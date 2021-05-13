https://ria.ru/20210513/uproschenie-1732180280.html

В Москве высказались за упрощение законов о приеме подростков на работу

В Москве высказались за упрощение законов о приеме подростков на работу

Упрощение трудового законодательства по приему несовершеннолетних на работу позволит ускорить развитие семейного бизнеса, предпринимателям должно быть выгодно... РИА Новости, 13.05.2021

2021-05-13T17:13

2021-05-13T17:13

2021-05-13T17:13

татьяна минеева (бизнес-омбудсмен)

москва

общество

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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Упрощение трудового законодательства по приему несовершеннолетних на работу позволит ускорить развитие семейного бизнеса, предпринимателям должно быть выгодно брать на работу подростков, считает уполномоченный по защите прав предпринимателей в Москве Татьяна Минеева."От предпринимательского сообщества есть запрос на упрощение законодательства в сфере труда и охраны. Бизнесу должно быть выгодно брать на работу несовершеннолетних... Предложения, которые высказывают бизнес-сообщества, вошли в итоговый доклад для мэра Москвы, и уже мы их обсудили с предпринимательским сообществом столицы", - сообщила Минеева.Омбудсмен уточнила, что бизнес предлагает увеличить продолжительность трудового времени для подростков, по согласованию с несовершеннолетним и его родителями разрешить подросткам работать в ночное время, выходные и праздничные дни.Бизнес, по словам Минеевой, также предлагает признавать подростка полностью дееспособным до 18 лет, если он занимается предпринимательством."Реализация всех этих инициатив ускорит развитие и усилит эффективность семейного бизнеса", - подчеркнула омбудсмен.

https://realty.ria.ru/20210512/titov-1731963400.html

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

татьяна минеева (бизнес-омбудсмен), москва, общество