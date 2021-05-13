https://ria.ru/20210513/vyvod-1732227026.html

Макрон потребовал вывести азербайджанские войска с территории Армении

Макрон потребовал вывести азербайджанские войска с территории Армении

Президент Франции Эммануэль Макрон в телефонном разговоре с и.о. премьер-министра Армении Николом Пашиняном заявил о необходимости немедленного вывода войск... РИА Новости, 13.05.2021

2021-05-13T23:25

2021-05-13T23:25

2021-05-13T23:39

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армения

в мире

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ПАРИЖ, 13 мая – РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон в телефонном разговоре с и.о. премьер-министра Армении Николом Пашиняном заявил о необходимости немедленного вывода войск Азербайджана с территории Армении, говорится в коммюнике Елисейского дворца."Президент Республики напомнил о приверженности Франции территориальной целостности Армении и подчеркнул необходимость немедленного вывода азербайджанских войск с территории Армении", - подчеркнули в Елисейском дворце.Франция рассчитывает на урегулирование ситуации на границе для восстановления стабильности и безопасности в этом регионе через СБ ООН.Ранее армянское минобороны сообщило, что в среду азербайджанские вооруженные силы попытались провести определенные работы "по уточнению границ" на одном из приграничных участков Сюникской области Армении. При этом в ведомстве не уточнили, какие конкретно работы проводили азербайджанские военные. Ситуацию на границе обсудили в среду главы МИД Армении и России Ара Айвазян и Сергей Лавров. В четверг армянское минобороны заявило, что азербайджанские ВС попытались продвинуть свои посты на участках городов Варденис и Сисиан на юге Армении.

https://ria.ru/20210513/armeniya-1732181487.html

https://ria.ru/20210513/zasedanie-1732215663.html

азербайджан

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азербайджан, армения, в мире