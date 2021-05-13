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В Москве высказались за упрощение законов о приеме подростков на работу
В Москве высказались за упрощение законов о приеме подростков на работу
Упрощение трудового законодательства по приему несовершеннолетних на работу позволит ускорить развитие семейного бизнеса, предпринимателям должно быть выгодно... РИА Новости, 13.05.2021
2021-05-13T17:13
2021-05-13T17:13
татьяна минеева (бизнес-омбудсмен)
москва
общество
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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Упрощение трудового законодательства по приему несовершеннолетних на работу позволит ускорить развитие семейного бизнеса, предпринимателям должно быть выгодно брать на работу подростков, считает уполномоченный по защите прав предпринимателей в Москве Татьяна Минеева."От предпринимательского сообщества есть запрос на упрощение законодательства в сфере труда и охраны. Бизнесу должно быть выгодно брать на работу несовершеннолетних... Предложения, которые высказывают бизнес-сообщества, вошли в итоговый доклад для мэра Москвы, и уже мы их обсудили с предпринимательским сообществом столицы", - сообщила Минеева.Омбудсмен уточнила, что бизнес предлагает увеличить продолжительность трудового времени для подростков, по согласованию с несовершеннолетним и его родителями разрешить подросткам работать в ночное время, выходные и праздничные дни.Бизнес, по словам Минеевой, также предлагает признавать подростка полностью дееспособным до 18 лет, если он занимается предпринимательством."Реализация всех этих инициатив ускорит развитие и усилит эффективность семейного бизнеса", - подчеркнула омбудсмен.
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татьяна минеева (бизнес-омбудсмен), москва, общество

В Москве высказались за упрощение законов о приеме подростков на работу

17:13 13.05.2021
 
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкВолонтеры в ситуационном центре на улице Тверская дом 9 в Москве
Волонтеры в ситуационном центре на улице Тверская дом 9 в Москве - РИА Новости, 1920, 13.05.2021
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Упрощение трудового законодательства по приему несовершеннолетних на работу позволит ускорить развитие семейного бизнеса, предпринимателям должно быть выгодно брать на работу подростков, считает уполномоченный по защите прав предпринимателей в Москве Татьяна Минеева.
"От предпринимательского сообщества есть запрос на упрощение законодательства в сфере труда и охраны. Бизнесу должно быть выгодно брать на работу несовершеннолетних... Предложения, которые высказывают бизнес-сообщества, вошли в итоговый доклад для мэра Москвы, и уже мы их обсудили с предпринимательским сообществом столицы", - сообщила Минеева.
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Омбудсмен уточнила, что бизнес предлагает увеличить продолжительность трудового времени для подростков, по согласованию с несовершеннолетним и его родителями разрешить подросткам работать в ночное время, выходные и праздничные дни.
Бизнес, по словам Минеевой, также предлагает признавать подростка полностью дееспособным до 18 лет, если он занимается предпринимательством.
"Реализация всех этих инициатив ускорит развитие и усилит эффективность семейного бизнеса", - подчеркнула омбудсмен.
 
Татьяна Минеева (бизнес-омбудсмен)МоскваОбщество
 
 
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