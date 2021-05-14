https://ria.ru/20210514/adygeya-1732362702.html

В Совфеде отметили опыт Адыгеи в продвижении региональных брендов

В Совфеде отметили опыт Адыгеи в продвижении региональных брендов

Комитет Совета Федерации отметил положительный опыт Адыгеи в защите и продвижении региональных брендов, сообщает пресс-служба главы республики Мурата Кумпилова. РИА Новости, 14.05.2021

2021-05-14T18:02

2021-05-14T18:02

2021-05-14T18:02

республика адыгея

россия

мурат кумпилов

совет федерации рф

общество

экономика

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КРАСНОДАР, 14 мая - РИА Новости. Комитет Совета Федерации отметил положительный опыт Адыгеи в защите и продвижении региональных брендов, сообщает пресс-служба главы республики Мурата Кумпилова.Кумпилов провел встречу с председателем комитета Совета Федерации по регламенту и организации парламентской деятельности, председателем Центрального совета Объединения потребителей России Вячеславом Тимченко.Глава Адыгеи в свою очередь подчеркнул, что во многом благодаря поддержке, оказываемой регионам руководством Совета Федерации, стала возможной и защита республикой товарного знака "адыгейский сыр", а создание уникальных региональных брендов способствует развитию событийного туризма."Благодаря поддержке председателя Совета Федерации РФ Валентины Матвиенко и Палаты регионов у нас системно решается множество насущных социальных и инфраструктурных вопросов.... Уверен, что результаты проводимого сегодня в Адыгее совещания по совершенствованию региональной системы защиты прав потребителей также окажут позитивное влияние на качество жизни жителей республики", - цитирует Кумпилова его пресс-служба.

https://ria.ru/20210512/etnotsentry-1732046837.html

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россия, мурат кумпилов, совет федерации рф, общество, экономика