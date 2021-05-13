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В Нижегородской области нашли тело убитой 12-летней школьницы
В Нижегородской области нашли тело убитой 12-летней школьницы
Тело 12-летней девочки, не вернувшейся из школы, нашли в лесу в Нижегородской области, сообщает пресс-служба регионального СУСК. РИА Новости, 13.05.2021
2021-05-13T22:22
2021-05-13T22:22
2021-05-13T22:22
россия
следственный комитет россии (ск рф)
балахнинский район
нижегородская область
происшествия
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 13 мая — РИА Новости. Тело 12-летней девочки, не вернувшейся из школы, нашли в лесу в Нижегородской области, сообщает пресс-служба регионального СУСК.Тринадцатого мая в поселке Большое Козино Балахнинского района из школы не вернулась домой 12-летняя девочка. Вечером того же дня тело девочки было обнаружено в лесополосе поселка. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 105 УК РФ (убийство малолетнего)."На место происшествия выехали следователи-криминалисты и следователи Балахнинского межрайонного следственного отдела регионального СУСК, а также оперативные сотрудники ГУ МВД по области. В настоящее время следователи СК работают на месте происшествия, производя его детальный и тщательный осмотр. Допрашиваются свидетели, назначаются экспертизы, проводится комплекс следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, направленный на установление лица, совершившего преступление", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20210430/pozhar-1730680600.html
россия
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россия, следственный комитет россии (ск рф), балахнинский район, нижегородская область, происшествия