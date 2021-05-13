https://ria.ru/20210513/vstrecha-1732109509.html
В Кремле ответили на вопрос о возможном формате встречи Путина и Байдена
В Кремле ответили на вопрос о возможном формате встречи Путина и Байдена
Вопрос о личной или онлайн-встрече президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена будет решаться эпидемиологами, заявил пресс-секретарь российского... РИА Новости, 13.05.2021
2021-05-13T12:41
2021-05-13T12:41
2021-05-13T12:51
россия
джо байден
дмитрий песков
владимир путин
сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/34455/04/344550459_0:0:2203:1239_1920x0_80_0_0_1e25459e39faaa11ad9c1401fe4fa373.jpg
МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Вопрос о личной или онлайн-встрече президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена будет решаться эпидемиологами, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков."Она также будет, эта встреча, отдельным предметом для рассмотрения эпидемиологов", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, в каком режиме может пройти встреча.Ранее Белый дом сообщил, что Байден предложил Путину встречу на высшем уровне летом этого года в одной из европейских стран для обсуждения накопившихся вопросов в двусторонних отношениях. Кремль сообщал, что возможные сроки встречи обсуждаются.
https://ria.ru/20210511/vstrecha-1731755764.html
россия
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn25.img.ria.ru/images/34455/04/344550459_0:0:2203:1653_1920x0_80_0_0_faf1da0155c4158b47688748da7c7840.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, джо байден, дмитрий песков, владимир путин, сша, в мире