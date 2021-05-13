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Экс-чиновника из Красноярского края заподозрили в незаконной вырубке леса
Экс-чиновника из Красноярского края заподозрили в незаконной вырубке леса
Полицейские подозревают бывшего сотрудника министерства сельского хозяйства и его сообщников в незаконной вырубке 42,5 тысячи деревьев под видом санитарной... РИА Новости, 13.05.2021
2021-05-13T06:57
2021-05-13T06:57
2021-05-13T10:20
красноярский край
происшествия
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КРАСНОЯРСК, 13 мая - РИА Новости. Полицейские подозревают бывшего сотрудника министерства сельского хозяйства и его сообщников в незаконной вырубке 42,5 тысячи деревьев под видом санитарной рубки на сумму свыше 110 миллионов рублей, сообщает пресс-служба регионального главка МВД со ссылкой на официального представителя ведомства Ирину Волк.По ее данным, факты незаконной рубки леса на территории Абанского лесничества установили оперативники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУМВД России по Красноярскому краю.По ее данным, в дальнейшем в ходе предварительного расследования были установлены еще трое подозреваемых. Это учредитель компании-подрядчика, ее фактический владелец и бывший работник министерства лесного хозяйства Красноярского края."Последний оказывал злоумышленникам пособнические услуги по ускорению процесса подписания фиктивных документов. В настоящее время всем троим избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. На сегодняшний день выявлено, что в период с 2018 по 2019 год подозреваемые вырубили около 42,5 тысячи деревьев, а общая сумма ущерба превышает 110 миллионов рублей", - сообщила официальный представитель МВД России.В краевом главке МВД личность бывшего чиновника министерства не раскрыли, сообщив, что он был сотрудником среднего звена.
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красноярский край, происшествия
КРАСНОЯРСК, 13 мая - РИА Новости.
Полицейские подозревают бывшего сотрудника министерства сельского хозяйства и его сообщников в незаконной вырубке 42,5 тысячи деревьев под видом санитарной рубки на сумму свыше 110 миллионов рублей, сообщает пресс-служба регионального главка МВД со ссылкой на официального представителя ведомства Ирину Волк
.
По ее данным, факты незаконной рубки леса на территории Абанского лесничества установили оперативники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУМВД России
по Красноярскому краю
.
"В марте текущего года полицейские задержали троих злоумышленников. Используя служебное положение, они подготавливали подложные документы о необходимости проведения санитарной вырубки лесных насаждений. При этом использовали акты обследований, содержащие недостоверные сведения о повреждении деревьев вследствие пожаров или заселения вредителей. Для осуществления противоправной деятельности фигуранты заключили договор оказания услуг по валке леса с фирмой, директором которой являлся один из участников группы", - сказала Волк.
По ее данным, в дальнейшем в ходе предварительного расследования были установлены еще трое подозреваемых. Это учредитель компании-подрядчика, ее фактический владелец и бывший работник министерства лесного хозяйства Красноярского края.
"Последний оказывал злоумышленникам пособнические услуги по ускорению процесса подписания фиктивных документов. В настоящее время всем троим избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. На сегодняшний день выявлено, что в период с 2018 по 2019 год подозреваемые вырубили около 42,5 тысячи деревьев, а общая сумма ущерба превышает 110 миллионов рублей", - сообщила официальный представитель МВД России.
В краевом главке МВД личность бывшего чиновника министерства не раскрыли, сообщив, что он был сотрудником среднего звена.