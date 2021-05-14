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Супертег Наука 2021январь - РИА Новости, 1920, 14.10.2019
Наука
https://ria.ru/20210514/airpods-1732323487.html
Названа дата выхода новых наушников Apple AirPods
Названа дата выхода новых наушников Apple AirPods
Компания Apple все-таки представит третье поколение tws-гарнитуры этой весной. Об этом сообщает AppleTrack со ссылкой на блогера Люка Миани. РИА Новости, 14.05.2021
2021-05-14T15:11
2021-05-14T15:11
наука
apple
гаджеты
технологии
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МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Компания Apple все-таки представит третье поколение tws-гарнитуры этой весной. Об этом сообщает AppleTrack со ссылкой на блогера Люка Миани.О будущих наушниках известно многое — дизайн гарнитуры и кейса изменится, став ближе к Pro-версии. Однако, AirPods не получат шумоподавления и силиконовых амбушюр, которые пока останутся атрибутом более дорогой модель.Apple AirPods 3 не будут представлять в рамках отдельного мероприятия — гаджет попросту появится на сайте производителя, как это было со вторым поколением 2 года назад. Якобы гарнитура станет доступна уже 18 мая.Вместе с новыми наушниками компания объявит о новой возможности своего сервиса потоковой передачи музыки, которое будет называться Apple Music HiFi. Она предложит пользователям слушать музыку в высоком качестве.
https://ria.ru/20210423/airtag-1729641367.html
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apple, гаджеты, технологии

Названа дата выхода новых наушников Apple AirPods

15:11 14.05.2021
 
© WeiboApple AirPods 3
Apple AirPods 3 - РИА Новости, 1920, 14.05.2021
© Weibo
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Компания Apple все-таки представит третье поколение tws-гарнитуры этой весной. Об этом сообщает AppleTrack со ссылкой на блогера Люка Миани.
О будущих наушниках известно многое — дизайн гарнитуры и кейса изменится, став ближе к Pro-версии. Однако, AirPods не получат шумоподавления и силиконовых амбушюр, которые пока останутся атрибутом более дорогой модель.
Apple AirPods 3 не будут представлять в рамках отдельного мероприятия — гаджет попросту появится на сайте производителя, как это было со вторым поколением 2 года назад. Якобы гарнитура станет доступна уже 18 мая.
Вместе с новыми наушниками компания объявит о новой возможности своего сервиса потоковой передачи музыки, которое будет называться Apple Music HiFi. Она предложит пользователям слушать музыку в высоком качестве.
Apple AirTags - РИА Новости, 1920, 23.04.2021
23 апреля, 14:35Наука
В Apple объяснили, почему метка AirTag не годится для слежки за людьми
 
НаукаAppleгаджетыТехнологии
 
 
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