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В Нижегородской области нашли тело убитой 12-летней школьницы
В Нижегородской области нашли тело убитой 12-летней школьницы
Тело 12-летней девочки, не вернувшейся из школы, нашли в лесу в Нижегородской области, сообщает пресс-служба регионального СУСК. РИА Новости, 13.05.2021
2021-05-13T22:22
2021-05-13T22:22
россия
следственный комитет россии (ск рф)
балахнинский район
нижегородская область
происшествия
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 13 мая — РИА Новости. Тело 12-летней девочки, не вернувшейся из школы, нашли в лесу в Нижегородской области, сообщает пресс-служба регионального СУСК.Тринадцатого мая в поселке Большое Козино Балахнинского района из школы не вернулась домой 12-летняя девочка. Вечером того же дня тело девочки было обнаружено в лесополосе поселка. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 105 УК РФ (убийство малолетнего)."На место происшествия выехали следователи-криминалисты и следователи Балахнинского межрайонного следственного отдела регионального СУСК, а также оперативные сотрудники ГУ МВД по области. В настоящее время следователи СК работают на месте происшествия, производя его детальный и тщательный осмотр. Допрашиваются свидетели, назначаются экспертизы, проводится комплекс следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, направленный на установление лица, совершившего преступление", - говорится в сообщении.
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россия
балахнинский район
нижегородская область
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россия, следственный комитет россии (ск рф), балахнинский район, нижегородская область, происшествия

В Нижегородской области нашли тело убитой 12-летней школьницы

22:22 13.05.2021
 
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкСлужебный автомобиль возле здания Следственного комитета РФ в Москве
Служебный автомобиль возле здания Следственного комитета РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 13.05.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 13 мая — РИА Новости. Тело 12-летней девочки, не вернувшейся из школы, нашли в лесу в Нижегородской области, сообщает пресс-служба регионального СУСК.
Тринадцатого мая в поселке Большое Козино Балахнинского района из школы не вернулась домой 12-летняя девочка. Вечером того же дня тело девочки было обнаружено в лесополосе поселка. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 105 УК РФ (убийство малолетнего).
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"На место происшествия выехали следователи-криминалисты и следователи Балахнинского межрайонного следственного отдела регионального СУСК, а также оперативные сотрудники ГУ МВД по области. В настоящее время следователи СК работают на месте происшествия, производя его детальный и тщательный осмотр. Допрашиваются свидетели, назначаются экспертизы, проводится комплекс следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, направленный на установление лица, совершившего преступление", - говорится в сообщении.
 
РоссияСледственный комитет России (СК РФ)Балахнинский районНижегородская областьПроисшествия
 
 
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