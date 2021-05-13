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В Москве три человека пострадали из-за сильного ветра
В Москве три человека пострадали из-за сильного ветра
В Москве из-за сильного ветра пострадали три человека, их госпитализировали, сообщили РИА Новости в четверг в экстренных службах столицы. РИА Новости, 13.05.2021
2021-05-13T08:10
2021-05-13T11:03
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москва
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МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. В Москве из-за сильного ветра пострадали три человека, их госпитализировали, сообщили РИА Новости в четверг в экстренных службах столицы.Кроме того, в городе упали 59 деревьев, а 26 автомобилей получили повреждения.Накануне главк МЧС предупреждал жителей о шквалистом усилении ветра до 23 метров в секунду. Часть парков закрыли из-за непогоды.
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), москва, происшествия

В Москве три человека пострадали из-за сильного ветра

08:10 13.05.2021 (обновлено: 11:03 13.05.2021)
 
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкАвтомобиль скорой помощи едет по подтопленной после дождя дороге в Москве
Автомобиль скорой помощи едет по подтопленной после дождя дороге в Москве - РИА Новости, 1920, 13.05.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. В Москве из-за сильного ветра пострадали три человека, их госпитализировали, сообщили РИА Новости в четверг в экстренных службах столицы.
Кроме того, в городе упали 59 деревьев, а 26 автомобилей получили повреждения.
Накануне главк МЧС предупреждал жителей о шквалистом усилении ветра до 23 метров в секунду. Часть парков закрыли из-за непогоды.
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