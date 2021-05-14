https://ria.ru/20210514/arktika-1732352546.html

"Камеры готовы, мы начинаем": в Якутии стартовал проект "Хозяин Арктики"

"Камеры готовы, мы начинаем": в Якутии стартовал проект "Хозяин Арктики"

Сегодня в Якутии стартует экологический проект "Хозяин Арктики". Его цель – провести авиаучет белого медведя в арктической зоне Российской Федерации, об этом... РИА Новости, 14.05.2021

2021-05-14T17:23

2021-05-14T17:23

2021-05-14T17:30

арктика

экология

общество

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МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Сегодня в Якутии стартует экологический проект "Хозяин Арктики". Его цель – провести авиаучет белого медведя в арктической зоне Российской Федерации, об этом сообщила пресс-служба проекта.Экспедиция в этом году пройдет в два этапа. Первый стартовал 14 мая из аэропорта поселка Тикси. Самолет L-410 с учеными и съемочной группой на борту отправится на поиски медведей по 10 маршрутам. Каждый – не менее 1000 км. Ежедневно, по 6 часов без перерыва наблюдатели будут искать обитателей Арктики и фиксировать все встречи с помощью специального оборудования, установленного на самолете. Ученым предстоит исследовать малоизученные акватории моря Лаптевых и Восточно-Сибирского моря. В предвкушении старта мероприятия участники поделились своими впечатлениями. Так, руководитель проекта Василий Богословский рассказал о том, что испытывает чувство волнения и надеется, что погода не нарушит их планов.Однако оператор Руслан Кулиев заверил, что Арктика не такая суровая, какой многие ее считают. Для того чтобы в этом убедиться, нужно поближе познакомиться с этим краем."Арктика – место силы, и сначала может показаться, что она недружелюбная и слишком суровая. Но, если познакомиться немного с этим краем, желание узнать о нем больше только усиливается. Безумно рад стать частью проекта по авиаучетам. Место, куда мы отправились на этот раз, и наши цели поражают своим масштабом. Батареи заряжены, камеры готовы... мы начинаем", – резюмировал он.Начало второго этапа запланировано на 10 июня. Из морского порта Архангельска в путь отправится вторая группа экспедиции. На судне "Михаил Сомов" ей предстоит дойти до архипелага островов Земля Франца-Иосифа и с помощью вертолета найти белых медведей, надеть спутниковые ошейники и взять биологические пробы.

https://ria.ru/20210513/yakutiya-1732138709.html

арктика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

арктика, экология, общество