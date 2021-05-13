https://ria.ru/20210513/zhara-1732061334.html

В Гидрометцентре предупредили о небывалой жаре в регионах

В Гидрометцентре предупредили о небывалой жаре в регионах

В ближайшие дни россиян ожидает потепление, об этом "Российской газете" рассказала заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина. РИА Новости, 13.05.2021

2021-05-13T04:50

2021-05-13T04:50

2021-05-13T04:50

россия

людмила паршина

погода

гидрометцентр

общество

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МОСКВА, 13 мая – РИА Новости. В ближайшие дни россиян ожидает потепление, об этом "Российской газете" рассказала заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина.По ее словам, в пятницу в столичном регионе ожидается до 24 градусов тепла, 15 мая столбики термометров поднимутся до 22-24 градусов, 16 мая – до 19-24. При этом новая неделя начнется с еще большего потепления, воздух прогреется до 26 градусов, а уже 18 мая – до 25-30 градусов. "Такой жары во второй декаде мая не было очень давно", - отметила Паршина.Синоптик указала, что аномальная жара устанавливается и в Поволжье. В ближайшие сутки в Новгородской, Кировской областях воздух прогреется до 31 градуса. Причем такая погода сохранится до 15 мая, однако вместе с тем возможны и кратковременные дожди.Потепление ожидается и на севере. Так, в Архангельской области температура окружающего воздуха поднимется до 26 градусов, в Коми ожидается 25-30 градусов, и даже в Мурманской области (за Полярным кругом) - плюс 15-20 градусов.В Ленинградской, Псковской и Новгородской областях в ближайшие дни воздух прогреется до 21-26 градусов, местами ожидаются кратковременные дожди. В Карелии столбики термометров поднимутся до 23 градусов. Кроме того, потепление ожидается и на Северном Кавказе, а в Астраханской и Волгоградской областях температура воздуха будет 25-30 градусов.В Свердловской, Курганской, Челябинской областях, на юге Тюменской области температура тоже ожидается на семь и более градусов выше нормы, добавила Паршина.

https://ria.ru/20210512/veter-1731865441.html

https://ria.ru/20210512/pogoda-1731977373.html

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россия, людмила паршина, погода, гидрометцентр, общество