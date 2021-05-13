https://ria.ru/20210513/whatsapp-1732063504.html

Эксперт: WhatsApp давно передает в Facebook переписки пользователей

Эксперт: WhatsApp давно передает в Facebook переписки пользователей

Мессенджер WhatsApp уже давно пересылает все возможные данные своих пользователей в Facebook, которому он принадлежит, включая содержание переписок, фото,... РИА Новости, 13.05.2021

2021-05-13T07:09

2021-05-13T07:09

2021-05-13T07:09

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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Мессенджер WhatsApp уже давно пересылает все возможные данные своих пользователей в Facebook, которому он принадлежит, включая содержание переписок, фото, локации и данные телефонов, рассказал РИА Новости эксперт инжинирингового центра SafeNet Национальной технологической инициативы (НТИ) Игорь Бедеров.С 15 мая должны вступить в силу новые правила конфиденциальности WhatsApp. В материнскую компанию Facebook будут передаваться регистрационные данные аккаунта, данные о транзакциях, о пользовании услугами, в том числе взаимодействии с другими сервисами компании, информация о мобильных устройствах, IP-адрес.У тех, кто не принял новое пользовательское соглашение, аккаунт сразу удален не будет, но такие пользователи смогут только принимать входящие звонки и получать уведомления, а чтение и отправка сообщений станут недоступны.Он пояснил, что делается это все для увеличения числа анализируемых пользователей. "Не секрет, что чем дольше данных анализирует экосистема сервисов, входящих в FB, тем более точный, эффективный и дорогой рекламный таргетинг они смогут предлагать своим клиентам. А именно он и является самоцелью. Именно за счет рекламы компания зарабатывает", - сообщил эксперт.По его мнению, число пользователей мессенджера, безусловно, упадет. "Сейчас люди хотели бы видеть свою переписку защищенной. А это можно обеспечить только созданием своего решения, с "нулевым разглашением" данных", - считает Бедеров.

https://ria.ru/20210512/whatsapp-1732011718.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, национальная технологическая инициатива (нти), facebook, whatsapp inc., сша, в мире