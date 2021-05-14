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Сына экс-главы Мордовии Меркушкина арестовали на два месяца
Сына экс-главы Мордовии Меркушкина арестовали на два месяца
Сын бывшего губернатора Самарской области и главы Мордовии Николая Меркушкина, бывший заместитель председателя правительства Мордовии Алексей Меркушкин,... РИА Новости, 14.05.2021
2021-05-14T21:12
2021-05-14T21:12
2021-05-14T22:33
россия
алексей меркушкин
следственный комитет россии (ск рф)
центральный банк рф (цб рф)
самарская область
саранск
шереметьево (аэропорт)
происшествия
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 14 мая - РИА Новости. Сын бывшего губернатора Самарской области и главы Мордовии Николая Меркушкина, бывший заместитель председателя правительства Мордовии Алексей Меркушкин, задержанный накануне в московском аэропорту Шереметьево в рамках дела о коррупции и доставленный в пятницу в Саранск, заключен под стражу на два месяца, сообщает следственное управление СК РФ по Мордовии."Меркушкину предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 5 статьи 291 УК РФ (дача взятки). Вину в совершении инкриминируемого деяния обвиняемый не признал. Судом удовлетворено ходатайство следователя регионального СК России об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу на два месяца", - говорится в сообщении регионального СУСК.По данным СК РФ Меркушкин обвиняется в передаче 7 миллионов рублей руководителю отдела ЦБ по Мордовии за сохранение лицензии у "Мордовпромстройбанка", которой банк мог лишиться после проверки."По уголовному делу проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенных преступлений. Расследование уголовного дела продолжается", - отмечается в сообщении.Алексей Меркушкин ранее занимал пост министра целевых программ и заместителя председателя правительства Мордовии.
https://ria.ru/20210514/zaderzhanie-1732258847.html
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россия, алексей меркушкин, следственный комитет россии (ск рф), центральный банк рф (цб рф), самарская область, саранск, шереметьево (аэропорт), происшествия