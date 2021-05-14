Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210514/arest-1732314173.html
Путин прокомментировал домашний арест Медведчука
Путин прокомментировал домашний арест Медведчука
Похоже, что теперь на Украине к ответственности будут привлекать всех, кто работает с Россией, заявил Владимир Путин, комментируя уголовное преследование главы... РИА Новости, 14.05.2021
2021-05-14T14:28
2021-05-14T15:40
россия
виктор медведчук
владимир путин
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/05/0e/1732315391_234:0:2406:1222_1920x0_80_0_0_23715ca03cf322effe9ed521bb1b04e5.jpg
МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Похоже, что теперь на Украине к ответственности будут привлекать всех, кто работает с Россией, заявил Владимир Путин, комментируя уголовное преследование главы политсовета партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктора Медведчука.По его словам, киевские власти проводят зачистку политического поля "от тех сил, которые выступают за мирное разрешение" конфликта в Донбассе и за добрососедские отношения с Москвой.Президент указал, что украинским гражданам ставят в вину контакты с российской стороной по экономическим вопросам."Хотя многие, в том числе и лица из высшего политического руководства страны, активно работают на протяжении многих лет в России и, кстати говоря, в Крыму тоже — и ничего, это считается нормой", — заметил он на совещании с постоянными членами Совбеза.Путин назвал такие решения политическими и избирательными."Закрываются общенациональные средства массовой информации — и ничего, наши партнеры западные никак на это не реагируют, если не сказать поддерживают решения подобного рода", — добавил он.Одиннадцатого мая стало известно, что Медведчука и его однопартийца Тараса Козака — против телеканалов которого ранее ввели санкции — подозревают в госизмене и расхищении национальных ресурсов в Крыму. Вчера суд отправил главу политсовета ОПЗЖ под домашний арест.Речь идет о трех эпизодах. В первом Медведчуку вменяют незаконную передачу России сведений о полезных ископаемых на полуострове, в частности о газовом месторождении с запасами более чем на 1,3 миллиарда долларов. Также следователи считают, что он сообщил Москве секретную информацию о скрытом военном подразделении украинской армии. В третьем случае утверждается, что Медведчук и Козак планировали вербовать украинцев, выезжающих на заработки или учебу в Россию, для распространения через них пропаганды после возвращения.Политикам грозит до 15 лет лишения свободы, они отвергают все обвинения. В ОПЗЖ считают, что действия Киева следует расценивать "как продолжение политически мотивированной расправы" над Медведчуком, который неоднократно критиковал украинские власти.
https://radiosputnik.ria.ru/20210513/medvedchuk-1732124270.html
https://ria.ru/20210514/medvedchuk-1732290347.html
https://ria.ru/20210507/ukraina-1731320005.html
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/05/0e/1732319131_0:0:3917:2938_1920x0_80_0_0_65884d042a3ca6dcd11e951051a08d99.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, виктор медведчук, владимир путин, украина

Путин прокомментировал домашний арест Медведчука

14:28 14.05.2021 (обновлено: 15:40 14.05.2021)
 
© РИА Новости / Сергей Ильин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности
Президент РФ Владимир Путин проводит оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности - РИА Новости, 1920, 14.05.2021
© РИА Новости / Сергей Ильин
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Похоже, что теперь на Украине к ответственности будут привлекать всех, кто работает с Россией, заявил Владимир Путин, комментируя уголовное преследование главы политсовета партии "Оппозиционная платформа За жизнь" Виктора Медведчука.
По его словам, киевские власти проводят зачистку политического поля "от тех сил, которые выступают за мирное разрешение" конфликта в Донбассе и за добрососедские отношения с Москвой.
Виктор Медведчук, подозреваемый в госизмене и расхищении национальных ресурсов, перед заседанием Печерского суда Киева - РИА Новости, 1920, 13.05.2021
13 мая, 13:35В мире
"Закрыть рот". Медведчук выступил с громким заявлением перед началом суда
Президент указал, что украинским гражданам ставят в вину контакты с российской стороной по экономическим вопросам.
"Хотя многие, в том числе и лица из высшего политического руководства страны, активно работают на протяжении многих лет в России и, кстати говоря, в Крыму тоже — и ничего, это считается нормой", — заметил он на совещании с постоянными членами Совбеза.
Путин назвал такие решения политическими и избирательными.
"Закрываются общенациональные средства массовой информации — и ничего, наши партнеры западные никак на это не реагируют, если не сказать поддерживают решения подобного рода", — добавил он.
Президент РФ Владимир Путин и глава политсовета украинской партии Оппозиционная платформа - За жизнь Виктор Медведчук во время встречи - РИА Новости, 1920, 14.05.2021
Вчера, 12:53
Песков рассказал об отношении Путина к Медведчуку
Одиннадцатого мая стало известно, что Медведчука и его однопартийца Тараса Козака — против телеканалов которого ранее ввели санкции — подозревают в госизмене и расхищении национальных ресурсов в Крыму. Вчера суд отправил главу политсовета ОПЗЖ под домашний арест.
Речь идет о трех эпизодах. В первом Медведчуку вменяют незаконную передачу России сведений о полезных ископаемых на полуострове, в частности о газовом месторождении с запасами более чем на 1,3 миллиарда долларов. Также следователи считают, что он сообщил Москве секретную информацию о скрытом военном подразделении украинской армии. В третьем случае утверждается, что Медведчук и Козак планировали вербовать украинцев, выезжающих на заработки или учебу в Россию, для распространения через них пропаганды после возвращения.
Политикам грозит до 15 лет лишения свободы, они отвергают все обвинения. В ОПЗЖ считают, что действия Киева следует расценивать "как продолжение политически мотивированной расправы" над Медведчуком, который неоднократно критиковал украинские власти.
Участники акции Фирташ заплатит за все у здания Верховного суда Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 07.05.2021
7 мая, 08:00
После победы над Россией Зеленский объявил тарифную войну олигархам
 
РоссияВиктор МедведчукВладимир ПутинУкраина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:47Отставные полицейские поддержали военных в письме Макрону
02:32Шесть человек погибли, 218 пострадали из-за торнадо в Ухане
02:12Эксперт назвал сюрпризы, которые готовит доллар
02:10Врач назвал смартфоны причиной неожиданных травм
01:57Красный полумесяц рассказал о помощи пострадавшим палестинцам
01:51Армия Израиля прокомментировала неудачный пуск ракеты ХАМАС
01:49В ЮНИСЕФ рассказали о погибших при конфликте в секторе Газа детях
01:45ХАМАС назвал требования для перемирия с Израилем
01:37ВВС Израиля нанесли удар по трем подземным пусковым установкам ХАМАС
01:16Израиль нанес удар по квартирам членов ХАМАС, служившим складами оружия
00:55Байден отменил ряд указов Трампа
00:54ООН назвала число палестинцев, покинувших дома из-за конфликта в Газе
00:49Израильские военные уничтожили офис главы службы безопасности ХАМАС
00:42В России пройдет акция "Ночь музеев"
00:37Пушков объяснил обвинения в адрес Медведчука на Украине
00:34В ГП Украины заявили, что ничего не мешает расследованию дела Медведчука
00:21В СК рассказали о работе военных следователей в годы ВОВ
00:14WhatsApp начинает ограничивать часть функций у ряда пользователей
00:09В Москве и области объявили желтый уровень погодной опасности
00:09Военное крыло ХАМАС заявило об обстреле израильской базы Хацерим
Лента новостейМолния