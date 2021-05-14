В Совфеде отметили опыт Адыгеи в продвижении региональных брендов
КРАСНОДАР, 14 мая - РИА Новости. Комитет Совета Федерации отметил положительный опыт Адыгеи в защите и продвижении региональных брендов, сообщает пресс-служба главы республики Мурата Кумпилова.
Кумпилов провел встречу с председателем комитета Совета Федерации по регламенту и организации парламентской деятельности, председателем Центрального совета Объединения потребителей России Вячеславом Тимченко.
"В ходе встречи Вячеслав Тимченко отметил положительный опыт Адыгеи в содействии местным товаропроизводителям, а также защите и продвижении региональных брендов. Данная политика сегодня актуальна при развитии внутреннего туризма, которому федеральный центр уделяет серьезное внимание", - говорится в сообщении.
Глава Адыгеи в свою очередь подчеркнул, что во многом благодаря поддержке, оказываемой регионам руководством Совета Федерации, стала возможной и защита республикой товарного знака "адыгейский сыр", а создание уникальных региональных брендов способствует развитию событийного туризма.
"Благодаря поддержке председателя Совета Федерации РФ Валентины Матвиенко и Палаты регионов у нас системно решается множество насущных социальных и инфраструктурных вопросов.... Уверен, что результаты проводимого сегодня в Адыгее совещания по совершенствованию региональной системы защиты прав потребителей также окажут позитивное влияние на качество жизни жителей республики", - цитирует Кумпилова его пресс-служба.