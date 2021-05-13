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Макрон потребовал вывести азербайджанские войска с территории Армении
Макрон потребовал вывести азербайджанские войска с территории Армении
Президент Франции Эммануэль Макрон в телефонном разговоре с и.о. премьер-министра Армении Николом Пашиняном заявил о необходимости немедленного вывода войск... РИА Новости, 13.05.2021
2021-05-13T23:25
2021-05-13T23:39
азербайджан
армения
в мире
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ПАРИЖ, 13 мая – РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон в телефонном разговоре с и.о. премьер-министра Армении Николом Пашиняном заявил о необходимости немедленного вывода войск Азербайджана с территории Армении, говорится в коммюнике Елисейского дворца."Президент Республики напомнил о приверженности Франции территориальной целостности Армении и подчеркнул необходимость немедленного вывода азербайджанских войск с территории Армении", - подчеркнули в Елисейском дворце.Франция рассчитывает на урегулирование ситуации на границе для восстановления стабильности и безопасности в этом регионе через СБ ООН.Ранее армянское минобороны сообщило, что в среду азербайджанские вооруженные силы попытались провести определенные работы "по уточнению границ" на одном из приграничных участков Сюникской области Армении. При этом в ведомстве не уточнили, какие конкретно работы проводили азербайджанские военные. Ситуацию на границе обсудили в среду главы МИД Армении и России Ара Айвазян и Сергей Лавров. В четверг армянское минобороны заявило, что азербайджанские ВС попытались продвинуть свои посты на участках городов Варденис и Сисиан на юге Армении.
https://ria.ru/20210513/armeniya-1732181487.html
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азербайджан, армения, в мире

Макрон потребовал вывести азербайджанские войска с территории Армении

23:25 13.05.2021 (обновлено: 23:39 13.05.2021)
 
© AP Photo / Francois MoriПрезидент Франции Эммануэль Макрон
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 13.05.2021
© AP Photo / Francois Mori
Читать ria.ru в
ПАРИЖ, 13 мая – РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон в телефонном разговоре с и.о. премьер-министра Армении Николом Пашиняном заявил о необходимости немедленного вывода войск Азербайджана с территории Армении, говорится в коммюнике Елисейского дворца.
"Президент Республики напомнил о приверженности Франции территориальной целостности Армении и подчеркнул необходимость немедленного вывода азербайджанских войск с территории Армении", - подчеркнули в Елисейском дворце.
Военнослужащие армии Армении - РИА Новости, 1920, 13.05.2021
Вчера, 17:18
В Армении заявили о провокации со стороны азербайджанских ВС
Франция рассчитывает на урегулирование ситуации на границе для восстановления стабильности и безопасности в этом регионе через СБ ООН.
Ранее армянское минобороны сообщило, что в среду азербайджанские вооруженные силы попытались провести определенные работы "по уточнению границ" на одном из приграничных участков Сюникской области Армении. При этом в ведомстве не уточнили, какие конкретно работы проводили азербайджанские военные. Ситуацию на границе обсудили в среду главы МИД Армении и России Ара Айвазян и Сергей Лавров. В четверг армянское минобороны заявило, что азербайджанские ВС попытались продвинуть свои посты на участках городов Варденис и Сисиан на юге Армении.
Зданием армянского парламента в Ереване - РИА Новости, 1920, 13.05.2021
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