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В Гидрометцентре предупредили о небывалой жаре в регионах
В Гидрометцентре предупредили о небывалой жаре в регионах
В ближайшие дни россиян ожидает потепление, об этом "Российской газете" рассказала заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина. РИА Новости, 13.05.2021
2021-05-13T04:50
2021-05-13T04:50
россия
людмила паршина
погода
гидрометцентр
общество
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МОСКВА, 13 мая – РИА Новости. В ближайшие дни россиян ожидает потепление, об этом "Российской газете" рассказала заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина.По ее словам, в пятницу в столичном регионе ожидается до 24 градусов тепла, 15 мая столбики термометров поднимутся до 22-24 градусов, 16 мая – до 19-24. При этом новая неделя начнется с еще большего потепления, воздух прогреется до 26 градусов, а уже 18 мая – до 25-30 градусов. "Такой жары во второй декаде мая не было очень давно", - отметила Паршина.Синоптик указала, что аномальная жара устанавливается и в Поволжье. В ближайшие сутки в Новгородской, Кировской областях воздух прогреется до 31 градуса. Причем такая погода сохранится до 15 мая, однако вместе с тем возможны и кратковременные дожди.Потепление ожидается и на севере. Так, в Архангельской области температура окружающего воздуха поднимется до 26 градусов, в Коми ожидается 25-30 градусов, и даже в Мурманской области (за Полярным кругом) - плюс 15-20 градусов.В Ленинградской, Псковской и Новгородской областях в ближайшие дни воздух прогреется до 21-26 градусов, местами ожидаются кратковременные дожди. В Карелии столбики термометров поднимутся до 23 градусов. Кроме того, потепление ожидается и на Северном Кавказе, а в Астраханской и Волгоградской областях температура воздуха будет 25-30 градусов.В Свердловской, Курганской, Челябинской областях, на юге Тюменской области температура тоже ожидается на семь и более градусов выше нормы, добавила Паршина.
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россия, людмила паршина, погода, гидрометцентр, общество

В Гидрометцентре предупредили о небывалой жаре в регионах

04:50 13.05.2021
 
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкЖара в Москве
Жара в Москве - РИА Новости, 1920, 13.05.2021
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 13 мая – РИА Новости. В ближайшие дни россиян ожидает потепление, об этом "Российской газете" рассказала заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина.
По ее словам, в пятницу в столичном регионе ожидается до 24 градусов тепла, 15 мая столбики термометров поднимутся до 22-24 градусов, 16 мая – до 19-24. При этом новая неделя начнется с еще большего потепления, воздух прогреется до 26 градусов, а уже 18 мая – до 25-30 градусов. "Такой жары во второй декаде мая не было очень давно", - отметила Паршина.
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Потепление ожидается и на севере. Так, в Архангельской области температура окружающего воздуха поднимется до 26 градусов, в Коми ожидается 25-30 градусов, и даже в Мурманской области (за Полярным кругом) - плюс 15-20 градусов.
В Ленинградской, Псковской и Новгородской областях в ближайшие дни воздух прогреется до 21-26 градусов, местами ожидаются кратковременные дожди. В Карелии столбики термометров поднимутся до 23 градусов. Кроме того, потепление ожидается и на Северном Кавказе, а в Астраханской и Волгоградской областях температура воздуха будет 25-30 градусов.
В Свердловской, Курганской, Челябинской областях, на юге Тюменской области температура тоже ожидается на семь и более градусов выше нормы, добавила Паршина.
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