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Число абортов в России за пять лет сократилось на треть
Число абортов в России за пять лет сократилось на треть
Количество абортов в России сократилось примерно на треть за последние 5 лет, заявил заместитель министра здравоохранения России Олег Салагай. РИА Новости, 14.05.2021
2021-05-14T14:09
2021-05-14T14:09
россия
олег салагай
общество
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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Количество абортов в России сократилось примерно на треть за последние 5 лет, заявил заместитель министра здравоохранения России Олег Салагай."За пять лет количество абортов сократилось в нашей стране на треть", - сказал Салагай на Общецерковном съезде.Он уточнил, что в 2020 году общее количество абортов, которые проводятся сегодня в Российской Федерации, составляло порядка 450 тысяч. Примерно половина из них по желанию женщин, отметил Салагай."Если в прошлом году у нас порядка 230 тысяч женщин, которые шли на аборт, прошли через доабортное консультирование, то примерно 49 тысяч от аборта отказались", - подчеркнул замминистра.
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россия, олег салагай, общество

Число абортов в России за пять лет сократилось на треть

14:09 14.05.2021
 
© РИА Новости / А. Соломонов / Перейти в фотобанкВрач Нина Стопани проводит исследование
Врач Нина Стопани проводит исследование - РИА Новости, 1920, 14.05.2021
© РИА Новости / А. Соломонов
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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Количество абортов в России сократилось примерно на треть за последние 5 лет, заявил заместитель министра здравоохранения России Олег Салагай.
"За пять лет количество абортов сократилось в нашей стране на треть", - сказал Салагай на Общецерковном съезде.
Он уточнил, что в 2020 году общее количество абортов, которые проводятся сегодня в Российской Федерации, составляло порядка 450 тысяч. Примерно половина из них по желанию женщин, отметил Салагай.
"Если в прошлом году у нас порядка 230 тысяч женщин, которые шли на аборт, прошли через доабортное консультирование, то примерно 49 тысяч от аборта отказались", - подчеркнул замминистра.
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