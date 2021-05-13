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Десять минут, которые перевернули телевидение: "Вести" в лицах
Десять минут, которые перевернули телевидение: "Вести" в лицах
Ровно 30 лет назад, 13 мая 1991 года, в эфир вышел первый выпуск "Вестей" и началась история ВГТРК. Для советского телевидения передача была новаторской, она... РИА Новости, 13.05.2021
2021-05-13T18:33
2021-05-13T18:46
вгтрк
евгений ревенко
андрей кондрашов
сергей брилев
маргарита симоньян
программа "вести"
дмитрий киселев
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Ровно 30 лет назад, 13 мая 1991 года, в эфир вышел первый выпуск "Вестей" и началась история ВГТРК. Для советского телевидения передача была новаторской, она отличались остротой, точностью, свежестью и краткостью. Лица легендарных ведущих программы — в фотоленте Ria.ru.
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РИА Новости
1
5
4.7
96
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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353
60
вгтрк, евгений ревенко, андрей кондрашов, сергей брилев, маргарита симоньян, программа "вести", дмитрий киселев, фото, фото

Десять минут, которые перевернули телевидение: "Вести" в лицах

18:33 13.05.2021 (обновлено: 18:46 13.05.2021)
 
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Ровно 30 лет назад, 13 мая 1991 года, в эфир вышел первый выпуск "Вестей" и началась история ВГТРК. Для советского телевидения передача была новаторской, она отличались остротой, точностью, свежестью и краткостью. Лица легендарных ведущих программы — в фотоленте Ria.ru.
© Вести недели

Сегодня ВГТРК — лидер информационного вещания не только в России, но и в Европе. Корреспонденты "Вестей" работают в самых горячих точках по всему миру, их новости и кадры важнейших событий тут же транслируются в теле- и радиоэфире и интернете.

Дмитрий Киселев
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Сегодня ВГТРК — лидер информационного вещания не только в России, но и в Европе. Корреспонденты "Вестей" работают в самых горячих точках по всему миру, их новости и кадры важнейших событий тут же транслируются в теле- и радиоэфире и интернете.

© Вести недели
© РИА Новости / Виталий Савельев / Перейти в фотобанк

А началось все в понедельник, 13 мая 1991 года, когда в 17:00 по московскому времени в эфире появился десятиминутный выпуск программы "Вести" с ведущей Светланой Сорокиной.

Ведущая телевизионной информационной программы Вести (РТР) Светлана Сорокина
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А началось все в понедельник, 13 мая 1991 года, когда в 17:00 по московскому времени в эфире появился десятиминутный выпуск программы "Вести" с ведущей Светланой Сорокиной.

© РИА Новости / Виталий Савельев
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© РИА Новости / Дмитрий Коробейников / Перейти в фотобанк

Уже со следующего дня выпуски начали выходить ежедневно. Вели их бывшие сотрудники программы "ТСН". Александру Гурнову достались 11-часовые "Вести".

Александр Гурнов, генеральный директор ЗАО Национальное информационное агентство Телевизионная служба новостей
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Уже со следующего дня выпуски начали выходить ежедневно. Вели их бывшие сотрудники программы "ТСН". Александру Гурнову достались 11-часовые "Вести".

© РИА Новости / Дмитрий Коробейников
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк

Владислав Флярковский отвечал за субботний выпуск.

Телеведущий Владислав Флярковский
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Владислав Флярковский отвечал за субботний выпуск.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанк

Директором программы стал бывший заместитель главного редактора Главной редакции информации ЦТ СССР Олег Добродеев.

Президент РФ Владимир Путин и генеральный директор ВГТРК Олег Добродеев, удостоенный ордена За заслуги перед Отечеством I степени, на церемонии вручения государственных наград за выдающиеся достижения в области культуры, медицины, спорта, производства в Екатерининском зале Кремля.
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Директором программы стал бывший заместитель главного редактора Главной редакции информации ЦТ СССР Олег Добродеев.

© РИА Новости / Михаил Климентьев
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© РИА Новости / Виталий Савельев / Перейти в фотобанк

Острая и динамичная подача информации сильно отличала "Вести" от других информационных передач советского телевидения.

На фото — ведущий "Вестей" Александр Шашков.

Ведущий информационной телевизионной программы Вести Александр Шашков
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Острая и динамичная подача информации сильно отличала "Вести" от других информационных передач советского телевидения.

На фото — ведущий "Вестей" Александр Шашков.

© РИА Новости / Виталий Савельев
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк

Авторский характер во многом обеспечил программе высокие рейтинги в первые годы ее существования.

На фото — ведущая дневных "Вестей" в 1991-1996 годах Арина Шарапова.

Телеведущая Арина Шарапова
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Авторский характер во многом обеспечил программе высокие рейтинги в первые годы ее существования.

На фото — ведущая дневных "Вестей" в 1991-1996 годах Арина Шарапова.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк

"Вести" первыми в России перешли на круглосуточный режим производства выпусков — они начали выходить в прямом эфире вне зависимости от московского времени.

Видеотека программы Вести в здании Всероссийской государственной телевизионной и радиовещательной компании
8 из 22

"Вести" первыми в России перешли на круглосуточный режим производства выпусков — они начали выходить в прямом эфире вне зависимости от московского времени.

© РИА Новости / Максим Блинов
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк

В 2001 году начала выходить в эфир программа "Вести-Москва", посвященная жизни столичного региона. Основным ее ведущим стал Михаил Зеленский.

Телеведущий Михаил Зеленский
9 из 22

В 2001 году начала выходить в эфир программа "Вести-Москва", посвященная жизни столичного региона. Основным ее ведущим стал Михаил Зеленский.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанк

В 2000 году председателем ВГТРК стал Олег Добродеев, вместе с ним в "Вести" перешли и многие корреспонденты.

