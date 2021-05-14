https://ria.ru/20210514/arktika-1732398993.html

США ожидают продолжения сотрудничества с Россией в Арктическом совете

США ожидают продолжения сотрудничества с Россией в Арктическом совете

Вашингтон рассчитывает на продолжение сотрудничества США и РФ в рамках Арктического совета, когда в нем будет председательствовать Россия, заявила в пятницу... РИА Новости, 14.05.2021

2021-05-14T23:06

2021-05-14T23:06

2021-05-14T23:06

арктический совет

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норвегия

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в мире

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ВАШИНГТОН, 14 мая - РИА Новости. Вашингтон рассчитывает на продолжение сотрудничества США и РФ в рамках Арктического совета, когда в нем будет председательствовать Россия, заявила в пятницу представитель госдепартамента Марша Берникэт."Мы ожидаем, что сотрудничество США и РФ по вопросам Арктики продолжится в рамках Совета, когда в нем будет председательствовать Россия", - сказала Берникэт в ходе телефонного брифинга.В конце мая в Исландии пройдет встреча министров иностранных дел стран, входящих в Арктический совет. На министерском саммите будет объявлено о том, что председательство в этой авторитетной международной организации на два года переходит к России.Арктический совет, учрежденный в 1996 году, является межправительственным форумом высокого уровня, обеспечивающим содействие сотрудничеству в регионе, особенно в сфере защиты окружающей среды. В совет входят Дания (включая Гренландию и Фарерские острова), Исландия, Канада, Норвегия, Россия, США, Финляндия и Швеция.

https://ria.ru/20210513/lavrov-1732166385.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

арктический совет, финляндия, норвегия, сша, в мире