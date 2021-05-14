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Шапка - Республика Адыгея - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Республика Адыгея
https://ria.ru/20210514/adygeya-1732362702.html
В Совфеде отметили опыт Адыгеи в продвижении региональных брендов
В Совфеде отметили опыт Адыгеи в продвижении региональных брендов
Комитет Совета Федерации отметил положительный опыт Адыгеи в защите и продвижении региональных брендов, сообщает пресс-служба главы республики Мурата Кумпилова. РИА Новости, 14.05.2021
2021-05-14T18:02
2021-05-14T18:02
республика адыгея
россия
мурат кумпилов
совет федерации рф
общество
экономика
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КРАСНОДАР, 14 мая - РИА Новости. Комитет Совета Федерации отметил положительный опыт Адыгеи в защите и продвижении региональных брендов, сообщает пресс-служба главы республики Мурата Кумпилова.Кумпилов провел встречу с председателем комитета Совета Федерации по регламенту и организации парламентской деятельности, председателем Центрального совета Объединения потребителей России Вячеславом Тимченко.Глава Адыгеи в свою очередь подчеркнул, что во многом благодаря поддержке, оказываемой регионам руководством Совета Федерации, стала возможной и защита республикой товарного знака "адыгейский сыр", а создание уникальных региональных брендов способствует развитию событийного туризма."Благодаря поддержке председателя Совета Федерации РФ Валентины Матвиенко и Палаты регионов у нас системно решается множество насущных социальных и инфраструктурных вопросов.... Уверен, что результаты проводимого сегодня в Адыгее совещания по совершенствованию региональной системы защиты прав потребителей также окажут позитивное влияние на качество жизни жителей республики", - цитирует Кумпилова его пресс-служба.
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россия, мурат кумпилов, совет федерации рф, общество, экономика

В Совфеде отметили опыт Адыгеи в продвижении региональных брендов

18:02 14.05.2021
 
© Fotolia / Arestov AndrewДом правительства Республики Адыгея, Майкоп
Дом правительства Республики Адыгея, Майкоп - РИА Новости, 1920, 14.05.2021
© Fotolia / Arestov Andrew
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КРАСНОДАР, 14 мая - РИА Новости. Комитет Совета Федерации отметил положительный опыт Адыгеи в защите и продвижении региональных брендов, сообщает пресс-служба главы республики Мурата Кумпилова.
Кумпилов провел встречу с председателем комитета Совета Федерации по регламенту и организации парламентской деятельности, председателем Центрального совета Объединения потребителей России Вячеславом Тимченко.
"В ходе встречи Вячеслав Тимченко отметил положительный опыт Адыгеи в содействии местным товаропроизводителям, а также защите и продвижении региональных брендов. Данная политика сегодня актуальна при развитии внутреннего туризма, которому федеральный центр уделяет серьезное внимание", - говорится в сообщении.
Глава Адыгеи в свою очередь подчеркнул, что во многом благодаря поддержке, оказываемой регионам руководством Совета Федерации, стала возможной и защита республикой товарного знака "адыгейский сыр", а создание уникальных региональных брендов способствует развитию событийного туризма.
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"Благодаря поддержке председателя Совета Федерации РФ Валентины Матвиенко и Палаты регионов у нас системно решается множество насущных социальных и инфраструктурных вопросов.... Уверен, что результаты проводимого сегодня в Адыгее совещания по совершенствованию региональной системы защиты прав потребителей также окажут позитивное влияние на качество жизни жителей республики", - цитирует Кумпилова его пресс-служба.
 
Республика АдыгеяРоссияМурат КумпиловСовет Федерации РФОбществоЭкономика
 
 
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