших при конфликте в секторе Газа детях
01:45ХАМАС назвал требования для перемирия с Израилем
01:37ВВС Израиля нанесли удар по трем подземным пусковым установкам ХАМАС
01:16Израиль нанес удар по квартирам членов ХАМАС, служившим складами оружия
00:55Байден отменил ряд указов Трампа
00:54ООН назвала число палестинцев, покинувших дома из-за конфликта в Газе
00:49Израильские военные уничтожили офис главы службы безопасности ХАМАС
00:42В России пройдет акция "Ночь музеев"
00:37Пушков объяснил обвинения в адрес Медведчука на Украине
00:34В ГП Украины заявили, что ничего не мешает расследованию дела Медведчука
00:21В СК рассказали о работе военных следователей в годы ВОВ
00:14WhatsApp начинает ограничивать часть функций у ряда пользователей
00:09В Москве и области объявили желтый уровень погодной опасности
00:09Военное крыло ХАМАС заявило об обстреле израильской базы Хацерим
Лента новостейМолния