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США ожидают продолжения сотрудничества с Россией в Арктическом совете
США ожидают продолжения сотрудничества с Россией в Арктическом совете
Вашингтон рассчитывает на продолжение сотрудничества США и РФ в рамках Арктического совета, когда в нем будет председательствовать Россия, заявила в пятницу... РИА Новости, 14.05.2021
2021-05-14T23:06
2021-05-14T23:06
арктический совет
финляндия
норвегия
сша
в мире
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ВАШИНГТОН, 14 мая - РИА Новости. Вашингтон рассчитывает на продолжение сотрудничества США и РФ в рамках Арктического совета, когда в нем будет председательствовать Россия, заявила в пятницу представитель госдепартамента Марша Берникэт."Мы ожидаем, что сотрудничество США и РФ по вопросам Арктики продолжится в рамках Совета, когда в нем будет председательствовать Россия", - сказала Берникэт в ходе телефонного брифинга.В конце мая в Исландии пройдет встреча министров иностранных дел стран, входящих в Арктический совет. На министерском саммите будет объявлено о том, что председательство в этой авторитетной международной организации на два года переходит к России.Арктический совет, учрежденный в 1996 году, является межправительственным форумом высокого уровня, обеспечивающим содействие сотрудничеству в регионе, особенно в сфере защиты окружающей среды. В совет входят Дания (включая Гренландию и Фарерские острова), Исландия, Канада, Норвегия, Россия, США, Финляндия и Швеция.
https://ria.ru/20210513/lavrov-1732166385.html
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арктический совет, финляндия, норвегия, сша, в мире

США ожидают продолжения сотрудничества с Россией в Арктическом совете

23:06 14.05.2021
 
© РИА Новости / Дмитрий Паршин / Перейти в фотобанкЗдание Капитолия в Вашингтоне перед началом инаугурации избранного президента США Джо Байдена
Здание Капитолия в Вашингтоне перед началом инаугурации избранного президента США Джо Байдена - РИА Новости, 1920, 14.05.2021
© РИА Новости / Дмитрий Паршин
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ВАШИНГТОН, 14 мая - РИА Новости. Вашингтон рассчитывает на продолжение сотрудничества США и РФ в рамках Арктического совета, когда в нем будет председательствовать Россия, заявила в пятницу представитель госдепартамента Марша Берникэт.
"Мы ожидаем, что сотрудничество США и РФ по вопросам Арктики продолжится в рамках Совета, когда в нем будет председательствовать Россия", - сказала Берникэт в ходе телефонного брифинга.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время совместной с генеральным секретарем Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерришем пресс-конференции по итогам встречи в Москве - РИА Новости, 1920, 13.05.2021
Вчера, 16:20
Лавров на встрече глав МИД Арктического совета обсудит развитие региона
В конце мая в Исландии пройдет встреча министров иностранных дел стран, входящих в Арктический совет. На министерском саммите будет объявлено о том, что председательство в этой авторитетной международной организации на два года переходит к России.
Арктический совет, учрежденный в 1996 году, является межправительственным форумом высокого уровня, обеспечивающим содействие сотрудничеству в регионе, особенно в сфере защиты окружающей среды. В совет входят Дания (включая Гренландию и Фарерские острова), Исландия, Канада, Норвегия, Россия, США, Финляндия и Швеция.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на церемонии возложение венка к Мемориалу воинской славы в Баку - РИА Новости, 1920, 12.05.2021
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Арктический советФинляндияНорвегияСШАВ мире
 
 
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