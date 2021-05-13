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Эксперт: WhatsApp давно передает в Facebook переписки пользователей
Эксперт: WhatsApp давно передает в Facebook переписки пользователей
Мессенджер WhatsApp уже давно пересылает все возможные данные своих пользователей в Facebook, которому он принадлежит, включая содержание переписок, фото,... РИА Новости, 13.05.2021
2021-05-13T07:09
2021-05-13T07:09
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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Мессенджер WhatsApp уже давно пересылает все возможные данные своих пользователей в Facebook, которому он принадлежит, включая содержание переписок, фото, локации и данные телефонов, рассказал РИА Новости эксперт инжинирингового центра SafeNet Национальной технологической инициативы (НТИ) Игорь Бедеров.С 15 мая должны вступить в силу новые правила конфиденциальности WhatsApp. В материнскую компанию Facebook будут передаваться регистрационные данные аккаунта, данные о транзакциях, о пользовании услугами, в том числе взаимодействии с другими сервисами компании, информация о мобильных устройствах, IP-адрес.У тех, кто не принял новое пользовательское соглашение, аккаунт сразу удален не будет, но такие пользователи смогут только принимать входящие звонки и получать уведомления, а чтение и отправка сообщений станут недоступны.Он пояснил, что делается это все для увеличения числа анализируемых пользователей. "Не секрет, что чем дольше данных анализирует экосистема сервисов, входящих в FB, тем более точный, эффективный и дорогой рекламный таргетинг они смогут предлагать своим клиентам. А именно он и является самоцелью. Именно за счет рекламы компания зарабатывает", - сообщил эксперт.По его мнению, число пользователей мессенджера, безусловно, упадет. "Сейчас люди хотели бы видеть свою переписку защищенной. А это можно обеспечить только созданием своего решения, с "нулевым разглашением" данных", - считает Бедеров.
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россия, национальная технологическая инициатива (нти), facebook, whatsapp inc., сша, в мире

Эксперт: WhatsApp давно передает в Facebook переписки пользователей

07:09 13.05.2021
 
© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкИконка мессенджера WhatsApp на экране смартфона
Иконка мессенджера WhatsApp на экране смартфона - РИА Новости, 1920, 13.05.2021
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Мессенджер WhatsApp уже давно пересылает все возможные данные своих пользователей в Facebook, которому он принадлежит, включая содержание переписок, фото, локации и данные телефонов, рассказал РИА Новости эксперт инжинирингового центра SafeNet Национальной технологической инициативы (НТИ) Игорь Бедеров.
С 15 мая должны вступить в силу новые правила конфиденциальности WhatsApp. В материнскую компанию Facebook будут передаваться регистрационные данные аккаунта, данные о транзакциях, о пользовании услугами, в том числе взаимодействии с другими сервисами компании, информация о мобильных устройствах, IP-адрес.
У тех, кто не принял новое пользовательское соглашение, аккаунт сразу удален не будет, но такие пользователи смогут только принимать входящие звонки и получать уведомления, а чтение и отправка сообщений станут недоступны.
"Первое, о чем следует сказать, это то, что WhatsApp уже несколько лет, как принадлежит FB. То есть все те данные, которые компания декларирует в настоящих изменениях, фактически уже давно передаются", - рассказал Бедеров.
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Он пояснил, что делается это все для увеличения числа анализируемых пользователей. "Не секрет, что чем дольше данных анализирует экосистема сервисов, входящих в FB, тем более точный, эффективный и дорогой рекламный таргетинг они смогут предлагать своим клиентам. А именно он и является самоцелью. Именно за счет рекламы компания зарабатывает", - сообщил эксперт.
"Пользователям нужно понимать, что приватности нет. Вся доступная информация о них попадет в FB. Это и данные их устройств, телефоны, содержание переписки и переговоров, фотографии, звонки, перемещения. Все будет проанализировано и продано рекламодателям с тем, чтобы нам попытались продать именно то, что нам якобы нужно", - рассказал специалист.
По его мнению, число пользователей мессенджера, безусловно, упадет. "Сейчас люди хотели бы видеть свою переписку защищенной. А это можно обеспечить только созданием своего решения, с "нулевым разглашением" данных", - считает Бедеров.
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