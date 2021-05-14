https://ria.ru/20210514/abort-1732309150.html

Число абортов в России за пять лет сократилось на треть

Число абортов в России за пять лет сократилось на треть

Количество абортов в России сократилось примерно на треть за последние 5 лет, заявил заместитель министра здравоохранения России Олег Салагай. РИА Новости, 14.05.2021

2021-05-14T14:09

2021-05-14T14:09

2021-05-14T14:09

россия

олег салагай

общество

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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Количество абортов в России сократилось примерно на треть за последние 5 лет, заявил заместитель министра здравоохранения России Олег Салагай."За пять лет количество абортов сократилось в нашей стране на треть", - сказал Салагай на Общецерковном съезде.Он уточнил, что в 2020 году общее количество абортов, которые проводятся сегодня в Российской Федерации, составляло порядка 450 тысяч. Примерно половина из них по желанию женщин, отметил Салагай."Если в прошлом году у нас порядка 230 тысяч женщин, которые шли на аборт, прошли через доабортное консультирование, то примерно 49 тысяч от аборта отказались", - подчеркнул замминистра.

https://ria.ru/20210513/abort-1732126278.html

россия

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2021

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россия, олег салагай, общество