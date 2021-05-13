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В офисе Зеленского оценили перспективы встречи с Путиным
В офисе Зеленского оценили перспективы встречи с Путиным
Глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что встречу президентов Украины и РФ Владимира Зеленского и Владимира Путина нужно провести как можно... РИА Новости, 13.05.2021
2021-05-13T10:55
2021-05-13T10:55
россия
андрей ермак
верховная рада украины
владимир зеленский
дмитрий козак
москва
украина
в мире
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КИЕВ, 13 мая – РИА Новости. Глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что встречу президентов Украины и РФ Владимира Зеленского и Владимира Путина нужно провести как можно быстрее, процесс согласования ее условий продолжается, но детали озвучивать пока рано, при этом отметил, что в повестку планируемых предстоящих переговоров включен анализ того, как были выполнены договоренности саммита "нормандской четверки".Ранее Зеленский заявил, что все идет к тому, что его встреча с Путиным состоится, а время и место — это уже детали, и отметил, что поручил Ермаку заняться организацией встречи. В свою очередь, как заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак находится в постоянном контакте с офисом президента Украины."Мы видим, что принципиальные вещи гуманитарного характера и в сфере безопасности до сих пор не реализованы. Есть и другие вопросы, которые правильно обсуждать именно на наивысшем уровне", - сказал Ермак в комментарии агентству "РБК-Украина". Он отметил, что анализ того, как были выполнены договоренности Парижского саммита, - это базовая задача встречи.Он также сообщил, что процесс согласования условий встречи продолжается, но конкретные детали озвучивать еще рано. "Конечно, было бы правильно провести переговоры как можно быстрее. Ситуация требует быстрых реакций", – цитирует главу офиса Зеленского агентство.Ермак отметил, что Киев не стремится отменить или заменить двусторонними переговорами в формате Зеленский-Путин какой-то из уже существующих форматов, при этом в офисе президента Украины "стремятся использовать любые дипломатические возможности", которые могут привести к прогрессу в решении конфликта в Донбассе. Он также добавил, что ключевые вопросы нельзя решить без участия российской стороны в переговорах."Западные друзья Украины поддерживают нас, и мы действуем так, что каждая наша инициатива – абсолютно понятна и предсказуема для наших партнеров. В том числе это касается и вопроса о переговорах двух лидеров – Украины и России", – сказал Ермак.Так называемый "нормандский формат" переговоров по Украине существует с июня 2014 года. Тогда в ходе празднования 70-летия высадки войск союзников в Нормандии лидеры Германии, России, Украины и Франции впервые обсудили урегулирование конфликта в Донбассе. Предыдущий саммит прошел в Париже 9 декабря 2019 года.Отношения Москвы и Киева ухудшились на фоне ситуации в Донбассе. Украинские власти и страны Запада ранее неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела Украины. В январе 2015 года Верховная рада приняла заявление, в котором РФ называется "страной-агрессором". Россия обвинения Киева и Запада отрицает и называет неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.
https://ria.ru/20210429/putin-1730486296.html
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россия, андрей ермак, верховная рада украины, владимир зеленский, дмитрий козак, москва, украина, в мире

В офисе Зеленского оценили перспективы встречи с Путиным

10:55 13.05.2021
 
CC BY-SA 4.0 / Офис президента Украины / Президент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 13.05.2021
CC BY-SA 4.0 / Офис президента Украины /
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КИЕВ, 13 мая – РИА Новости. Глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что встречу президентов Украины и РФ Владимира Зеленского и Владимира Путина нужно провести как можно быстрее, процесс согласования ее условий продолжается, но детали озвучивать пока рано, при этом отметил, что в повестку планируемых предстоящих переговоров включен анализ того, как были выполнены договоренности саммита "нормандской четверки".
Ранее Зеленский заявил, что все идет к тому, что его встреча с Путиным состоится, а время и место — это уже детали, и отметил, что поручил Ермаку заняться организацией встречи. В свою очередь, как заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак находится в постоянном контакте с офисом президента Украины.
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"Мы видим, что принципиальные вещи гуманитарного характера и в сфере безопасности до сих пор не реализованы. Есть и другие вопросы, которые правильно обсуждать именно на наивысшем уровне", - сказал Ермак в комментарии агентству "РБК-Украина". Он отметил, что анализ того, как были выполнены договоренности Парижского саммита, - это базовая задача встречи.
Он также сообщил, что процесс согласования условий встречи продолжается, но конкретные детали озвучивать еще рано. "Конечно, было бы правильно провести переговоры как можно быстрее. Ситуация требует быстрых реакций", – цитирует главу офиса Зеленского агентство.
Ермак отметил, что Киев не стремится отменить или заменить двусторонними переговорами в формате Зеленский-Путин какой-то из уже существующих форматов, при этом в офисе президента Украины "стремятся использовать любые дипломатические возможности", которые могут привести к прогрессу в решении конфликта в Донбассе. Он также добавил, что ключевые вопросы нельзя решить без участия российской стороны в переговорах.
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"Западные друзья Украины поддерживают нас, и мы действуем так, что каждая наша инициатива – абсолютно понятна и предсказуема для наших партнеров. В том числе это касается и вопроса о переговорах двух лидеров – Украины и России", – сказал Ермак.
Так называемый "нормандский формат" переговоров по Украине существует с июня 2014 года. Тогда в ходе празднования 70-летия высадки войск союзников в Нормандии лидеры Германии, России, Украины и Франции впервые обсудили урегулирование конфликта в Донбассе. Предыдущий саммит прошел в Париже 9 декабря 2019 года.
Отношения Москвы и Киева ухудшились на фоне ситуации в Донбассе. Украинские власти и страны Запада ранее неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела Украины. В январе 2015 года Верховная рада приняла заявление, в котором РФ называется "страной-агрессором". Россия обвинения Киева и Запада отрицает и называет неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.
 
РоссияАндрей ЕрмакВерховная Рада УкраиныВладимир ЗеленскийДмитрий КозакМоскваУкраинаВ мире
 
 
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