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СБ ООН не смог договориться по палестино-израильскому конфликту из-за США
СБ ООН не смог договориться по палестино-израильскому конфликту из-за США
Заседание СБ ООН по ситуации в зоне палестино-израильского конфликта в пятницу не состоится, так как члены Совбеза не могут достичь консенсуса, сообщили РИА... РИА Новости, 13.05.2021
2021-05-13T19:40
2021-05-13T19:55
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ООН, 13 мая - РИА Новости. Заседание СБ ООН по ситуации в зоне палестино-израильского конфликта в пятницу не состоится, так как члены Совбеза не могут достичь консенсуса, сообщили РИА Новости в пресс-службе постпредства председательствующего в Совете Безопасности Китая.Ранее СМИ сообщали, что Китай, Норвегия и Тунис предложили провести в пятницу чрезвычайное заседание Совета Безопасности ООН по эскалации напряженности между Израилем и Палестиной."Завтра заседания СБ ООН не будет. Члены Совбеза не могут достичь консенсуса", - сказал собеседник агентства.Против проведения в пятницу заседания СБ ООН по ситуации в зоне палестино-израильского конфликта возражают США, сообщил РИА Новости источник в Совбезе."США возражают против проведения в пятницу заседания по ситуации в зоне палестино-израильского конфликта", - сказал собеседник агентства.Второй источник подтвердил эту информацию. По его словам, сейчас ведутся дискуссии о возможном проведении заседания в начале следующей недели.
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совет безопасности оон, тунис (страна), китай, норвегия, оон, палестина, израиль, в мире

СБ ООН не смог договориться по палестино-израильскому конфликту из-за США

19:40 13.05.2021 (обновлено: 19:55 13.05.2021)
 
© REUTERS / Ibraheem Abu MustafaИзраильский авиаудар по Газе
Израильский авиаудар по Газе - РИА Новости, 1920, 13.05.2021
© REUTERS / Ibraheem Abu Mustafa
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ООН, 13 мая - РИА Новости. Заседание СБ ООН по ситуации в зоне палестино-израильского конфликта в пятницу не состоится, так как члены Совбеза не могут достичь консенсуса, сообщили РИА Новости в пресс-службе постпредства председательствующего в Совете Безопасности Китая.
Ранее СМИ сообщали, что Китай, Норвегия и Тунис предложили провести в пятницу чрезвычайное заседание Совета Безопасности ООН по эскалации напряженности между Израилем и Палестиной.
"Завтра заседания СБ ООН не будет. Члены Совбеза не могут достичь консенсуса", - сказал собеседник агентства.
Против проведения в пятницу заседания СБ ООН по ситуации в зоне палестино-израильского конфликта возражают США, сообщил РИА Новости источник в Совбезе.
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"США возражают против проведения в пятницу заседания по ситуации в зоне палестино-израильского конфликта", - сказал собеседник агентства.
Второй источник подтвердил эту информацию. По его словам, сейчас ведутся дискуссии о возможном проведении заседания в начале следующей недели.
 
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