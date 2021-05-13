https://ria.ru/20210513/zhara-1732091199.html

Синоптики рассказали, когда в Москву придет жара

Синоптики рассказали, когда в Москву придет жара

Жаркая погода с температурой до плюс 27 градусов и кратковременными дождями ожидается в Москве на следующей неделе, но рекорды вряд ли будут побиты, сообщила... РИА Новости, 13.05.2021

2021-05-13T11:19

2021-05-13T11:19

2021-05-13T11:19

татьяна позднякова

погода

москва

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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Жаркая погода с температурой до плюс 27 градусов и кратковременными дождями ожидается в Москве на следующей неделе, но рекорды вряд ли будут побиты, сообщила РИА Новости главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова."Практически вся следующая неделя будет с неустойчивой погодой. В ночные часы маловероятны, днем местами будут приниматься кратковременные дожди различной интенсивности, и дневная температура, действительно, останется в районе плюс 22-27 градусов по региону, то есть в Москве будет 25-27 градусов. Что касается рекордов, я думаю, что рекордных значений в эти дни температура не достигнет, потому что начиная с 16 мая рекорды температуры, они почти все 30 градусов", - сказала Позднякова.Она добавила, что в целом температура будет выше климатической нормы градусов на 5, а в отдельные дни - на 6."Но пока что рекорды не прослеживаются. Но это, может быть, и хорошо, потому что для города 30-градусная жара - это уже перебор. И для метеочувствительных людей это будет дополнительное напряжение, многие еще испытывают аллергические реакции на цветущие растения. 18 мая 1897 года метеорологи зафиксировали плюс 29,1, но будем надеяться, что до такой температуры воздух не прогреется", - заключила синоптик.

https://ria.ru/20210328/leto-1603170974.html

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

татьяна позднякова, погода, москва