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На Кипре арестовали мужчину, разыскиваемого российскими властями
На Кипре арестовали мужчину, разыскиваемого российскими властями
Разыскиваемый российскими властями 51-летний мужчина был задержан в четверг вечером сотрудниками полиции в Пафосе, сообщила полиция Кипра. РИА Новости, 14.05.2021
2021-05-14T09:19
2021-05-14T09:19
2021-05-14T09:19
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АФИНЫ, 14 мая - РИА Новости. Разыскиваемый российскими властями 51-летний мужчина был задержан в четверг вечером сотрудниками полиции в Пафосе, сообщила полиция Кипра."Российские власти выдали ордер на арест 51-летнего мужчины по делу о незаконном хранении драгоценных металлов и драгоценных камней или жемчуга, организации их перевозки и перевозке, а также незаконном хранении наркотиков в больших количествах. Преступления предположительно были совершены в период с 2005 по 2010 год в России", - говорится в сообщении.Мужчина прибыл в четверг вечером рейсом из другой страны в аэропорт Пафоса, где во время паспортного контроля сотрудники полиции обнаружили, что он разыскивается российскими властями."Сотрудники полиции арестовали его по постановлению суда с целью инициирования судебной процедуры экстрадиции российским властям", - говорится в пресс-релизе.Полицейское управление Пафоса продолжает расследование.Власти Кипра не называют фамилию задержанного в связи с запретом на распространение на персональных данных.
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РИА Новости
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кипр, пафос, в мире
АФИНЫ, 14 мая - РИА Новости.
Разыскиваемый российскими властями 51-летний мужчина был задержан в четверг вечером сотрудниками полиции в Пафосе
, сообщила полиция Кипра
.
"Российские власти выдали ордер на арест 51-летнего мужчины по делу о незаконном хранении драгоценных металлов и драгоценных камней или жемчуга, организации их перевозки и перевозке, а также незаконном хранении наркотиков в больших количествах. Преступления предположительно были совершены в период с 2005 по 2010 год в России", - говорится в сообщении.
Мужчина прибыл в четверг вечером рейсом из другой страны в аэропорт Пафоса, где во время паспортного контроля сотрудники полиции обнаружили, что он разыскивается российскими властями.
"Сотрудники полиции арестовали его по постановлению суда с целью инициирования судебной процедуры экстрадиции российским властям", - говорится в пресс-релизе.
Полицейское управление Пафоса продолжает расследование.
Власти Кипра не называют фамилию задержанного в связи с запретом на распространение на персональных данных.