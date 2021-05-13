Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210513/zhara-1732091199.html
Синоптики рассказали, когда в Москву придет жара
Синоптики рассказали, когда в Москву придет жара
Жаркая погода с температурой до плюс 27 градусов и кратковременными дождями ожидается в Москве на следующей неделе, но рекорды вряд ли будут побиты, сообщила... РИА Новости, 13.05.2021
2021-05-13T11:19
2021-05-13T11:19
татьяна позднякова
погода
москва
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/08/0f/1575820982_0:171:3000:1859_1920x0_80_0_0_116aa577897aff450053ce1d2cae80eb.jpg
МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Жаркая погода с температурой до плюс 27 градусов и кратковременными дождями ожидается в Москве на следующей неделе, но рекорды вряд ли будут побиты, сообщила РИА Новости главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова."Практически вся следующая неделя будет с неустойчивой погодой. В ночные часы маловероятны, днем местами будут приниматься кратковременные дожди различной интенсивности, и дневная температура, действительно, останется в районе плюс 22-27 градусов по региону, то есть в Москве будет 25-27 градусов. Что касается рекордов, я думаю, что рекордных значений в эти дни температура не достигнет, потому что начиная с 16 мая рекорды температуры, они почти все 30 градусов", - сказала Позднякова.Она добавила, что в целом температура будет выше климатической нормы градусов на 5, а в отдельные дни - на 6."Но пока что рекорды не прослеживаются. Но это, может быть, и хорошо, потому что для города 30-градусная жара - это уже перебор. И для метеочувствительных людей это будет дополнительное напряжение, многие еще испытывают аллергические реакции на цветущие растения. 18 мая 1897 года метеорологи зафиксировали плюс 29,1, но будем надеяться, что до такой температуры воздух не прогреется", - заключила синоптик.
https://ria.ru/20210328/leto-1603170974.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/08/0f/1575820982_271:0:3000:2047_1920x0_80_0_0_5653212977452d60b78d87b91a0468b0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
татьяна позднякова, погода, москва

Синоптики рассказали, когда в Москву придет жара

11:19 13.05.2021
 
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкЛюди отдыхают у фонтана в жаркий день на территории парка ВДНХ в Москве
Люди отдыхают у фонтана в жаркий день на территории парка ВДНХ в Москве - РИА Новости, 1920, 13.05.2021
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Жаркая погода с температурой до плюс 27 градусов и кратковременными дождями ожидается в Москве на следующей неделе, но рекорды вряд ли будут побиты, сообщила РИА Новости главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.
"Практически вся следующая неделя будет с неустойчивой погодой. В ночные часы маловероятны, днем местами будут приниматься кратковременные дожди различной интенсивности, и дневная температура, действительно, останется в районе плюс 22-27 градусов по региону, то есть в Москве будет 25-27 градусов. Что касается рекордов, я думаю, что рекордных значений в эти дни температура не достигнет, потому что начиная с 16 мая рекорды температуры, они почти все 30 градусов", - сказала Позднякова.
Она добавила, что в целом температура будет выше климатической нормы градусов на 5, а в отдельные дни - на 6.
"Но пока что рекорды не прослеживаются. Но это, может быть, и хорошо, потому что для города 30-градусная жара - это уже перебор. И для метеочувствительных людей это будет дополнительное напряжение, многие еще испытывают аллергические реакции на цветущие растения. 18 мая 1897 года метеорологи зафиксировали плюс 29,1, но будем надеяться, что до такой температуры воздух не прогреется", - заключила синоптик.
Манежная площадь в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 28.03.2021
28 марта, 08:50
Синоптик Тишковец пообещал россиянам "персиковое" лето
 
Татьяна ПоздняковаПогодаМосква
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:22СМИ: Трамп в июне возобновит проведение митингов
03:13За атакой на Colonial Pipeline может стоять ЦРУ, считает Касперская
03:09В израильском Ашкелоне безостановочно звучат сирены тревоги
03:07Биолог рассказала, как COVID-19 влияет на продолжительность жизни людей
03:02Военное крыло ХАМАС обстреляло израильский Ашкелон "сотней ракет"
02:52СМИ: Израиль отклонил просьбу Египта о гуманитарном перемирии
02:37Госдеп рекомендовал американцам пересмотреть поездки в Израиль и Газу
02:13Источник: Израиль в данный момент не ведет наземное вторжение в Газу
02:12Экономист назвал признаки нового банковского кризиса
02:11Врач объяснил, на какие синяки стоит обратить внимание
02:10Армия Израиля не комментирует данные о начале наземной операции в Газе
02:01Военное крыло ХАМАС запустило 50 ракет по израильским городам
01:45Жителям поселений у сектора Газа предписали не покидать бомбоубежищ
01:29Госдеп назвал обвинения против Колесниковой в Белоруссии возмутительными
01:11К Земле летит астероид крупнее пирамиды Хеопса
01:11Эксперт предупредил о рисках купить поддельный билет на поезд
01:08Заседание Совбеза ООН по Израилю и Палестине пройдет в воскресенье
01:07AI заявила о расизме при спасательной операции в отеле в Мозамбике
00:58Гастроэнтеролог назвал симптомы, при которых следует обращаться к врачу
00:52Россия ответила на заявление ОЗХО по запросу о Навальном
Лента новостейМолния