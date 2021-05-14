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На Кипре арестовали мужчину, разыскиваемого российскими властями
На Кипре арестовали мужчину, разыскиваемого российскими властями
Разыскиваемый российскими властями 51-летний мужчина был задержан в четверг вечером сотрудниками полиции в Пафосе, сообщила полиция Кипра. РИА Новости, 14.05.2021
2021-05-14T09:19
2021-05-14T09:19
кипр
пафос
в мире
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АФИНЫ, 14 мая - РИА Новости. Разыскиваемый российскими властями 51-летний мужчина был задержан в четверг вечером сотрудниками полиции в Пафосе, сообщила полиция Кипра."Российские власти выдали ордер на арест 51-летнего мужчины по делу о незаконном хранении драгоценных металлов и драгоценных камней или жемчуга, организации их перевозки и перевозке, а также незаконном хранении наркотиков в больших количествах. Преступления предположительно были совершены в период с 2005 по 2010 год в России", - говорится в сообщении.Мужчина прибыл в четверг вечером рейсом из другой страны в аэропорт Пафоса, где во время паспортного контроля сотрудники полиции обнаружили, что он разыскивается российскими властями."Сотрудники полиции арестовали его по постановлению суда с целью инициирования судебной процедуры экстрадиции российским властям", - говорится в пресс-релизе.Полицейское управление Пафоса продолжает расследование.Власти Кипра не называют фамилию задержанного в связи с запретом на распространение на персональных данных.
https://ria.ru/20210206/ekstraditsiya-1596329281.html
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кипр, пафос, в мире

На Кипре арестовали мужчину, разыскиваемого российскими властями

09:19 14.05.2021
 
© РИА Новости / Наталья ПодоровскаяКипрская полиция
Кипрская полиция - РИА Новости, 1920, 14.05.2021
© РИА Новости / Наталья Подоровская
Читать ria.ru в
АФИНЫ, 14 мая - РИА Новости. Разыскиваемый российскими властями 51-летний мужчина был задержан в четверг вечером сотрудниками полиции в Пафосе, сообщила полиция Кипра.
"Российские власти выдали ордер на арест 51-летнего мужчины по делу о незаконном хранении драгоценных металлов и драгоценных камней или жемчуга, организации их перевозки и перевозке, а также незаконном хранении наркотиков в больших количествах. Преступления предположительно были совершены в период с 2005 по 2010 год в России", - говорится в сообщении.
Мужчина прибыл в четверг вечером рейсом из другой страны в аэропорт Пафоса, где во время паспортного контроля сотрудники полиции обнаружили, что он разыскивается российскими властями.
"Сотрудники полиции арестовали его по постановлению суда с целью инициирования судебной процедуры экстрадиции российским властям", - говорится в пресс-релизе.
Полицейское управление Пафоса продолжает расследование.
Власти Кипра не называют фамилию задержанного в связи с запретом на распространение на персональных данных.
Наручники - РИА Новости, 1920, 06.02.2021
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