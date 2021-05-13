https://ria.ru/20210513/zakonoproekt-1732225015.html

Правительство одобрило законопроект об электронном документообороте

Правительство одобрило законопроект об электронном документообороте

Кабмин на заседании в четверг одобрил законопроект об электронном документообороте, который регулирует порядок перевода бумажных документов в электронные с... РИА Новости, 13.05.2021

2021-05-13T22:41

2021-05-13T22:41

2021-05-13T22:46

россия

максим решетников

министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)

технологии

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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Кабмин на заседании в четверг одобрил законопроект об электронном документообороте, который регулирует порядок перевода бумажных документов в электронные с сохранением всей юридической значимости, сообщил журналистам глава Минэкономразвития Максим Решетников."Очень системный законопроект был сегодня рассмотрен и поддержан на правительстве - законопроект об электронном документообороте. В чем важность этого законопроекта? Он решает две задачи. Во-первых, он устанавливает порядок перевода бумажных документов в электронные документы с сохранением всей юридической значимости. То есть электронные документы будут равны бумажным документам. А также создает правила для их долгосрочного хранения и для бизнеса, и для органов власти всех уровней", - сказал Решетников.Он отметил, что действие законопроекта будет распространено на практически 99% документов. "Их можно будет перевести в электронный вид. И дальше срок их хранения в этом случае сокращается до одного года. То есть сейчас у нас, вы знаете, многие муниципалитеты, и региональные администрации, и бизнес вынуждены все подвалы свои забивать оригиналами бумажных документов... Теперь появляется возможность по части, подчеркну – по части, этих документов отказаться от такой практики", - пояснил министр.Он рассказал, что были сложные переговоры в части определения, какие нужно хранить документы, по каким – сократить срок хранения, какие - хранить длительное время. "В первую очередь, конечно, были вопросы у правоохранительных органов, потому что финансовые документы и ряд других документов действительно требуют хранения. Сейчас мы нашли компромисс. Значительная часть, ещё раз подчеркну, подпадает под новый порядок, но есть ряд направлений, которые пока будут в старом режиме храниться", - добавил Решетников."Мы исходим из того, что этот законопроект – один из фундаментов цифровой трансформации документооборота в стране. Да и не только документооборота – это основа для очень многих процессов, а также это создаст новый бизнес в стране, связанный с услугой по хранению документов. Этот бизнес будет лицензироваться – законопроект это предусматривает, потому что, мы понимаем, есть дополнительные требования в этой связи. Тем не менее законопроект детально все эти вопросы урегулирует", - подчеркнул Решетников.

https://realty.ria.ru/20210416/rosreestr-1728548336.html

https://ria.ru/20210419/goskompanii-1728867691.html

россия

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россия, максим решетников, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), технологии