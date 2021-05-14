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"Камеры готовы, мы начинаем": в Якутии стартовал проект "Хозяин Арктики"
"Камеры готовы, мы начинаем": в Якутии стартовал проект "Хозяин Арктики"
Сегодня в Якутии стартует экологический проект "Хозяин Арктики". Его цель – провести авиаучет белого медведя в арктической зоне Российской Федерации, об этом... РИА Новости, 14.05.2021
2021-05-14T17:23
2021-05-14T17:30
арктика
экология
общество
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МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Сегодня в Якутии стартует экологический проект "Хозяин Арктики". Его цель – провести авиаучет белого медведя в арктической зоне Российской Федерации, об этом сообщила пресс-служба проекта.Экспедиция в этом году пройдет в два этапа. Первый стартовал 14 мая из аэропорта поселка Тикси. Самолет L-410 с учеными и съемочной группой на борту отправится на поиски медведей по 10 маршрутам. Каждый – не менее 1000 км. Ежедневно, по 6 часов без перерыва наблюдатели будут искать обитателей Арктики и фиксировать все встречи с помощью специального оборудования, установленного на самолете. Ученым предстоит исследовать малоизученные акватории моря Лаптевых и Восточно-Сибирского моря. В предвкушении старта мероприятия участники поделились своими впечатлениями. Так, руководитель проекта Василий Богословский рассказал о том, что испытывает чувство волнения и надеется, что погода не нарушит их планов.Однако оператор Руслан Кулиев заверил, что Арктика не такая суровая, какой многие ее считают. Для того чтобы в этом убедиться, нужно поближе познакомиться с этим краем."Арктика – место силы, и сначала может показаться, что она недружелюбная и слишком суровая. Но, если познакомиться немного с этим краем, желание узнать о нем больше только усиливается. Безумно рад стать частью проекта по авиаучетам. Место, куда мы отправились на этот раз, и наши цели поражают своим масштабом. Батареи заряжены, камеры готовы... мы начинаем", – резюмировал он.Начало второго этапа запланировано на 10 июня. Из морского порта Архангельска в путь отправится вторая группа экспедиции. На судне "Михаил Сомов" ей предстоит дойти до архипелага островов Земля Франца-Иосифа и с помощью вертолета найти белых медведей, надеть спутниковые ошейники и взять биологические пробы.
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РИА Новости
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5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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арктика, экология, общество

"Камеры готовы, мы начинаем": в Якутии стартовал проект "Хозяин Арктики"

17:23 14.05.2021 (обновлено: 17:30 14.05.2021)
 
© РИА Новости / Вера КостамоБелый медведь на льдине
Белый медведь на льдине - РИА Новости, 1920, 14.05.2021
© РИА Новости / Вера Костамо
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Сегодня в Якутии стартует экологический проект "Хозяин Арктики". Его цель – провести авиаучет белого медведя в арктической зоне Российской Федерации, об этом сообщила пресс-служба проекта.
Экспедиция в этом году пройдет в два этапа. Первый стартовал 14 мая из аэропорта поселка Тикси. Самолет L-410 с учеными и съемочной группой на борту отправится на поиски медведей по 10 маршрутам. Каждый – не менее 1000 км. Ежедневно, по 6 часов без перерыва наблюдатели будут искать обитателей Арктики и фиксировать все встречи с помощью специального оборудования, установленного на самолете. Ученым предстоит исследовать малоизученные акватории моря Лаптевых и Восточно-Сибирского моря.
В предвкушении старта мероприятия участники поделились своими впечатлениями.
Так, руководитель проекта Василий Богословский рассказал о том, что испытывает чувство волнения и надеется, что погода не нарушит их планов.
"Для меня встреча с Арктикой всегда волнительна. Здесь прошла моя молодость – лучшие годы! И каждый раз, попадая в Арктику, участвуя или организовывая экспедиции, испытываешь чувство волнения и предстартовый мандраж, как у спортсменов, и думаешь только об одном – только бы погода не подвела и дала возможность выполнить все наши задачи", – поделился Василий Богословский.
Однако оператор Руслан Кулиев заверил, что Арктика не такая суровая, какой многие ее считают. Для того чтобы в этом убедиться, нужно поближе познакомиться с этим краем.
"Арктика – место силы, и сначала может показаться, что она недружелюбная и слишком суровая. Но, если познакомиться немного с этим краем, желание узнать о нем больше только усиливается. Безумно рад стать частью проекта по авиаучетам. Место, куда мы отправились на этот раз, и наши цели поражают своим масштабом. Батареи заряжены, камеры готовы... мы начинаем", – резюмировал он.
Белая медведица с медвежатами на берегу Чукотского моря - РИА Новости, 1920, 13.05.2021
Вчера, 14:34Республика Саха (Якутия)
Авиаучет белых медведей в Арктике начнется с якутского поселка Тикси
Начало второго этапа запланировано на 10 июня. Из морского порта Архангельска в путь отправится вторая группа экспедиции. На судне "Михаил Сомов" ей предстоит дойти до архипелага островов Земля Франца-Иосифа и с помощью вертолета найти белых медведей, надеть спутниковые ошейники и взять биологические пробы.
 
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