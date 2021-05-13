https://ria.ru/20210513/veter-1732065872.html

В Москве три человека пострадали из-за сильного ветра

В Москве три человека пострадали из-за сильного ветра

В Москве из-за сильного ветра пострадали три человека, их госпитализировали, сообщили РИА Новости в четверг в экстренных службах столицы. РИА Новости, 13.05.2021

2021-05-13T08:10

2021-05-13T08:10

2021-05-13T11:03

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

москва

происшествия

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МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. В Москве из-за сильного ветра пострадали три человека, их госпитализировали, сообщили РИА Новости в четверг в экстренных службах столицы.Кроме того, в городе упали 59 деревьев, а 26 автомобилей получили повреждения.Накануне главк МЧС предупреждал жителей о шквалистом усилении ветра до 23 метров в секунду. Часть парков закрыли из-за непогоды.

https://ria.ru/20210513/groza-1732065522.html

москва

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), москва, происшествия