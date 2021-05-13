https://ria.ru/20210513/zabolevaniya-1732172631.html
Менее 120 случаев заболевания Covid-19 выявлено на стройках Подмосковья
Менее 120 случаев заболевания Covid-19 выявлено на стройках Подмосковья
Менее 120 случаев заболевания коронавирусной инфекцией выявлено на стройках Подмосковья с начала пандемии, сообщил журналистам глава Главгосстройнадзора Артур... РИА Новости, 13.05.2021
2021-05-13T16:43
2021-05-13T16:43
2021-05-13T16:43
новости подмосковья
главгосстройнадзор
здоровье - общество
московская область (подмосковье)
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КРАСНОГОРСК, 13 мая – РИА Новости. Менее 120 случаев заболевания коронавирусной инфекцией выявлено на стройках Подмосковья с начала пандемии, сообщил журналистам глава Главгосстройнадзора Артур Гарибян.Ранее в ходе работ по предотвращению коронавирусной инфекции, власти Подмосковья разработали единый санитарный стандарт, который обязывал проводить еженедельные тестирования в количестве не менее 10% сотрудников занятых на строительных объектах, а также предписывал создать особые условия доставки рабочих на стройплощадки, обеспечение доступа на строящийся объекты, контроля за состоянием здоровья сотрудников, организации рабочего процесса и питания."В прошлом году мы запустили портал, который показывал уровень распространения коронавирусной инфекции на строительных объектах. На сегодняшний день у нас практически все объекты в зеленой зоне, а количество заразившихся с начала пандемии не превысило 120 человек", - сказал Гарибян.
https://realty.ria.ru/20210513/zastroyschiki-1732156510.html
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главгосстройнадзор, здоровье - общество, московская область (подмосковье)