https://ria.ru/20210513/ukraina-1732098857.html

Евросоюз не беспокоит, что на Украине идет война, заявил политолог

Евросоюз не беспокоит, что на Украине идет война, заявил политолог

Евросоюз озабочен не тем, что на востоке Украины идет война и гибнут люди, а тем, что ему не удается контролировать происходящие там процессы, в том числе... РИА Новости, 13.05.2021

2021-05-13T12:00

2021-05-13T12:00

2021-05-13T16:09

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МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Евросоюз озабочен не тем, что на востоке Украины идет война и гибнут люди, а тем, что ему не удается контролировать происходящие там процессы, в том числе желание жителей страны получить российский паспорт, считает член президиума Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько.Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на распространенный между членами Евросоюза документ сообщило, что Россия якобы пытается "де-факто интегрировать" части восточной Украины с помощью "нелегитимных выборов" и выдачи паспортов местным жителям. При этом президент России Владимир Путин ранее заявлял, что вопрос выдачи паспортов носит чисто гуманитарный характер, у Москвы нет желания создавать проблемы Киеву, но ситуация с гражданскими правами в Донбассе переходит границы.Как заявил эксперт РИА Новости, документ, на который ссылается Bloomberg, "носит антироссийский характер, но ничего не меняет и ничего не решает". "Эти заявления отражают отношение ЕС к тому, какими бы они хотели видеть постсоветское пространство. И те процессы, которые там происходят, им не нравятся, они их не контролируют, но тем не менее эти процессы имеют место", — указал Безпалько.По мнению аналитика, Евросоюз, очевидно, не беспокоит главное — "что на Украине идет война, что там убивают людей, дискриминируют, что там меняют историческую память, реабилитируют нацизм". "Почему европейские политики не озабочены тем, что полностью отсутствует расследование преступлений от 2 мая 2014 года (в Одессе), например, или военных преступлений на востоке Украины? Недавно погиб пятилетний ребенок от бомбы, сброшенной беспилотником. Почему это их не волнует? Их не волнует, что на территории Украины идет гражданская война. Поэтому, на мой взгляд, это отражение такого лицемерия", — считает политолог.Безпалько допустил недовольство в Евросоюзе российской паспортизацией на Украине. "Это их право оценивать любые события под своим собственным углом. Но прежде всего хотелось бы заметить, что паспорта РФ стремятся получить сами жители Донецкой и Луганской областей и вообще в принципе жители Украины и Белоруссии. Пусть тогда предъявляют им претензии. Невозможно заставить полмиллиона человек за пределами РФ получить российские паспорта, это абсурд", — добавил он.Украинские власти и страны Запада ранее неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела Украины. Россия обвинения отрицает и называет неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.

https://radiosputnik.ria.ru/20210513/es-1732064900.html

https://ria.ru/20210507/donbass-1731379794.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210511/donbass-1731761209.html

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россия, лнр, днр, евросоюз, украина, в мире