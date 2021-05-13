https://ria.ru/20210513/zasedanie-1732215663.html
В Армении предложили созвать сессию парламента из-за ситуации на границе
В Армении предложили созвать сессию парламента из-за ситуации на границе
Оппозиционная парламентская фракция "Процветающая Армения" предлагает провести внеочередное заседание законодательного органа из-ситуации, сложившейся на... РИА Новости, 13.05.2021
2021-05-13T20:41
2021-05-13T20:41
2021-05-13T20:41
ара айвазян
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сергей лавров
процветающая армения
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ЕРЕВАН, 13 апр – РИА Новости. Оппозиционная парламентская фракция "Процветающая Армения" предлагает провести внеочередное заседание законодательного органа из-ситуации, сложившейся на границе с Азербайджаном, сообщил в четверг секретарь фракции Арман Абовян.Ранее армянское минобороны сообщило, что в среду азербайджанские вооруженные силы попытались провести определенные работы "по уточнению границ" на одном из приграничных участков Сюникской области Армении. При этом в ведомстве не уточнили, какие конкретно работы проводили азербайджанские военные. Ситуацию на границе обсудили в среду главы МИД Армении и России Ара Айвазян и Сергей Лавров. В четверг армянское минобороны заявило, что азербайджанские ВС попытались продвинуть свои посты на участках городов Варденис и Сисиан на юге Армении."Учитывая кризисную ситуацию в Сюникской, Гегаркуникской областях и приграничных зонах Армении, фракция "Процветающая Армения" выступает с инициативой созыва внеочередного заседания Национального собрания (парламента)", - написал Абовян в Facebook.
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ара айвазян, россия, сергей лавров, процветающая армения, азербайджан, армения, в мире