https://ria.ru/20210514/aborty-1732324854.html

В РПЦ назвали причину демографических проблем в России

В РПЦ назвали причину демографических проблем в России

Запрет абортов не решит демографических проблем, люди найдут другие способы, как отказаться от рождения ребенка, заявил в пятницу председатель Синодального... РИА Новости, 14.05.2021

2021-05-14T15:22

2021-05-14T15:22

2021-05-14T15:22

религия и мировоззрение

россия

епископ орехово-зуевский пантелеимон

русская православная церковь

москва

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МОСКВА, 14 мая - РИА-Новости. Запрет абортов не решит демографических проблем, люди найдут другие способы, как отказаться от рождения ребенка, заявил в пятницу председатель Синодального отдела по церковной благотворительности и социальному служению РПЦ епископ Верейский Пантелеимон (Шатов)."Я считаю, что, ликвидировав аборты... мы тем не менее ничего не решим. Люди все равно не будут иметь детей, люди найдут способ, как отказываться от рождения ребенка. Все равно не улучшится демографическая ситуация – ну, может быть, в чем-то улучшится отчасти", - сказал епископ в ходе секции "Демографический кризис: как будем выбираться?" на X Общецерковном съезде по социальному служению.По мнению архиерея, кардинальная проблема заключается в том, что люди привыкли жить для себя, не зная радости в другом человеке. "И это незнание радости в другом доходит до того, что они не знают радости в заботе о своих родителях, в заботе о своих детях", - заключил он.Ранее патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал женщин, готовых родить ребенка, но лишенных возможности его воспитывать, не прибегать к аборту, а отдать его на воспитание Русской православной церкви. Он отметил, что "нет другой более эффективной возможности повлиять на демографию, как радикально сократить количество абортов".Общецерковный съезд по социальному служению проходит в Москве с 13 по 15 мая.

https://ria.ru/20210513/eko-1732105169.html

https://ria.ru/20210512/bioetika-1732050697.html

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россия, епископ орехово-зуевский пантелеимон, русская православная церковь, москва