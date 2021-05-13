https://ria.ru/20210513/williams-1732001086.html

Звезда "Игры престолов" изменилась до неузнаваемости

Звезда "Игры престолов" изменилась до неузнаваемости

Актриса Мэйси Уильямс, известная зрителям по роли Арьи Старк в "Игре престолов", шокировала зрителей новым имиджем, появившись на церемонии вручения премии Brit РИА Новости, 13.05.2021

2021-05-13T00:45

2021-05-13T00:45

2021-05-13T00:45

тейлор свифт (певица)

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МОСКВА, 13 мая – РИА Новости. Актриса Мэйси Уильямс, известная зрителям по роли Арьи Старк в "Игре престолов", шокировала зрителей новым имиджем, появившись на церемонии вручения премии Brit Awards 2021, сообщает People. Актриса, которую все привыкли видеть брюнеткой, изменилась до неузнаваемости после того, как неожиданно для всех обесцветила брови и покрасила волосы в светлый тон. В новом образе она вышла на сцену, чтобы объявить лауреата в номинации Global Icon Award. Обладательницей награды впервые стала американка — певица Тейлор Свифт. Позже Мэйси поделилась совместными снимками с ней в Instagram. И хотя теперь актриса стала "больше похожа на Дейенерис Таргариен, чем на Арью Старк", поклонники тепло приняли такие изменения во внешности.

https://ria.ru/20210318/eilish-1601767541.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

тейлор свифт (певица), стиль жизни, новости культуры, знаменитости, мэйси уильямс, звезды