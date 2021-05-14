https://ria.ru/20210514/arest-1732248684.html

На Кипре арестовали мужчину, разыскиваемого российскими властями

На Кипре арестовали мужчину, разыскиваемого российскими властями

Разыскиваемый российскими властями 51-летний мужчина был задержан в четверг вечером сотрудниками полиции в Пафосе, сообщила полиция Кипра. РИА Новости, 14.05.2021

2021-05-14T09:19

2021-05-14T09:19

2021-05-14T09:19

кипр

пафос

в мире

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АФИНЫ, 14 мая - РИА Новости. Разыскиваемый российскими властями 51-летний мужчина был задержан в четверг вечером сотрудниками полиции в Пафосе, сообщила полиция Кипра."Российские власти выдали ордер на арест 51-летнего мужчины по делу о незаконном хранении драгоценных металлов и драгоценных камней или жемчуга, организации их перевозки и перевозке, а также незаконном хранении наркотиков в больших количествах. Преступления предположительно были совершены в период с 2005 по 2010 год в России", - говорится в сообщении.Мужчина прибыл в четверг вечером рейсом из другой страны в аэропорт Пафоса, где во время паспортного контроля сотрудники полиции обнаружили, что он разыскивается российскими властями."Сотрудники полиции арестовали его по постановлению суда с целью инициирования судебной процедуры экстрадиции российским властям", - говорится в пресс-релизе.Полицейское управление Пафоса продолжает расследование.Власти Кипра не называют фамилию задержанного в связи с запретом на распространение на персональных данных.

https://ria.ru/20210206/ekstraditsiya-1596329281.html

кипр

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

кипр, пафос, в мире