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В Кремле ответили на вопрос о возможном формате встречи Путина и Байдена
В Кремле ответили на вопрос о возможном формате встречи Путина и Байдена
Вопрос о личной или онлайн-встрече президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена будет решаться эпидемиологами, заявил пресс-секретарь российского... РИА Новости, 13.05.2021
2021-05-13T12:41
2021-05-13T12:51
россия
джо байден
дмитрий песков
владимир путин
сша
в мире
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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Вопрос о личной или онлайн-встрече президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена будет решаться эпидемиологами, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков."Она также будет, эта встреча, отдельным предметом для рассмотрения эпидемиологов", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, в каком режиме может пройти встреча.Ранее Белый дом сообщил, что Байден предложил Путину встречу на высшем уровне летом этого года в одной из европейских стран для обсуждения накопившихся вопросов в двусторонних отношениях. Кремль сообщал, что возможные сроки встречи обсуждаются.
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россия, джо байден, дмитрий песков, владимир путин, сша, в мире

В Кремле ответили на вопрос о возможном формате встречи Путина и Байдена

12:41 13.05.2021 (обновлено: 12:51 13.05.2021)
 
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкВладимир Путин и Джо Байден
Владимир Путин и Джо Байден - РИА Новости, 1920, 13.05.2021
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Вопрос о личной или онлайн-встрече президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена будет решаться эпидемиологами, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"Она также будет, эта встреча, отдельным предметом для рассмотрения эпидемиологов", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, в каком режиме может пройти встреча.
Ранее Белый дом сообщил, что Байден предложил Путину встречу на высшем уровне летом этого года в одной из европейских стран для обсуждения накопившихся вопросов в двусторонних отношениях. Кремль сообщал, что возможные сроки встречи обсуждаются.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 11.05.2021
11 мая, 12:27
Лавров оценил идею встречи Путина и Байдена
 
РоссияДжо БайденДмитрий ПесковВладимир ПутинСШАВ мире
 
 
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