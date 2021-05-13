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Присяжные признали виновными фигурантов дела о перестрелке в Москва-сити
Присяжные признали виновными фигурантов дела о перестрелке в Москва-сити
Присяжные признали виновными фигурантов дела о перестрелке в "Москва-сити" в ноябре 2017 года, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Пресненского суда Москвы... РИА Новости, 13.05.2021
2021-05-13T23:57
2021-05-13T23:57
магомед исмаилов
происшествия
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МОСКВА, 13 мая -РИА Новости. Присяжные признали виновными фигурантов дела о перестрелке в "Москва-сити" в ноябре 2017 года, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Пресненского суда Москвы Лела Кокая.На скамье подсудимых – Магомед Исмаилов и Эльдар Хамидов. Драка со стрельбой произошла на дне рождении бизнесмена Дмитрия Павлова в ресторане Crystal Ballroom в башне "Око", один человек погиб и еще пятеро были ранены."Коллегией присяжных заседателей Исмаилов М.И. признан виновным в совершении хулиганства, совершенного с применением оружия, в покушении на убийство, хранении и незаконном ношении оружия", - сказала собеседница агентства.По ее словам, Хамидов также признан виновным в совершении аналогичных преступлений.
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магомед исмаилов, происшествия

Присяжные признали виновными фигурантов дела о перестрелке в Москва-сити

23:57 13.05.2021
 
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкДеловой центр "Москва-Сити"
Деловой центр Москва-Сити - РИА Новости, 1920, 13.05.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 13 мая -РИА Новости. Присяжные признали виновными фигурантов дела о перестрелке в "Москва-сити" в ноябре 2017 года, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Пресненского суда Москвы Лела Кокая.
На скамье подсудимых – Магомед Исмаилов и Эльдар Хамидов. Драка со стрельбой произошла на дне рождении бизнесмена Дмитрия Павлова в ресторане Crystal Ballroom в башне "Око", один человек погиб и еще пятеро были ранены.
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"Коллегией присяжных заседателей Исмаилов М.И. признан виновным в совершении хулиганства, совершенного с применением оружия, в покушении на убийство, хранении и незаконном ношении оружия", - сказала собеседница агентства.
По ее словам, Хамидов также признан виновным в совершении аналогичных преступлений.
 
Магомед ИсмаиловПроисшествия
 
 
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