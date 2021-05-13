https://ria.ru/20210513/ukraina-1732127676.html

Украинские националисты потребовали посадить Медведчука

Украинские националисты потребовали посадить Медведчука

Украинские националисты устроили митинг возле здания Печерского районного суда Киева, где сейчас избирают меру пресечения главе политсовета партии... РИА Новости, 13.05.2021

2021-05-13T13:50

2021-05-13T13:50

2021-05-13T13:50

виктор медведчук

украина

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/05/0d/1732123165_0:0:3010:1694_1920x0_80_0_0_6bce282b3d5c52cad49a6da869719ebf.jpg

КИЕВ, 13 мая - РИА Новости. Украинские националисты устроили митинг возле здания Печерского районного суда Киева, где сейчас избирают меру пресечения главе политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктору Медведчуку, призывают посадить в депутата в тюрьму, передает корреспондент РИА Новости.Заседание Печерского районного суда Киева по избранию меры пресечения Медведчуку началось в четверг около 13.20 мск. Ранее офис генпрокурора Украины сообщил, что главе политсовета "Оппозиционной платформы" вручено ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей. Как сообщала защита главы политсовета "Оппозиционной платформы", ему вручили подозрение по статьям "госизмена" и "нарушение обычаев войны".Несколько десятков человек с флагами националистической партии "Национальный корпус" (создана на базе нацбатальона "Азов", против которого в России возбуждено уголовное дело) стоят возле здания суда и выкрикивают оскорбления в адрес Медведчука, а также призывы "посадить Медведчука на нары".Вход в здание суда охраняет большое число полицейских и бойцов Нацгвардии. Правоохранители не пускают националистов в здание суда.Кроме того, большинству журналистов сотрудники суда не позволяют попасть в зал заседаний, где избирается мера пресечения Медведчуку.По данным правоохранителей, Медведчук стал подозреваемым по трем эпизодам. Первый касается того, что он якобы с марта 2015 года незаконно передавал данные РФ о полезных ископаемых в Крыму, в частности о газовом месторождении с запасами на около 38 миллиардов гривен (более 1,3 миллиарда долларов). Второй – того, что Медведчук якобы передал секретные данные о скрытом военном подразделении вооруженных сил Украины. Третий эпизод, по мнению Службы безопасности Украины, касается того, что Медведчук и депутат Козак якобы планировали вербовать украинцев, выезжающих на заработки или учебу в РФ с целью дальнейшего распространения через них "российской пропаганды" на территории Украины и влиять на внутреннюю политику в стране. По украинскому законодательству депутатам грозит до 15 лет лишения.Медведчук подозрения в свой адрес отвергает, связывая их с политическим преследованием.

https://ria.ru/20210513/medvedchuk-1732114143.html

https://ria.ru/20210513/medvedchuk-1732093585.html

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

виктор медведчук, украина, в мире