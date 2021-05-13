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Задержали четвертого фигуранта нового дела об избиениях в ИК-1 Ярославля
Задержали четвертого фигуранта нового дела об избиениях в ИК-1 Ярославля
Задержан четвертый фигурант нового дела об избиении осужденного в ИК-1 Ярославля, сообщил РИА Новости официальный представитель СУСК по региону Евгений Сучков. РИА Новости, 13.05.2021
2021-05-13T22:58
2021-05-13T22:59
россия
ярославль
происшествия
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ЯРОСЛАВЛЬ, 13 мая - РИА Новости. Задержан четвертый фигурант нового дела об избиении осужденного в ИК-1 Ярославля, сообщил РИА Новости официальный представитель СУСК по региону Евгений Сучков.В марте "Новая газета" опубликовала видео, где якобы сотрудники УФСИН в ярославской колонии №1 избивают двух осужденных. Одного из них, полуобнаженного, они заставляют лечь на стол и избивают дубинками. По сведениям издания, этот осужденный уже отбыл срок и вышел на свободу. Во втором случае сотрудники колонии требуют от полуобнаженного осужденного, чтобы он присел, тот говорит, что не может. Тогда его силой кладут на стол и избивают. Газета утверждает, что после побоев осужденный попал в больницу и вскоре скончался. На основании этих публикаций региональное СУ СК возбудило уголовное дело по статье 286 УК РФ (превышение должностных полномочий), областная прокуратура и УФСИН начали проверки.Вскоре были задержаны трое подозреваемых по делу – двое действующих сотрудников ИК-1 и один бывший, все помещены под домашний арест. По словам адвоката Ирины Бирюковой, представляющей интересы потерпевших, задержанные подозреваются в участии в первом эпизоде видео - потерпевший уже вышел на свободу, его зовут Абубакар Цагалаев."Сегодня днем следственными органами СК России по Ярославской области в рамках возбужденного ранее дела задержан бывший сотрудник УФСИН России по Ярославской области, подозреваемый в превышении должностных обязанностей", - сообщил Евгений Сучков.Бирюкова уточнила РИА Новости, что четвертый задержанный – Руслан Цветков, бывший сотрудник ИК-1, в ноябре прошлого года он был осужден за участие в участие в избиении осужденного Евгения Макарова. Цветкова освободили в зале суда, поскольку, находясь в СИЗО, он уже отбыл назначенный судом срок.Видео избиения Макарова, которое в июле 2018 года опубликовала "Новая газета", вызвало большой резонанс. По данным газеты и фонда "Общественный вердикт" (признан в России НКО-иноагентом), который передал видео, инцидент произошел летом 2017 года. После публикации ролика было возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий, задержаны 15 человек. По итогам судебного процесса 12 бывших сотрудников колонии получили до четырех лет трех месяцев заключения, еще двое были оправданы, а бывший замначальника ИК-1 Иван Калашников избежал приговора из-за тяжелой болезни и не так давно скончался.
https://ria.ru/20210227/arest-1599226606.html
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россия, ярославль, происшествия

Задержали четвертого фигуранта нового дела об избиениях в ИК-1 Ярославля

22:58 13.05.2021 (обновлено: 22:59 13.05.2021)
 
© Sputnik / Табылды КадырбековРуки в наручниках
Руки в наручниках - РИА Новости, 1920, 13.05.2021
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
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ЯРОСЛАВЛЬ, 13 мая - РИА Новости. Задержан четвертый фигурант нового дела об избиении осужденного в ИК-1 Ярославля, сообщил РИА Новости официальный представитель СУСК по региону Евгений Сучков.
В марте "Новая газета" опубликовала видео, где якобы сотрудники УФСИН в ярославской колонии №1 избивают двух осужденных. Одного из них, полуобнаженного, они заставляют лечь на стол и избивают дубинками. По сведениям издания, этот осужденный уже отбыл срок и вышел на свободу. Во втором случае сотрудники колонии требуют от полуобнаженного осужденного, чтобы он присел, тот говорит, что не может. Тогда его силой кладут на стол и избивают. Газета утверждает, что после побоев осужденный попал в больницу и вскоре скончался. На основании этих публикаций региональное СУ СК возбудило уголовное дело по статье 286 УК РФ (превышение должностных полномочий), областная прокуратура и УФСИН начали проверки.
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В Ярославле подозреваемых в избиениях в ИК-1 отправили под домашний арест
Вскоре были задержаны трое подозреваемых по делу – двое действующих сотрудников ИК-1 и один бывший, все помещены под домашний арест. По словам адвоката Ирины Бирюковой, представляющей интересы потерпевших, задержанные подозреваются в участии в первом эпизоде видео - потерпевший уже вышел на свободу, его зовут Абубакар Цагалаев.
"Сегодня днем следственными органами СК России по Ярославской области в рамках возбужденного ранее дела задержан бывший сотрудник УФСИН России по Ярославской области, подозреваемый в превышении должностных обязанностей", - сообщил Евгений Сучков.
Бирюкова уточнила РИА Новости, что четвертый задержанный – Руслан Цветков, бывший сотрудник ИК-1, в ноябре прошлого года он был осужден за участие в участие в избиении осужденного Евгения Макарова. Цветкова освободили в зале суда, поскольку, находясь в СИЗО, он уже отбыл назначенный судом срок.
Видео избиения Макарова, которое в июле 2018 года опубликовала "Новая газета", вызвало большой резонанс. По данным газеты и фонда "Общественный вердикт" (признан в России НКО-иноагентом), который передал видео, инцидент произошел летом 2017 года. После публикации ролика было возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий, задержаны 15 человек. По итогам судебного процесса 12 бывших сотрудников колонии получили до четырех лет трех месяцев заключения, еще двое были оправданы, а бывший замначальника ИК-1 Иван Калашников избежал приговора из-за тяжелой болезни и не так давно скончался.
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