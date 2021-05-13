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В США рассказали, как готовят новый авианосец к войне с Россией

В США рассказали, как готовят новый авианосец к войне с Россией

Автор американского издания The National Interest Крис Осборн рассказал, как США готовят новый авианосец типа "Джеральд Форд" к войне с Россией и Китаем. РИА Новости, 13.05.2021

2021-05-13T21:02

2021-05-13T21:02

2021-05-13T21:02

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МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Автор американского издания The National Interest Крис Осборн рассказал, как США готовят новый авианосец типа "Джеральд Форд" к войне с Россией и Китаем.Разработчики корабля прилагают большие усилия для того, чтобы современные авианосцы были способны отразить удар противника, располагающего оружием нового поколения, говорится в статье.Во время заключительных испытаний, проходивших в течение 18 месяцев, экипажу "Джеральда Форда" поставили задачу отбить нападение беспилотных летательных аппаратов, небольших лодок, а также отразить ракетные удары и другие виды угроз, которые могут исходить от других великих держав. Такие тренировки позволят значительно улучшить вооружение авианосца, отмечает автор.Современный подход ВМС Соединенных Штатов к модернизации авианосцев класса "Джеральд Форд" свидетельствует о том, что американские военные планируют модернизировать такие корабли для прямых боевых действий на море, заключил эксперт. Военные специалисты неоднократно отмечали уязвимость американских авианосцев для новейших российских ракет. Доктор военных наук Константин Сивков напомнил, что у Москвы на вооружении есть береговые комплексы "Калибр" и "Оникс". Их дальность стрельбы составляет около 300 километров. Кроме того, Россия обладает гиперзвуковыми ракетами "Циркон", способными поражать цели на расстоянии до тысячи километров. Для нанесения ударов по важным объектам в глубине России американскому авианосцу нужно приблизиться к побережью страны на расстояние 450-500 километров. В таком случае корабль окажется в зоне досягаемости российских ракет и будет уничтожен. Еще один эффективный способ ликвидации авианосцев противника — ракета Х-32, которой оснастят модернизированный бомбардировщик Ту-22М3М. Современные средства ПВО авианосных групп имеют низкую вероятность перехвата этой новейшей российской разработки, отмечают специалисты.

https://ria.ru/20210513/problemy-1732160991.html

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россия, ту-22м3м, военно-морские силы сша, сша, в мире