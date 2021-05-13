Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210513/ukraina-1732059118.html
Bloomberg: ЕС считает, что Россия пытается "интегрировать" часть Украины
Bloomberg: ЕС считает, что Россия пытается "интегрировать" часть Украины
ЕС считает, что Россия якобы пытается "де-факто интегрировать" части восточной Украины с помощью "нелегитимных выборов" и выдачи паспортов местным жителям,... РИА Новости, 13.05.2021
2021-05-13T02:44
2021-05-13T02:44
евросоюз
украина
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0a/1b/1581795603_0:0:3058:1720_1920x0_80_0_0_b720ebd7fa68c850d0c79a6e2b1921f5.jpg
МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. ЕС считает, что Россия якобы пытается "де-факто интегрировать" части восточной Украины с помощью "нелегитимных выборов" и выдачи паспортов местным жителям, передает агентство Блумберг со ссылкой на распространенный между членами союза документ.Кроме того, ЕС может усилить энергетическую безопасность Украины, а также привлечь страну к участию в ряде проектов Евросоюза по безопасности на фоне заявлений о якобы возможной российской агрессии, гласит документ.При этом президент РФ Владимир Путин заявлял, что вопрос выдачи паспортов носит чисто гуманитарный характер, у России нет желания создавать проблемы Киеву, но ситуация с гражданскими правами в Донбассе переходит границы.В документе Евросоюза перечисляется ряд опций, которые может предпринять ЕС для того, чтобы "укрепить устойчивость Украины перед российской агрессией". Среди них - усиление поддержки страны в борьбе с "гибридными угрозами, в том числе противодействие киберугрозам и дезинформации", помощь Украине с вакцинацией, особенно уязвимых групп, чтобы не допустить ослабления страны из-за социально-экономического кризиса или кризиса в здравоохранении. ЕС также рассматривает возможность повышения энергетической безопасности страны "для снижения зависимости от России" и доступ Украины к участию в некоторых проектах Евросоюза по безопасности.Агентство отмечает, что Европейская служба внешних связей планирует подготовить отчет по этому вопросу.Украинские власти и страны Запада ранее неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела Украины. Россия обвинения отрицает и называет неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.
https://ria.ru/20210506/krizis-1731330779.html
https://radiosputnik.ria.ru/20210427/poroshenko-1730215205.html
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/1b/1581795603_327:0:3058:2048_1920x0_80_0_0_1a3cb74c80e8c1f187f2bd917c6b9fe7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
евросоюз, украина, в мире

Bloomberg: ЕС считает, что Россия пытается "интегрировать" часть Украины

02:44 13.05.2021
 
© AP Photo / Efrem LukatskyМонумент Родина-мать в Киеве
Монумент Родина-мать в Киеве - РИА Новости, 1920, 13.05.2021
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. ЕС считает, что Россия якобы пытается "де-факто интегрировать" части восточной Украины с помощью "нелегитимных выборов" и выдачи паспортов местным жителям, передает агентство Блумберг со ссылкой на распространенный между членами союза документ.
Кроме того, ЕС может усилить энергетическую безопасность Украины, а также привлечь страну к участию в ряде проектов Евросоюза по безопасности на фоне заявлений о якобы возможной российской агрессии, гласит документ.
Флаги Евросоюза у здания Европейской комиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 06.05.2021
6 мая, 18:31
В ЕС заявили о необходимости долгосрочного решения кризиса на Украине
При этом президент РФ Владимир Путин заявлял, что вопрос выдачи паспортов носит чисто гуманитарный характер, у России нет желания создавать проблемы Киеву, но ситуация с гражданскими правами в Донбассе переходит границы.
В документе Евросоюза перечисляется ряд опций, которые может предпринять ЕС для того, чтобы "укрепить устойчивость Украины перед российской агрессией". Среди них - усиление поддержки страны в борьбе с "гибридными угрозами, в том числе противодействие киберугрозам и дезинформации", помощь Украине с вакцинацией, особенно уязвимых групп, чтобы не допустить ослабления страны из-за социально-экономического кризиса или кризиса в здравоохранении. ЕС также рассматривает возможность повышения энергетической безопасности страны "для снижения зависимости от России" и доступ Украины к участию в некоторых проектах Евросоюза по безопасности.
Агентство отмечает, что Европейская служба внешних связей планирует подготовить отчет по этому вопросу.
Украинские власти и страны Запада ранее неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела Украины. Россия обвинения отрицает и называет неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.
Экс-президент Украины, депутат Верховной рады Украины Петр Порошенко во время акции протеста против законопроекта Бужанского о продлении преподавания на русском языке в школах Украины - РИА Новости, 1920, 27.04.2021
27 апреля, 20:25
Порошенко предупредил Украину о потере доверия со стороны ЕС
 
ЕвросоюзУкраинаВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
11:19Синоптики рассказали, когда в Москву придет жара
11:19В Москве выявили 2787 новых случаев заражения коронавирусом
11:17Новый планшет iPad Pro показал производительность уровня MacBook Air
11:17В России за сутки выписали 9349 переболевших COVID-19
11:17В России за сутки умерли 392 пациента с COVID-19
11:17В России выявили 8380 новых случаев заражения коронавирусом
11:16Глава исполкома "Единой России" зарегистрировался на праймериз
11:13Минниханов пообещал сделать все, чтобы трагедия в школе не повторилась
11:07Эксперты рассказали, на сколько подешевели туры после майских праздников
11:04В России создали прибор, выявляющий биологические угрозы за пять секунд
11:04Медиакорпорация Китая поздравила ВГТРК с 30-летним юбилеем
10:59СК завел дело после разлива нефтепродуктов в Ненецком округе
10:59Жители Казани третьи сутки несут цветы к школе, где произошла стрельба
10:58Военные назвали письмо о здоровье Байдена предательством
10:56Лукашенко принял верительные грамоты нового посла России в Белоруссии
10:56Антимонопольная служба в Италии оштрафовала Google на 102 миллиона евро
10:55В офисе Зеленского оценили перспективы встречи с Путиным
10:51Пашинян назвал действия Баку в Сюнике заранее спланированной провокацией
10:50В Симферополе оцепили колледж из-за сообщения о минировании
10:48В суд поступили жалобы на арест экс-мэра Екатеринбурга Ройзмана
Лента новостейМолния