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Шапка - Новости Подмосковья - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Новости Подмосковья
https://ria.ru/20210513/zabolevaniya-1732172631.html
Менее 120 случаев заболевания Covid-19 выявлено на стройках Подмосковья
Менее 120 случаев заболевания Covid-19 выявлено на стройках Подмосковья
Менее 120 случаев заболевания коронавирусной инфекцией выявлено на стройках Подмосковья с начала пандемии, сообщил журналистам глава Главгосстройнадзора Артур... РИА Новости, 13.05.2021
2021-05-13T16:43
2021-05-13T16:43
новости подмосковья
главгосстройнадзор
здоровье - общество
московская область (подмосковье)
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КРАСНОГОРСК, 13 мая – РИА Новости. Менее 120 случаев заболевания коронавирусной инфекцией выявлено на стройках Подмосковья с начала пандемии, сообщил журналистам глава Главгосстройнадзора Артур Гарибян.Ранее в ходе работ по предотвращению коронавирусной инфекции, власти Подмосковья разработали единый санитарный стандарт, который обязывал проводить еженедельные тестирования в количестве не менее 10% сотрудников занятых на строительных объектах, а также предписывал создать особые условия доставки рабочих на стройплощадки, обеспечение доступа на строящийся объекты, контроля за состоянием здоровья сотрудников, организации рабочего процесса и питания."В прошлом году мы запустили портал, который показывал уровень распространения коронавирусной инфекции на строительных объектах. На сегодняшний день у нас практически все объекты в зеленой зоне, а количество заразившихся с начала пандемии не превысило 120 человек", - сказал Гарибян.
https://realty.ria.ru/20210513/zastroyschiki-1732156510.html
московская область (подмосковье)
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главгосстройнадзор, здоровье - общество, московская область (подмосковье)

Менее 120 случаев заболевания Covid-19 выявлено на стройках Подмосковья

16:43 13.05.2021
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедицинские работники в Московском клиническом центре инфекционных болезней "Вороновское"
Медицинские работники в Московском клиническом центре инфекционных болезней Вороновское - РИА Новости, 1920, 13.05.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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КРАСНОГОРСК, 13 мая – РИА Новости. Менее 120 случаев заболевания коронавирусной инфекцией выявлено на стройках Подмосковья с начала пандемии, сообщил журналистам глава Главгосстройнадзора Артур Гарибян.
Ранее в ходе работ по предотвращению коронавирусной инфекции, власти Подмосковья разработали единый санитарный стандарт, который обязывал проводить еженедельные тестирования в количестве не менее 10% сотрудников занятых на строительных объектах, а также предписывал создать особые условия доставки рабочих на стройплощадки, обеспечение доступа на строящийся объекты, контроля за состоянием здоровья сотрудников, организации рабочего процесса и питания.
Строительство жилья - РИА Новости, 1920, 13.05.2021
Вчера, 15:34
В Подмосковье количество застройщиков за три года сократилось вдвое
"В прошлом году мы запустили портал, который показывал уровень распространения коронавирусной инфекции на строительных объектах. На сегодняшний день у нас практически все объекты в зеленой зоне, а количество заразившихся с начала пандемии не превысило 120 человек", - сказал Гарибян.
 
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