На фото — один из ведущих "Вестей" в начале 2000-х Евгений Ревенко.

Евгений Ревенко
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В 2000 году председателем ВГТРК стал Олег Добродеев, вместе с ним в "Вести" перешли и многие корреспонденты.

На фото — один из ведущих "Вестей" в начале 2000-х Евгений Ревенко.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Приход Добродеева усилил "Вести" и положительно отразился на рейтингах.

Журналист Станислав Натанзон
11 из 22

Приход Добродеева усилил "Вести" и положительно отразился на рейтингах.

© Фотохост-агентство
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанк

Многие эксклюзивные сюжеты программы оказывались вне конкуренции.

На фото: телеведущие Михаил Антонов и Сергей Брилев после пленарного заседания Парламентской Ассамблеи Совета Европы.

Телеведущие Михаил Антонов и Сергей Брилев
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Многие эксклюзивные сюжеты программы оказывались вне конкуренции.

На фото: телеведущие Михаил Антонов и Сергей Брилев после пленарного заседания Парламентской Ассамблеи Совета Европы.

© РИА Новости / Владимир Федоренко
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В начале 2000-х специальным корреспондентом "Вестей" была Маргарита Симоньян. В момент захвата заложников в Беслане она находилась в Карачаево-Черкесии и, узнав о случившемся, тут же вылетела на место трагедии.

Главный редактор агентства Россия сегодня и телеканала RT Маргарита Симоньян
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В начале 2000-х специальным корреспондентом "Вестей" была Маргарита Симоньян. В момент захвата заложников в Беслане она находилась в Карачаево-Черкесии и, узнав о случившемся, тут же вылетела на место трагедии.

© Фото : из личного архива Эрнеста Мацкявичюса

"Школа "Вестей" позволяет вырабатывать навыки, делающие журналиста универсальным и непобедимым", — убежден тележурналист и ведущий программы Эрнест Мацкявичюс.

Тележурналист и ведущий программы Вести в 20:00 Эрнест Мацкявичюс
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"Школа "Вестей" позволяет вырабатывать навыки, делающие журналиста универсальным и непобедимым", — убежден тележурналист и ведущий программы Эрнест Мацкявичюс.

© Фото : из личного архива Эрнеста Мацкявичюса
© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанк

Ведущий "Вестей" в 2006-2017 годах Андрей Кондрашов.

Телеведущий ВГТРК Андрей Кондрашов во время ежегодной специальной программы Прямая линия с Владимиром Путиным
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Ведущий "Вестей" в 2006-2017 годах Андрей Кондрашов.

© РИА Новости / Михаил Климентьев
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк

В 2010-е бренд "Вести" обновился: изменились заставки, студия, визуальное и графическое оформление выпусков.

В эфирной аппаратной первой студии программы Вести в здании Всероссийской государственной телевизионной и радиовещательной компании
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В 2010-е бренд "Вести" обновился: изменились заставки, студия, визуальное и графическое оформление выпусков.

© РИА Новости / Максим Блинов
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанк

С 2015 года "Вести" выходят с понедельника по четверг.

На фото — телеведущая Татьяна Ремезова.

 Телеведущая Татьяна Ремезова в колл-центре Гостиного двора во время ежегодной специальной программы Прямая линия с Владимиром Путиным в эфире российских телеканалов и радиостанций
17 из 22

С 2015 года "Вести" выходят с понедельника по четверг.

На фото — телеведущая Татьяна Ремезова.

© РИА Новости / Алексей Дружинин
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанк

С 2018 года место ведущей дневных выпусков "Вестей" заняла Мария Ситтель.

Телеведущая Мария Ситтель в студии в Гостином дворе во время специальной программы Прямая линия с Владимиром Путиным
18 из 22

С 2018 года место ведущей дневных выпусков "Вестей" заняла Мария Ситтель.

© РИА Новости / Михаил Климентьев
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанк

В эфире появились новые ведущие.

На фото — экономический обозреватель канала "Россия 24" и ведущая экономической рубрики в "Вестях" Наиля Аскер-Заде.

 Ведущая Наиля Аскер-Заде в основной студии московского Гостиного двора во время ежегодной специальной программы Прямая линия с Владимиром Путиным
19 из 22

В эфире появились новые ведущие.

На фото — экономический обозреватель канала "Россия 24" и ведущая экономической рубрики в "Вестях" Наиля Аскер-Заде.

© РИА Новости / Михаил Климентьев
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк

За 30 лет график выхода программы, ведущие и студия менялись не раз.

Ведущий программы Вести Евгений Рожков
20 из 22

За 30 лет график выхода программы, ведущие и студия менялись не раз.

© РИА Новости / Максим Блинов
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© YouTube/Вести

Телеведущая Оксана Куваева во время эфира "Вестей".

Телеведущая Оксана Куваева во время эфира Вести
21 из 22

Телеведущая Оксана Куваева во время эфира "Вестей".

© YouTube/Вести
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк

Постоянной остается лишь миссия "Вестей" — оперативно и объективно знакомить зрителей с новостями.

В павильоне первой студии программы Вести в здании Всероссийской государственной телевизионной и радиовещательной компании
22 из 22

Постоянной остается лишь миссия "Вестей" — оперативно и объективно знакомить зрителей с новостями.

© РИА Новости / Максим Блинов
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ВГТРКЕвгений РевенкоАндрей КондрашовСергей БрилевМаргарита СимоньянПрограмма "Вести"Дмитрий КиселевФото
 
 
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