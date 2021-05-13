https://ria.ru/20210513/ukraina-1732059118.html

Bloomberg: ЕС считает, что Россия пытается "интегрировать" часть Украины

Bloomberg: ЕС считает, что Россия пытается "интегрировать" часть Украины

ЕС считает, что Россия якобы пытается "де-факто интегрировать" части восточной Украины с помощью "нелегитимных выборов" и выдачи паспортов местным жителям,... РИА Новости, 13.05.2021

2021-05-13T02:44

2021-05-13T02:44

2021-05-13T02:44

евросоюз

украина

в мире

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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. ЕС считает, что Россия якобы пытается "де-факто интегрировать" части восточной Украины с помощью "нелегитимных выборов" и выдачи паспортов местным жителям, передает агентство Блумберг со ссылкой на распространенный между членами союза документ.Кроме того, ЕС может усилить энергетическую безопасность Украины, а также привлечь страну к участию в ряде проектов Евросоюза по безопасности на фоне заявлений о якобы возможной российской агрессии, гласит документ.При этом президент РФ Владимир Путин заявлял, что вопрос выдачи паспортов носит чисто гуманитарный характер, у России нет желания создавать проблемы Киеву, но ситуация с гражданскими правами в Донбассе переходит границы.В документе Евросоюза перечисляется ряд опций, которые может предпринять ЕС для того, чтобы "укрепить устойчивость Украины перед российской агрессией". Среди них - усиление поддержки страны в борьбе с "гибридными угрозами, в том числе противодействие киберугрозам и дезинформации", помощь Украине с вакцинацией, особенно уязвимых групп, чтобы не допустить ослабления страны из-за социально-экономического кризиса или кризиса в здравоохранении. ЕС также рассматривает возможность повышения энергетической безопасности страны "для снижения зависимости от России" и доступ Украины к участию в некоторых проектах Евросоюза по безопасности.Агентство отмечает, что Европейская служба внешних связей планирует подготовить отчет по этому вопросу.Украинские власти и страны Запада ранее неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела Украины. Россия обвинения отрицает и называет неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.

https://ria.ru/20210506/krizis-1731330779.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210427/poroshenko-1730215205.html

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евросоюз, украина, в мире