https://ria.ru/20210513/vinovnye-1732228450.html

Присяжные признали виновными фигурантов дела о перестрелке в Москва-сити

Присяжные признали виновными фигурантов дела о перестрелке в Москва-сити

Присяжные признали виновными фигурантов дела о перестрелке в "Москва-сити" в ноябре 2017 года, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Пресненского суда Москвы... РИА Новости, 13.05.2021

2021-05-13T23:57

2021-05-13T23:57

2021-05-13T23:57

магомед исмаилов

происшествия

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МОСКВА, 13 мая -РИА Новости. Присяжные признали виновными фигурантов дела о перестрелке в "Москва-сити" в ноябре 2017 года, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Пресненского суда Москвы Лела Кокая.На скамье подсудимых – Магомед Исмаилов и Эльдар Хамидов. Драка со стрельбой произошла на дне рождении бизнесмена Дмитрия Павлова в ресторане Crystal Ballroom в башне "Око", один человек погиб и еще пятеро были ранены."Коллегией присяжных заседателей Исмаилов М.И. признан виновным в совершении хулиганства, совершенного с применением оружия, в покушении на убийство, хранении и незаконном ношении оружия", - сказала собеседница агентства.По ее словам, Хамидов также признан виновным в совершении аналогичных преступлений.

https://ria.ru/20210513/zaderzhanie-1732218449.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

магомед исмаилов, происшествия