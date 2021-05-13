Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210513/voyna-1732118476.html
В США рассказали о защищенности Москвы в случае ядерной войны
В США рассказали о защищенности Москвы в случае ядерной войны
Москва могла бы стать лучшим местом для выживания в случае ядерного конфликта, заявил журналист Калеб Ларсон в статье для National Interest. РИА Новости, 13.05.2021
2021-05-13T13:08
2021-05-13T17:34
калеб ларсон
россия
москва
сша
безопасность
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0b/1a/1586394386_0:0:1809:1018_1920x0_80_0_0_9df1953fed55a3d859fc30b0ad95698c.jpg
МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Москва могла бы стать лучшим местом для выживания в случае ядерного конфликта, заявил журналист Калеб Ларсон в статье для National Interest.Он отметил, что у России есть план модернизации противоракетной обороны. Речь идет о системе, предварительно названной А-235, которая должна устранить недостатки систем ПРО предыдущего поколения, особенно в борьбе с гиперзвуковыми ракетами.Ларсон напомнил, что в 1972 году СССР и США подписали Договор об ограничении систем ПРО, по которому число таковых в каждой из стран снизилось до двух. Одну из них можно было использовать для защиты комплекса размещения межконтинентальных баллистических ракет, а другую — для обороны города, то есть в случае Советского Союза — Москвы. Помимо этого, стороны снизили численность пусковых установок до ста и ограничили развитие технологий в этой сфере.Поначалу Москву окружала система А-35, чьи ракеты могли бы сбивать вражеские за пределами атмосферы, снижая риск ядерных осадков. Тем не менее, по оценкам ЦРУ, система "не покрывает разнонаправленных ракетных угроз со стороны США", а также не защищена от ядерных взрывов. В 1995 году защиту российской столицы модернизировали. Теперь ставку делают не на подземные ракетные шахты, а на мобильные пусковые установки. Также планируют сменить ядерную нагрузку на обычные взрывчатые вещества, подытожил Ларсон.
https://ria.ru/20210513/opasnost-1732075256.html
россия
москва
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0b/1a/1586394386_266:0:1625:1019_1920x0_80_0_0_9928f32011e3c16d965f9443a24f7f58.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
калеб ларсон, россия, москва, сша, безопасность, в мире

В США рассказали о защищенности Москвы в случае ядерной войны

13:08 13.05.2021 (обновлено: 17:34 13.05.2021)
 
© РИА Новости / Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкИспытательный пуск новой ракеты российской системы противоракетной обороны на полигоне Сары-Шаган в Казахстане. Стоп-кадр видео
Испытательный пуск новой ракеты российской системы противоракетной обороны на полигоне Сары-Шаган в Казахстане. Стоп-кадр видео - РИА Новости, 1920, 13.05.2021
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Москва могла бы стать лучшим местом для выживания в случае ядерного конфликта, заявил журналист Калеб Ларсон в статье для National Interest.
Он отметил, что у России есть план модернизации противоракетной обороны. Речь идет о системе, предварительно названной А-235, которая должна устранить недостатки систем ПРО предыдущего поколения, особенно в борьбе с гиперзвуковыми ракетами.
Ларсон напомнил, что в 1972 году СССР и США подписали Договор об ограничении систем ПРО, по которому число таковых в каждой из стран снизилось до двух. Одну из них можно было использовать для защиты комплекса размещения межконтинентальных баллистических ракет, а другую — для обороны города, то есть в случае Советского Союза — Москвы. Помимо этого, стороны снизили численность пусковых установок до ста и ограничили развитие технологий в этой сфере.
Поначалу Москву окружала система А-35, чьи ракеты могли бы сбивать вражеские за пределами атмосферы, снижая риск ядерных осадков. Тем не менее, по оценкам ЦРУ, система "не покрывает разнонаправленных ракетных угроз со стороны США", а также не защищена от ядерных взрывов.
В 1995 году защиту российской столицы модернизировали. Теперь ставку делают не на подземные ракетные шахты, а на мобильные пусковые установки. Также планируют сменить ядерную нагрузку на обычные взрывчатые вещества, подытожил Ларсон.
Дизельная подводная лодка Санкт-Петербург - РИА Новости, 1920, 13.05.2021
09:57
В США рассказали о самой опасной российской подлодке
 
Калеб ЛарсонРоссияМоскваСШАБезопасностьВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:22СМИ: Трамп в июне возобновит проведение митингов
03:13За атакой на Colonial Pipeline может стоять ЦРУ, считает Касперская
03:09В израильском Ашкелоне безостановочно звучат сирены тревоги
03:07Биолог рассказала, как COVID-19 влияет на продолжительность жизни людей
03:02Военное крыло ХАМАС обстреляло израильский Ашкелон "сотней ракет"
02:52СМИ: Израиль отклонил просьбу Египта о гуманитарном перемирии
02:37Госдеп рекомендовал американцам пересмотреть поездки в Израиль и Газу
02:13Источник: Израиль в данный момент не ведет наземное вторжение в Газу
02:12Экономист назвал признаки нового банковского кризиса
02:11Врач объяснил, на какие синяки стоит обратить внимание
02:10Армия Израиля не комментирует данные о начале наземной операции в Газе
02:01Военное крыло ХАМАС запустило 50 ракет по израильским городам
01:45Жителям поселений у сектора Газа предписали не покидать бомбоубежищ
01:29Госдеп назвал обвинения против Колесниковой в Белоруссии возмутительными
01:11К Земле летит астероид крупнее пирамиды Хеопса
01:11Эксперт предупредил о рисках купить поддельный билет на поезд
01:08Заседание Совбеза ООН по Израилю и Палестине пройдет в воскресенье
01:07AI заявила о расизме при спасательной операции в отеле в Мозамбике
00:58Гастроэнтеролог назвал симптомы, при которых следует обращаться к врачу
00:52Россия ответила на заявление ОЗХО по запросу о Навальном
Лента новостейМолния