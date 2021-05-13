https://ria.ru/20210513/vstrecha-1732109509.html

В Кремле ответили на вопрос о возможном формате встречи Путина и Байдена

В Кремле ответили на вопрос о возможном формате встречи Путина и Байдена

Вопрос о личной или онлайн-встрече президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена будет решаться эпидемиологами, заявил пресс-секретарь российского... РИА Новости, 13.05.2021

2021-05-13T12:41

2021-05-13T12:41

2021-05-13T12:51

россия

джо байден

дмитрий песков

владимир путин

сша

в мире

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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Вопрос о личной или онлайн-встрече президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена будет решаться эпидемиологами, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков."Она также будет, эта встреча, отдельным предметом для рассмотрения эпидемиологов", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, в каком режиме может пройти встреча.Ранее Белый дом сообщил, что Байден предложил Путину встречу на высшем уровне летом этого года в одной из европейских стран для обсуждения накопившихся вопросов в двусторонних отношениях. Кремль сообщал, что возможные сроки встречи обсуждаются.

https://ria.ru/20210511/vstrecha-1731755764.html

россия

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, джо байден, дмитрий песков, владимир путин, сша, в мире