https://ria.ru/20210514/arest-1732314173.html

Путин прокомментировал домашний арест Медведчука

Путин прокомментировал домашний арест Медведчука

Похоже, что теперь на Украине к ответственности будут привлекать всех, кто работает с Россией, заявил Владимир Путин, комментируя уголовное преследование главы... РИА Новости, 14.05.2021

2021-05-14T14:28

2021-05-14T14:28

2021-05-14T15:40

россия

виктор медведчук

владимир путин

украина

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МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Похоже, что теперь на Украине к ответственности будут привлекать всех, кто работает с Россией, заявил Владимир Путин, комментируя уголовное преследование главы политсовета партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктора Медведчука.По его словам, киевские власти проводят зачистку политического поля "от тех сил, которые выступают за мирное разрешение" конфликта в Донбассе и за добрососедские отношения с Москвой.Президент указал, что украинским гражданам ставят в вину контакты с российской стороной по экономическим вопросам."Хотя многие, в том числе и лица из высшего политического руководства страны, активно работают на протяжении многих лет в России и, кстати говоря, в Крыму тоже — и ничего, это считается нормой", — заметил он на совещании с постоянными членами Совбеза.Путин назвал такие решения политическими и избирательными."Закрываются общенациональные средства массовой информации — и ничего, наши партнеры западные никак на это не реагируют, если не сказать поддерживают решения подобного рода", — добавил он.Одиннадцатого мая стало известно, что Медведчука и его однопартийца Тараса Козака — против телеканалов которого ранее ввели санкции — подозревают в госизмене и расхищении национальных ресурсов в Крыму. Вчера суд отправил главу политсовета ОПЗЖ под домашний арест.Речь идет о трех эпизодах. В первом Медведчуку вменяют незаконную передачу России сведений о полезных ископаемых на полуострове, в частности о газовом месторождении с запасами более чем на 1,3 миллиарда долларов. Также следователи считают, что он сообщил Москве секретную информацию о скрытом военном подразделении украинской армии. В третьем случае утверждается, что Медведчук и Козак планировали вербовать украинцев, выезжающих на заработки или учебу в Россию, для распространения через них пропаганды после возвращения.Политикам грозит до 15 лет лишения свободы, они отвергают все обвинения. В ОПЗЖ считают, что действия Киева следует расценивать "как продолжение политически мотивированной расправы" над Медведчуком, который неоднократно критиковал украинские власти.

https://radiosputnik.ria.ru/20210513/medvedchuk-1732124270.html

https://ria.ru/20210514/medvedchuk-1732290347.html

https://ria.ru/20210507/ukraina-1731320005.html

россия

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россия, виктор медведчук, владимир путин, украина