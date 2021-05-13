Десять минут, которые перевернули телевидение: "Вести" в лицах
Сегодня ВГТРК — лидер информационного вещания не только в России, но и в Европе. Корреспонденты "Вестей" работают в самых горячих точках по всему миру, их новости и кадры важнейших событий тут же транслируются в теле- и радиоэфире и интернете.
Сегодня ВГТРК — лидер информационного вещания не только в России, но и в Европе. Корреспонденты "Вестей" работают в самых горячих точках по всему миру, их новости и кадры важнейших событий тут же транслируются в теле- и радиоэфире и интернете.
А началось все в понедельник, 13 мая 1991 года, когда в 17:00 по московскому времени в эфире появился десятиминутный выпуск программы "Вести" с ведущей Светланой Сорокиной.
А началось все в понедельник, 13 мая 1991 года, когда в 17:00 по московскому времени в эфире появился десятиминутный выпуск программы "Вести" с ведущей Светланой Сорокиной.
Уже со следующего дня выпуски начали выходить ежедневно. Вели их бывшие сотрудники программы "ТСН". Александру Гурнову достались 11-часовые "Вести".
Уже со следующего дня выпуски начали выходить ежедневно. Вели их бывшие сотрудники программы "ТСН". Александру Гурнову достались 11-часовые "Вести".
Владислав Флярковский отвечал за субботний выпуск.
Владислав Флярковский отвечал за субботний выпуск.
Директором программы стал бывший заместитель главного редактора Главной редакции информации ЦТ СССР Олег Добродеев.
Директором программы стал бывший заместитель главного редактора Главной редакции информации ЦТ СССР Олег Добродеев.
Острая и динамичная подача информации сильно отличала "Вести" от других информационных передач советского телевидения.
На фото — ведущий "Вестей" Александр Шашков.
Острая и динамичная подача информации сильно отличала "Вести" от других информационных передач советского телевидения.
На фото — ведущий "Вестей" Александр Шашков.
Авторский характер во многом обеспечил программе высокие рейтинги в первые годы ее существования.
На фото — ведущая дневных "Вестей" в 1991-1996 годах Арина Шарапова.
Авторский характер во многом обеспечил программе высокие рейтинги в первые годы ее существования.
На фото — ведущая дневных "Вестей" в 1991-1996 годах Арина Шарапова.
"Вести" первыми в России перешли на круглосуточный режим производства выпусков — они начали выходить в прямом эфире вне зависимости от московского времени.
"Вести" первыми в России перешли на круглосуточный режим производства выпусков — они начали выходить в прямом эфире вне зависимости от московского времени.
В 2001 году начала выходить в эфир программа "Вести-Москва", посвященная жизни столичного региона. Основным ее ведущим стал Михаил Зеленский.
В 2001 году начала выходить в эфир программа "Вести-Москва", посвященная жизни столичного региона. Основным ее ведущим стал Михаил Зеленский.
В 2000 году председателем ВГТРК стал Олег Добродеев, вместе с ним в "Вести" перешли и многие корреспонденты.
На фото — один из ведущих "Вестей" в начале 2000-х Евгений Ревенко.
В 2000 году председателем ВГТРК стал Олег Добродеев, вместе с ним в "Вести" перешли и многие корреспонденты.
На фото — один из ведущих "Вестей" в начале 2000-х Евгений Ревенко.
Приход Добродеева усилил "Вести" и положительно отразился на рейтингах.
Приход Добродеева усилил "Вести" и положительно отразился на рейтингах.
Многие эксклюзивные сюжеты программы оказывались вне конкуренции.
На фото: телеведущие Михаил Антонов и Сергей Брилев после пленарного заседания Парламентской Ассамблеи Совета Европы.
Многие эксклюзивные сюжеты программы оказывались вне конкуренции.
На фото: телеведущие Михаил Антонов и Сергей Брилев после пленарного заседания Парламентской Ассамблеи Совета Европы.
В начале 2000-х специальным корреспондентом "Вестей" была Маргарита Симоньян. В момент захвата заложников в Беслане она находилась в Карачаево-Черкесии и, узнав о случившемся, тут же вылетела на место трагедии.
В начале 2000-х специальным корреспондентом "Вестей" была Маргарита Симоньян. В момент захвата заложников в Беслане она находилась в Карачаево-Черкесии и, узнав о случившемся, тут же вылетела на место трагедии.
"Школа "Вестей" позволяет вырабатывать навыки, делающие журналиста универсальным и непобедимым", — убежден тележурналист и ведущий программы Эрнест Мацкявичюс.
"Школа "Вестей" позволяет вырабатывать навыки, делающие журналиста универсальным и непобедимым", — убежден тележурналист и ведущий программы Эрнест Мацкявичюс.
Ведущий "Вестей" в 2006-2017 годах Андрей Кондрашов.
Ведущий "Вестей" в 2006-2017 годах Андрей Кондрашов.
В 2010-е бренд "Вести" обновился: изменились заставки, студия, визуальное и графическое оформление выпусков.
В 2010-е бренд "Вести" обновился: изменились заставки, студия, визуальное и графическое оформление выпусков.
С 2015 года "Вести" выходят с понедельника по четверг.
На фото — телеведущая Татьяна Ремезова.
С 2015 года "Вести" выходят с понедельника по четверг.
На фото — телеведущая Татьяна Ремезова.
С 2018 года место ведущей дневных выпусков "Вестей" заняла Мария Ситтель.
С 2018 года место ведущей дневных выпусков "Вестей" заняла Мария Ситтель.
В эфире появились новые ведущие.
На фото — экономический обозреватель канала "Россия 24" и ведущая экономической рубрики в "Вестях" Наиля Аскер-Заде.
В эфире появились новые ведущие.
На фото — экономический обозреватель канала "Россия 24" и ведущая экономической рубрики в "Вестях" Наиля Аскер-Заде.
За 30 лет график выхода программы, ведущие и студия менялись не раз.
За 30 лет график выхода программы, ведущие и студия менялись не раз.
Телеведущая Оксана Куваева во время эфира "Вестей".
Постоянной остается лишь миссия "Вестей" — оперативно и объективно знакомить зрителей с новостями.
Постоянной остается лишь миссия "Вестей" — оперативно и объективно знакомить зрителей с новостями.