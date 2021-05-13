https://ria.ru/20210513/vyrubka-1732062965.html

Экс-чиновника из Красноярского края заподозрили в незаконной вырубке леса

Экс-чиновника из Красноярского края заподозрили в незаконной вырубке леса

Полицейские подозревают бывшего сотрудника министерства сельского хозяйства и его сообщников в незаконной вырубке 42,5 тысячи деревьев под видом санитарной... РИА Новости, 13.05.2021

2021-05-13T06:57

2021-05-13T06:57

2021-05-13T10:20

красноярский край

происшествия

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КРАСНОЯРСК, 13 мая - РИА Новости. Полицейские подозревают бывшего сотрудника министерства сельского хозяйства и его сообщников в незаконной вырубке 42,5 тысячи деревьев под видом санитарной рубки на сумму свыше 110 миллионов рублей, сообщает пресс-служба регионального главка МВД со ссылкой на официального представителя ведомства Ирину Волк.По ее данным, факты незаконной рубки леса на территории Абанского лесничества установили оперативники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУМВД России по Красноярскому краю.По ее данным, в дальнейшем в ходе предварительного расследования были установлены еще трое подозреваемых. Это учредитель компании-подрядчика, ее фактический владелец и бывший работник министерства лесного хозяйства Красноярского края."Последний оказывал злоумышленникам пособнические услуги по ускорению процесса подписания фиктивных документов. В настоящее время всем троим избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. На сегодняшний день выявлено, что в период с 2018 по 2019 год подозреваемые вырубили около 42,5 тысячи деревьев, а общая сумма ущерба превышает 110 миллионов рублей", - сообщила официальный представитель МВД России.В краевом главке МВД личность бывшего чиновника министерства не раскрыли, сообщив, что он был сотрудником среднего звена.

https://radiosputnik.ria.ru/20210226/doski-1599166049.html

https://ria.ru/20201225/les-1590927526.html

красноярский край

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

красноярский край, происшествия